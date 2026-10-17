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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05:05
Segundo o resumo divulgado pela Globo, a semana de 19 a 24 de outubro da novela 'A Nobreza do Amor' Alika tem uma visão e confirma que está à espera de um filho de Tonho a partir desta segunda-feira (19). A novidade mexe com os rumos da trama de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., colocando a mocinha na mira do vilão Jendal, enquanto uma verdadeira força-tarefa se mobiliza no Brasil para resgatá-la do cativeiro.
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Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.