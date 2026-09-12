NOVELA DAS 6

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 14 e 19 de setembro na Globo

Confira os principais acontecimentos da semana na novela das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 06:10

Duda Santos e Ronald Sotto no elenco de 'A Nobreza do Amor' Crédito: Globo/Estevam Avellar

Segundo o resumo divulgado pela Globo, a semana de 14 a 19 de setembro na novela 'A Nobreza do Amor', promete reviravoltas, marcadas por decisões e conflitos políticos em Batanga. Escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com direção artística de Gustavo Fernández, a trama exibe momentos de grande tensão com a decisão do rei de deixar o trono temporariamente.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Nos próximos capítulos, Jendal recebe uma carta de Virgínia e decide viajar rumo ao Brasil para reencontrar Alika. A partida do monarca, no entanto, abre caminho para pessoas que querem tomar o poder em Batanga. Aproveitando a ausência do rei, Binta ordena que Kênia seja enviada para o trabalho forçado na mina como punição por traição, culminando na prisão dela em uma solitária ao lado de Dumi.

Enquanto isso, a saúde de Niara mobiliza todos no hospital após a constatação de que seu estado é grave. A situação se complica ainda mais quando Onildo afirma que a jovem precisa urgentemente de uma transfusão de sangue. Surpreendentemente, Mirinho se dispõe a ser o doador compatível, gerando choque e novos conflitos com Tonho, que continua incomodado com a proximidade do rival de Lúcia/Alika.

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Paralelamente, as intrigas familiares ganham força com os preparativos para o casamento apressado entre Virgínia e Mirinho. Segredos do passado também começam a vir à tona, enquanto aliados tentam alertar Alika sobre a movimentação em Batanga, embora algumas mensagens acabem interceptadas no meio do caminho.