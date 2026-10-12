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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 11:15
Segundo o resumo divulgado pela Globo, a semana de 12 a 17 de outubro da novela 'A Nobreza do Amor' promete reviravoltas intensas, marcadas pelo sumiço da princesa Alika e pelo embate entre seus aliados e os capangas de Jendal a partir desta segunda-feira (12) na trama assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr..
A Nobreza do Amor
Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.