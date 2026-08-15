NOVELA DAS 6

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 17 a 22 de agosto na Globo

Além de avanço romântico, fuga perigosa e chantagens prometem movimentar a trama

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 06:01

Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

A semana na novela 'A Nobreza do Amor' será marcada por uma grande reviravolta romântica e momentos de tensão entre os dias 17 e 22 de agosto. Segundo o resumo divulgado pela Globo, o grande destaque dos próximos capítulos fica por conta da investida de Omar, que se declara e rouba um beijo de Alika, além do aguardado casamento de Jendal e Binta, que terminará em confusão, fuga e castigo.

Confira o resumo completo dos capítulos de 17 a 22 de agosto:

A Nobreza do Amor 1 de 27

Segunda-feira (17/08): A semana começa com Alika admirando as terras de Tonho, embora confesse a Niara que sente ter objetivos diferentes dos de seu amado. Enquanto isso, Adalgisa tenta seduzir Mirinho sob os olhares atentos de Marta e Virgínia, que prefere dissimular. Já Viriato exige que Bartô pare com as armações para transformar Veneranda em santa. No núcleo familiar de Jendal, Binta impõe regras sobre as roupas de Kênia, provocando estranheza no pai da jovem.

Terça-feira (18/8): Jendal aprova a mudança de estilo de Kênia e elogia Binta. Enquanto isso, Tonho ganha a admiração de Alika ao estender a mão para Nilo e sua família. Parada estratégica: Adalgisa flagra Virgínia em conversa com Sebastião e descobre que Niara e Alika planejam viajar para a Turquia. Para fechar o dia, os romeiros começam a chegar em Barro Preto atraídos pelos boatos de milagre, mas acabam dispersados por Viriato.



Quarta-feira (19/8): Virgínia assegura que se casará com Mirinho de qualquer forma. Na preparação para o evento principal, Campbell e Binta trocam faíscas, chamando a atenção de Jendal, que se organiza para oficializar a união. Paralelamente, Omar se incomoda profundamente ao ver a proximidade de Tonho e Alika na rotina de trabalho. Em meio às tensões, José adverte Alika sobre a necessidade de proteger sua missão, enquanto Sebastião tira uma foto da jovem escondido.

Quinta-feira (20/8): Alika percebe que foi fotografada, mas Tonho minimiza a situação. Na festa de bodas de Marta e Diógenes, o clima esquenta: Fortunato reage com violência ao notar Murilo perto de Maria Helena e a tranca no quarto. Na tentativa de ajudar os rebeldes, Kênia acaba desmascarada e tem suas joias apreendidas por Pascoal. O grande clímax do capítulo acontece quando Omar declara seus sentimentos para Alika e rouba um beijo da mocinha.

Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor 1 de 9

Sexta-feira (21/8): Inconformada com a atitude de Omar, Alika reage com indignação e deixa claro que não se deixará manipular. Tem início a celebração de casamento entre Jendal e Binta, mas o evento é marcado por caos: Dumi é ferido por soldados durante a fuga de Kênia e desmaia no caminho. Na festa de bodas, Murilo canta para Maria Helena e os dois terminam o momento com um beijo apaixonado, despertando desconfianças.

Sábado (22/8): Pascoal captura Kênia e a devolve a Jendal, que decide trancar a filha no quarto como punição. Decidido a mudar de vida, Murilo convida Maria Helena para fugir, e a jovem aceita, despedindo-se emocionado de Manoel antes de partir. No encerramento da semana, Tonho demonstra ciúmes ao flagrar Omar conversando com Alika, enquanto Akin encontra pistas do paradeiro de Dumi e Sebastião prepara o envio da foto da protagonista para Virgínia.