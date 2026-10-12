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'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 12 a 17 de outubro na Globo

Confira os principais acontecimentos da semana na novela das seis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 11:15

Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

Segundo o resumo divulgado pela Globo, a semana de 12 a 17 de outubro da novela 'A Nobreza do Amor' promete reviravoltas intensas, marcadas pelo sumiço da princesa Alika e pelo embate entre seus aliados e os capangas de Jendal a partir desta segunda-feira (12) na trama assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.. 

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

  • Segunda-feira (12/10): 
    A semana começa tensa com a preparação de Alika, Tonho e Omar para fugirem em segurança rumo ao Recife. No entanto, os planos do trio vão por água abaixo quando Mirinho decide agir pelas costas de todos. Após mentir para Virgínia e despistar os aliados, o vilão encontra o esconderijo da princesa e a sequestra. Enquanto isso, Jendal fica furioso e pressiona Mirinho para descobrir a localização exata da rival.

  • Terça-feira (13/10): 
    O desespero toma conta da rainha Niara assim que Tonho deduz que Mirinho é o verdadeiro responsável pelo sumiço de Alika. Trancada no cativeiro, a princesa se revolta e bate de frente com o sequestrador. Paralelamente, Virgínia começa a suspeitar das atitudes do noivo e descobre uma forma de ajudar Jendal a rastrear a foragida, enquanto Tonho foge dos seguranças do tirano e implora pela ajuda de Dona Menina.

Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor

Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
1 de 9
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello

  • Quarta-feira (14/10): 
    Tonho, Omar e Niara finalmente conseguem localizar o cativeiro de Alika. A vitória, no entanto, dura poucos minutos. Guiado pelas pistas fornecidas por Virgínia, Jendal invade o esconderijo de surpresa e abre fogo contra o grupo, atingindo Niara em cheio. Sem qualquer chance de defesa, Mirinho apenas assiste de longe enquanto o rei de Batanga rende Alika com violência.

  • Quinta-feira (15/10): 
    A situação de Tonho e Omar piora quando Jendal os entrega para as autoridades locais, fazendo com que Fortunato tranque a dupla na cadeia. Com o caminho livre, o tirano leva Alika para o engenho e a mantém trancada sob vigilância, para a alegria de Virgínia. Enquanto Onildo cuida de Niara e garante que ela sobreviverá, Mirinho expulsa a noiva de casa e avisa a Manoel que o casamento está cancelado.

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  • Sexta-feira (16/10): 
    Antes de arrastar a princesa de volta para Batanga, Jendal permite que ela faça uma última visita a Niara. O encontro emocionante acontece com a rainha presenteando Alika com o místico amuleto de Shaka. A cena chama a atenção de Caetana, que liga os pontos ao lembrar que Tonho carrega um colar idêntico. Longe dali, Mirinho é ameaçado por Diógenes e, com medo, decide reatar o noivado com Virgínia.

  • Sábado (17/10): 
    A conexão espiritual do casal ganha força quando Dona Menina confirma a Caetana que os destinos de Alika e Tonho sempre estiveram cruzados. Debaixo dos olhares de reprovação dos moradores de Barro Preto, Jendal enfrenta a fúria da princesa e inicia sua viagem com a refém. O que o vilão não imagina é que Fortunato é obrigado a soltar Tonho e Omar, que partem imediatamente em uma perseguição para salvar a mocinha.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

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