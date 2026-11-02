LUTO

'A morte não existe': a reflexão da psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, que dedicou a vida a estudar a morte e passou a acreditar que ela não representa o fim da existência

Neste Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, a visão da psiquiatra que dedicou sua carreira ao estudo da morte convida a refletir sobre a despedida, a saudade e a possibilidade de que a existência não termine com o fim da vida física.

Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 15:00

Elisabeth Kübler-Ross ajudou a popularizar a compreensão de que o sofrimento diante da perda não acontece da mesma maneira para todas as pessoas Crédito: Reprodução

“A morte não existe.” A afirmação de Elisabeth Kübler-Ross pode parecer surpreendente, especialmente por ter sido defendida por uma psiquiatra que passou décadas estudando pacientes em fase terminal e acompanhando pessoas diante da perspectiva de morrer.

Para a médica suíço-americana, entretanto, a morte não representava necessariamente o desaparecimento definitivo de uma pessoa. Ao longo de sua trajetória, ela desenvolveu a convicção de que a existência humana poderia continuar de outra maneira, mesmo depois do fim das funções do corpo.

O que Elisabeth Kübler-Ross dizia sobre o luto? 1 de 10

A ideia ganha um significado especial nesta segunda-feira (2), Dia de Finados, quando milhões de pessoas recordam familiares, amigos e outras pessoas queridas que já partiram.

Elisabeth Kübler-Ross nasceu em 1926, na Suíça, e se tornou uma das principais referências mundiais nos estudos sobre a morte e o morrer. Em 1969, publicou Sobre a Morte e o Morrer, obra que apresentou seu conhecido modelo dos cinco estágios relacionados ao enfrentamento da morte: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.

Com o passar dos anos, seu interesse ultrapassou os aspectos psicológicos do processo de morrer. A psiquiatra passou a investigar relatos de experiências de quase morte e a defender interpretações espirituais sobre a continuidade da consciência.

Em obras como A Morte: Um Amanhecer e A Roda da Vida, Kübler-Ross apresentou sua compreensão de que a morte seria uma passagem, e não o encerramento absoluto da existência.

É importante destacar, porém, que essa interpretação representa uma convicção espiritual da autora. A continuidade da consciência após a morte não é um fato cientificamente demonstrado, e suas ideias sobre o assunto não representam um consenso na medicina ou na psicologia.

Ainda assim, sua reflexão permite abordar uma questão profundamente humana: o que permanece de alguém depois da despedida?

Mesmo para quem não compartilha da crença em uma existência após a morte, existem formas de compreender a permanência de uma pessoa. Ela continua presente nas histórias contadas pela família, nos ensinamentos transmitidos, nos hábitos que deixou e nas lembranças que atravessam gerações.

Uma voz pode deixar de ser ouvida, mas suas palavras continuam influenciando decisões. Um abraço pode não ser mais possível, mas a sensação de ter sido amado permanece na memória.

Talvez por isso determinadas ausências nunca se tornem completamente comuns. O tempo modifica a maneira como convivemos com a perda, mas não apaga necessariamente os vínculos construídos durante uma vida.

Neste Dia de Finados, a afirmação de Elisabeth Kübler-Ross oferece uma oportunidade de refletir sobre a morte para além da despedida física, respeitando as diferentes crenças e maneiras de compreender a existência.