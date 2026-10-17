NOVELA DAS 6

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 19 a 24 de outubro na Globo

Confira os principais acontecimentos da semana na novela das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05:05

Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

Segundo o resumo divulgado pela Globo, a semana de 19 a 24 de outubro da novela 'A Nobreza do Amor' Alika tem uma visão e confirma que está à espera de um filho de Tonho a partir desta segunda-feira (19). A novidade mexe com os rumos da trama de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., colocando a mocinha na mira do vilão Jendal, enquanto uma verdadeira força-tarefa se mobiliza no Brasil para resgatá-la do cativeiro.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Segunda-feira (19/10):

Alika tem uma visão e conclui que está grávida de Tonho, ficando emocionada com a novidade. Enquanto isso, Tonho e Omar não conseguem impedir a fuga de Jendal, que arrasta a mocinha de volta rumo a Batanga. Revoltado com a ousadia do inimigo, Tonho decide cruzar fronteiras para salvar seu grande amor, recebendo o apoio de Omar e Niara no resgate.



Terça-feira (20/10):

O clima esquenta no palácio com o início da oposição liderada pelos rebeldes José/Zambi, Akin, Ladisa e Dumi. Paralelamente, Jendal tenta pressionar Alika com uma nova proposta, mas acaba sendo pego de surpresa quando ela confessa que espera um bebê de Tonho. De olho em dinheiro fácil, Mirinho confidencia a Manoel o desejo secreto de negociar o engenho para abandonar de vez a cidade de Barro Preto.



Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor 1 de 9

Quarta-feira (21/10):

Cheio de ódio pela gravidez da prisioneira, Jendal promete se vingar de Alika a qualquer custo. Enquanto as alianças ganham novos aliados, notícias sobre uma fortuna chegam até os ouvidos errados: Severino conta a Mirinho que as terras de Tonho guardam uma verdadeira riqueza. Na fazenda, Virgínia entra em desespero após ter um sangramento que coloca a gestação em risco.



Quinta-feira (22/10):

Sebastião socorre Virgínia e a leva às pressas até Onildo, mas o clima entre os dois segue pesado e ele acaba sendo desprezado pela jovem. Disposto a dar um golpe em Tonho para colocar as mãos na valiosa herança, Mirinho parte para a trapaça: ele manda Severino invadir a casa de Caetana, e o comparsa consegue localizar as promissórias tão cobiçadas pelo vilão.



Sexta-feira (23/10):

Severino comete o furto das notas promissórias na casa de Caetana, mas comete um descuido ao ser flagrado por Vitalino durante a ação criminosa. Com os papéis em mãos, Mirinho comemora a trapaça e já começa a espalhar para Januário que virou o novo dono do patrimônio de Tonho. Na praça, a chegada de um novo médico, Mauro, mexe com a rotina do posto de saúde e agita o povoado.



Sábado (24/10):

A descoberta da invasão deixa Caetana arrasada ao notar que levaram documentos do afilhado. No confessionário, Sebastião desabafa com o padre Viriato e levanta suspeitas de que o filho de Virgínia seja fruto de um caso entre eles. Para tentar conter os golpes de Mirinho, Ana Maria vem a público e revela o testamento deixado por Casemiro, confirmando que as terras pertencem legitimamente a Tonho.

