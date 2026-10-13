ASTROLOGIA

A máscara vai cair? O resto de outubro pode revelar segredos e verdades difíceis para estes 5 signos

A segunda metade do mês pode trazer conversas difíceis, verdades escondidas e situações que obrigam os 12 signos a rever o que estavam aceitando

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e segredo Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda metade de outubro chega com uma sensação de que algumas coisas não podem mais continuar sendo ignoradas. Conversas que foram adiadas, sentimentos guardados e situações mal resolvidas podem voltar à superfície, especialmente quando envolvem relacionamentos, dinheiro, confiança e limites.

O período ganha força a partir de 15 de outubro, quando Plutão encerra seu movimento retrógrado em Aquário. Poucos dias depois, em 20 de outubro, Vênus forma uma quadratura com Plutão, colocando em evidência questões de controle, ciúme, medo de perder alguém e diferenças de valores.

Em 23 de outubro, o Sol entra em Escorpião, seguido pelo início do movimento retrógrado de Mercúrio no signo no dia 24. Conversas antigas, assuntos inacabados e até sentimentos que pareciam esquecidos podem voltar a ocupar espaço. Vênus retorna a Libra em 25 de outubro, enquanto a Lua Cheia em Touro acontece no dia 26.

E ainda existe uma última dose de tensão no dia 30, quando Mercúrio retrógrado forma uma quadratura com Marte. Por isso, o restante do mês pode ser menos sobre fingir que está tudo bem e mais sobre admitir o que realmente está acontecendo. Veja a previsão do site "People".

Áries

Áries pode precisar parar de fugir daquela conversa difícil que sabe que precisa ter. Questões envolvendo dinheiro compartilhado, empréstimos, contas ou responsabilidades divididas podem exigir mais clareza, especialmente por volta de 20 de outubro, quando Vênus e Plutão colocam disputas de poder em evidência.

Na reta final do mês, também vale redobrar a atenção com contratos, documentos e qualquer acordo que exija uma assinatura. A Lua Cheia de 26 de outubro ainda pode trazer à tona questões sobre renda, gastos e autoestima.

Dica cósmica: não deixe uma conversa desconfortável virar um problema maior. Falar com clareza agora pode evitar muita dor de cabeça depois.

Touro

Touro pode perceber que algumas relações próximas precisam de uma conversa séria. Questões sobre apoio, compromisso e o quanto você está disposto a tolerar podem voltar à pauta, principalmente quando uma situação pessoal começa a afetar também a vida profissional.

A quadratura entre Vênus e Plutão em 20 de outubro pode revelar um incômodo que vinha sendo empurrado para depois. Já a Lua Cheia em Touro, no dia 26, coloca as próprias necessidades em primeiro plano e pode levar uma decisão pessoal a um ponto sem volta.

Dica cósmica: não espere que os outros adivinhem seus limites. Diga claramente o que você aceita e o que não aceita mais.

Gêmeos

Gêmeos precisa tomar cuidado para não transformar cansaço em irritação. A rotina pode ficar mais pesada na segunda metade do mês, e a entrada de Mercúrio em movimento retrógrado em 24 de outubro pede atenção redobrada com compromissos, mensagens, arquivos e horários.

No dia 30, a quadratura entre Mercúrio e Marte pode deixar as palavras especialmente afiadas. Uma resposta dada no calor do momento pode ressuscitar uma discussão que você acreditava estar encerrada.

Dica cósmica: antes de apertar "enviar", releia. Algumas mensagens podem ser apagadas, mas certas palavras ficam.

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Câncer

Câncer pode se ver diante de uma escolha que mistura coração e dinheiro. Questões envolvendo relacionamento, criatividade, filhos ou projetos pessoais podem fazer você pensar sobre quanto está gastando, cedendo ou sacrificando para manter determinada situação funcionando.

Por volta de 20 de outubro, Vênus e Plutão podem deixar ainda mais evidente uma questão relacionada a confiança, dinheiro compartilhado ou alguém do passado. Nem tudo que reaparece precisa ser retomado.

Dica cósmica: pergunte não apenas o que você sente, mas também quanto determinada escolha está custando emocional e financeiramente.

Leão

Leão pode ter de exercitar uma qualidade que nem sempre é simples: mudar de ideia. Na segunda metade de outubro, questões familiares, domésticas ou relacionadas a relacionamentos podem mostrar diferenças que estavam sendo evitadas.

O fim do mês merece cuidado especial. Com Mercúrio retrógrado e a quadratura com Marte em 30 de outubro, o orgulho pode querer assumir o volante. Antes de defender uma posição até o fim, vale perguntar o que você está realmente tentando proteger.

Dica cósmica: mudar de opinião depois de perceber algo novo não é fraqueza. É maturidade.

Virgem

Virgem pode passar boa parte da segunda metade de outubro tentando organizar pensamentos que insistem em voltar. Mercúrio retrógrado em Escorpião, a partir de 24 de outubro, favorece uma revisão de conversas, mensagens e situações que ainda não foram completamente resolvidas.

No dia 30, a tensão com Marte pode aumentar a irritação e fazer uma frase sair mais dura do que deveria. Se alguma coisa estiver incomodando, talvez seja melhor escrever primeiro e falar depois.

Dica cósmica: nem todo pensamento precisa virar resposta. Dê tempo para entender o que realmente está incomodando.

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Libra

Libra pode precisar parar de colocar as necessidades dos outros sempre na frente das próprias. Uma diferença de valores pode ficar evidente em uma relação, especialmente por volta de 20 de outubro, quando Vênus, seu planeta regente, forma uma quadratura com Plutão.

Dinheiro, gastos, autoestima ou até um interesse amoroso que não está correspondendo como deveria podem exigir uma postura mais firme. A partir de 25 de outubro, com Vênus retornando a Libra, fica ainda mais importante olhar para aquilo que você realmente quer.

Dica cósmica: manter a paz não vale a pena se, para isso, você precisa engolir tudo sozinho.

Escorpião

Escorpião entra na segunda metade de outubro em uma posição de bastante destaque. O Sol entra no signo em 23 de outubro, mas justamente quando a atenção aumenta, Mercúrio começa seu movimento retrógrado no dia seguinte.

Isso pode trazer atrasos, confusões e conversas que exigem mais cuidado. A quadratura entre Sol e Plutão em 26 de outubro também pode fazer você sentir que está preso entre duas escolhas difíceis. Em vez de tentar controlar tudo, escolha quais problemas realmente precisam da sua energia.

Dica cósmica: você não precisa resolver tudo no mesmo dia. Às vezes, esperar um pouco é justamente o que permite enxergar a melhor saída.

Sagitário

Sagitário pode ser obrigado a olhar de frente para sentimentos que preferia deixar no passado. Questões emocionais, arrependimentos ou medos antigos podem voltar à superfície na segunda metade de outubro, principalmente em meio às revisões provocadas por Vênus retrógrado.

O fim do mês pede atenção com viagens, compromissos e questões burocráticas. No dia 30, Mercúrio retrógrado forma uma quadratura com Marte, aumentando as chances de confusão. Se algo parecer estranho, confirme antes de seguir.

Dica cósmica: não tenha vergonha de pedir confirmação. Quando existe dúvida, conferir duas vezes é muito melhor do que consertar um erro depois.

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Capricórnio

Capricórnio pode perceber que uma amizade ou relação dentro de um grupo não está tão equilibrada quanto parecia. Questões envolvendo confiança, dinheiro ou controle podem aparecer com mais força, especialmente por volta de 20 de outubro.

Talvez alguém esteja exigindo demais, pedindo favores constantemente ou tratando sua disponibilidade como obrigação. A tendência será tentar resolver tudo imediatamente, mas um pouco de distância pode ajudar a entender o que realmente está acontecendo.

Dica cósmica: disponibilidade não é obrigação. Você pode se afastar de uma situação sem precisar transformar isso em uma grande briga.

Aquário

Aquário pode enfrentar uma queda de braço em uma relação importante. Questões sobre quem decide, quem cede e quem está disposto a ouvir podem ganhar força na segunda metade de outubro, especialmente quando expectativas profissionais também entram no meio.

Com Plutão encerrando o movimento retrógrado em seu signo em 15 de outubro, algo que vinha parado pode começar a avançar. Mas a Lua Cheia de 26 de outubro pode colocar uma questão familiar ou doméstica em primeiro plano e exigir uma decisão.

Dica cósmica: você não precisa vencer toda discussão. Às vezes, encontrar um acordo é muito mais importante do que provar que estava certo.

Peixes

Peixes pode perceber que a rotina está cobrando uma conta que não dá mais para ignorar. Trabalho, compromissos e hábitos deixados de lado podem voltar a exigir atenção, especialmente se você estiver tentando funcionar no limite.

No dia 30, Mercúrio retrógrado forma uma quadratura com Marte e pode aumentar a tensão em torno de horários, tarefas e responsabilidades. A pergunta mais importante será simples: o que precisa mudar para que sua rotina volte a caber na sua vida?