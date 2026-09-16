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A mulher que se vestiu de homem e pegou em armas aos 30 anos para lutar na guerra e liderar tropas que expulsaram invasores

Maria Quitéria fugiu de casa, adotou uma identidade masculina e entrou escondida no Exército

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05:05

Primeiras imagens de Maria Quitéria a retratavam como uma mulher branca, como nestas imagens de 1824 e 1823.
Primeiras imagens de Maria Quitéria a retratavam como uma mulher branca, como nestas imagens de 1824 e 1823. Crédito: Reprodução

O soldado Medeiros se voluntariou em Cachoeira (BA) em 1822, junto a diversos homens que estavam pegando em armas para garantir as ordens imperiais. A quilômetros dali, D. Pedro I proclamava a independência e seriam aqueles homens que ajudariam a mantê-la.

Porém, havia algo diferente em Medeiros, pois ele não existia. Debaixo da roupa emprestada do cunhado estava Maria Quitéria de Jesus, uma baiana de 30 anos que havia decidido fazer algo quase impensável para uma mulher do século 19: ir à guerra.

Independência do Brasil no Nordeste

A proclamação de D. Pedro virou símbolo da Independência, mas combates contra forças portuguesas continuaram pelo país até 1823 e 1824 por Pedro Américo / Museu Paulista-USP
Na Bahia, Joana Angélica foi morta durante a invasão portuguesa ao Convento da Lapa, em Salvador, meses antes do Grito do Ipiranga por Domenico Failutti / Acervo Museu Paulista-USP
Em junho de 1822, o bombardeio português contra Cachoeira acelerou a mobilização do Recôncavo e transformou a cidade em centro da resistência por 7deAbril / Wikimedia Commons
Em julho de 1822, forças independentistas impediram o avanço português sobre Nazaré e Jaguaripe, áreas estratégicas para o abastecimento do Recôncavo por Paul R. Burley / Wikimedia Commons
A Batalha de Pirajá, em novembro de 1822, ajudou a manter o cerco terrestre sobre Salvador e virou um dos maiores confrontos da guerra na Bahia por Paul R. Burley / Wikimedia Commons
No Piauí, brasileiros mal armados enfrentaram tropas portuguesas na Batalha do Jenipapo, em março de 1823, num dos episódios mais sangrentos da Independência por GLandovsky / Wikimedia Commons
Em 2 de julho de 1823, o Exército Libertador entrou em Salvador após a retirada portuguesa, encerrando meses de guerra pela Independência na Bahia por Bento José Rufino Capinam / IGHB
Após atuar na Bahia, Lord Cochrane levou a pressão naval ao Maranhão; São Luís aderiu ao Império apenas em 28 de julho de 1823 por James Ramsay e John Cook / Smithsonian Libraries
Após semanas de cerco, uma convenção foi acertada em 31 de julho de 1823 na então capela de Nossa Senhora dos Remédios. No dia seguinte, tropas independentistas entraram em Caxias, último grande foco português no Maranhão por Thiago M. Gomes / Wikimedia Commons
O Grão-Pará foi a última província a reconhecer o Império, em 15 de agosto de 1823. A adesão foi assinada no atual Palácio Lauro Sodré após pressão do oficial John Grenfell por Carlos Macapuna / Wikimedia Commons
Somente em 29 de agosto de 1825, Brasil e Portugal assinaram o Tratado de Paz e Aliança; o acordo reconheceu a independência e envolveu uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas à nação portuguesa por Almanaque Lusofonista / Wikimedia Commons
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A proclamação de D. Pedro virou símbolo da Independência, mas combates contra forças portuguesas continuaram pelo país até 1823 e 1824 por Pedro Américo / Museu Paulista-USP

A mulher que disse não

Maria Quitéria nasceu em 1792, na região de São José das Itapororocas, território que hoje pertence a Feira de Santana. Cresceu no mundo rural, onde aprendeu habilidades que mais tarde se tornariam inesperadamente úteis: montar a cavalo, caçar e atirar.

Então a guerra bateu à porta em setembro de 1822. Um emissário chegou à fazenda da família procurando homens dispostos a integrar as forças que combatiam os portugueses na Bahia. Quitéria ouviu falar da mobilização e decidiu que também queria participar.

Seu pai recusou. A discussão poderia ter encerrado a história de acordo com as regras daquele tempo. Não encerrou.

Quitéria procurou a irmã, conseguiu roupas do cunhado, José Cordeiro de Medeiros, vestiu-se como homem e partiu. Com as roupas dele e o seu sobrenome, a Maria desapareceu, e no seu lugar surgiu o soldado Medeiros.

Descoberta de Maria

Apesar de conseguir se alistar e até começar o seu treinamento nas Forças Armadas, o disfarce não durou muito tempo. Poucas semanas depois, a verdade bateu às portas do quartel na forma de seu pai.

Gonçalo Alves de Almeida ouviu os rumores de que sua filha tinha se alistado disfarçada e foi até Cachoeira procurá-la. Não demorou muito até o homem reconhecê-la em meio aos soldados, denunciou sua identidade ao major José Antônio e exigiu sua volta para casa.

Porém, o oficial militar resistiu a dispensá-la, pois a mulher havia apresentado grande perícia durante o treinamento. Mesmo com as reclamações do pai, Quitéria continuou integrada ao exército, mas agora oficialmente como mulher.

Décadas antes de mulheres serem incorporadas às Forças Armadas, Maria Quitéria passou a vestir uma combinação incomum de peças militares e um saiote sobre as calças
Décadas antes de mulheres serem incorporadas às Forças Armadas, Maria Quitéria passou a vestir uma combinação incomum de peças militares e um saiote sobre as calças Crédito: Turismo Bahia / Wikimedia Commons

Há uma pequena divergência nas fontes sobre a sequência exata. Um estudo publicado pela Comissão Portuguesa de História Militar afirma que alguns companheiros de pelotão já teriam percebido que ela era mulher antes da chegada do pai.

A guerra continuava

Apesar da impressão de que a independência foi pacífica, na Bahia, os conflitos se estenderam por meses. Quitéria participou de combates e operações na Ilha de Maré, Barra do Paraguaçu, Pituba e Itapuã.

A documentação oficial registra que sua atuação foi suficientemente destacada para que recebesse as honras de primeiro-cadete. E a trajetória avançou mais um passo improvável.

Depois que sua identidade se tornou conhecida, outras mulheres passaram a integrar a resistência, e registros oficiais do bicentenário da Independência atribuem a Maria Quitéria o comando de um grupo feminino.

A mulher que precisara fingir ser homem para entrar nas fileiras agora liderava outras mulheres dentro delas e até hoje inspira outras mulheres
A mulher que precisou fingir ser homem para entrar nas fileiras agora inspirava outras dentro delas, até mesmo nos dias atuais Crédito: André Koehne / Wikimedia Commons

Em 2 de julho de 1823, as forças portuguesas finalmente deixaram Salvador. Quitéria entrou na cidade com os vencedores.

Diante do imperador

Em 20 de agosto de 1823, D. Pedro I concedeu a ela a Insígnia de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, além do soldo de alferes. O Arquivo Nacional preserva o registro do reconhecimento imperial, que menciona a coragem demonstrada por Quitéria.

Homenagem de D. Pedro I a Maria Quitéria
Homenagem de D. Pedro I a Maria Quitéria Crédito: Governo do Brasil

Querendo conceder a D. Maria Quitéria de Jesus Medeiros um distintivo, que assinale os serviços militares, que com denodo, raro entre as mais do seu sexo, prestara à Causa da Independência deste Império na porfiosa Restauração da capital da Bahia: Hei por bem permitir-lhe o uso da Insígnia de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Paço em vinte de agosto de mil oitocentos e vinte e três, segundo da Independência, e do Império.

D. Pedro I

Imperador do Brasil

Segundo os registros históricos, no mesmo encontro com o imperador, Quitéria teria feito um pedido inusitado a D. Pedro. Ela pediu-lhe que fizesse uma carta ansiando pelo perdão do pai para com a filha por ela ter fugido de casa.

Depois da guerra

De volta à Bahia, Quitéria retomou uma vida civil. Casou-se e teve uma filha, Luísa Maria da Conceição. Apesar dos registros escassos, é possível saber que ela viveu principalmente entre a região de Feira de Santana e, mais tarde, Salvador.

Após a morte do pai, em 1834, ela tentou receber a parte que lhe caberia na herança, mas acabou envolvida em disputas familiares e abandonou o processo. E, para além disso, também acabou ficando viúva, o que lhe fez abandonar Feira de Santana.

Nos anos seguintes, mudou-se com a filha para Salvador, onde passou a viver de maneira modesta e longe da notoriedade que alcançara como combatente. Algumas fontes relatam que, no fim da vida, estava quase cega e dependia do soldo de alferes.

“Soldo de alferes” era o pagamento militar correspondente ao posto de alferes, uma patente de oficial subalterno equivalente, de forma aproximada, ao atual segundo-tenente
“Soldo de alferes” era o pagamento militar correspondente ao posto de alferes, uma patente de oficial subalterno equivalente, de forma aproximada, ao atual segundo-tenente Crédito: André Koehne / Wikimedia Commons

Maria Quitéria morreu em 21 de agosto de 1853, em Salvador, aos cerca de 61 anos. A Biblioteca Nacional atribui a morte a uma doença no fígado.

Tags:

Salvador Brasil Independência da Bahia Feira de Santana Guerra Herói Crônica História Independência

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