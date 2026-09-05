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A Mulher Secreta: autora do livro que inspirou filme da Netflix não existe

História por trás do livro que inspirou A Mulher Secreta, suspense no Top 2 da Netflix, tem coincidência curiosa com a trama

MetrópoIes

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 08:39

A Mulher Secreta Crédito: Reprodução

A trama de A Mulher Secreta gira em torno de identidades, mentiras e segredos, mas uma curiosidade fora das telas parece ter saído do próprio roteiro. O suspense da Netflix nasceu de um livro assinado por Anna Ekberg, uma escritora que, na verdade, não existe.

O filme adapta o romance dinamarquês Den hemmelige kvinde e não foi inspirado em uma história real. Louise, Helene e Edmund são personagens fictícios, assim como os acontecimentos envolvendo amnésia, casamento, herança e identidade falsa apresentados na produção.