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'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 2 a 7 de novembro na Globo

Confira os principais acontecimentos da semana na novela das seis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 06:00

Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

A novela 'A Nobreza do Amor' entra em sua última semana a partir desta segunda-feira (2), com fortes reviravoltas na tela da TV Globo. A obra, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., encerra o ciclo de conflitos com o confronto final pelo controle de Batanga e a tentativa de resgatar a princesa Alika das mãos de Jendal.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

  • Segunda-feira (2/11): 
    Jendal anuncia a Menemi que vai apresentar Alika ao reino de Batanga como sua nova rainha. Niara se emociona ao visitar a área onde Cayman morreu. Em conversa com Menemi, Chinua conta que Alika aceitou se casar com o rival apenas para proteger o bebê que espera de Tonho. Durante a cerimônia em praça pública, Jendal reconhece Niara, Omar e Tonho no meio da multidão e dá ordem de prisão aos soldados. Menemi entra em ação para conter Jendal e consegue tirar o grupo do perigo. Niara reencontra Dumi e Kênia. Ao notar o amuleto que Tonho carrega no peito, Menemi fica surpresa. O vilão volta a ameaçar o grupo, causando pânico em Alika.

  • Terça-feira (3/11): 
    Desconfiado de que Menemi está ajudando o grupo rebelde, Jendal pede reforço militar aos oficiais ingleses Campbell e Mackenzie. Em outra parte da história, Manoel alerta Diógenes sobre o paradeiro de Fortunato, que partiu rumo a Recife em busca de Maria Helena e Murilo. O governador do estado decide afastar Bartô da prefeitura e coloca Sebastião no comando temporário da cidade. Em meio à festa de Ritinha, Diógenes revela para a jovem que é o verdadeiro pai dela. Abalada com a notícia, a menina decide deixar a casa da família. Enquanto isso, Menemi e José/Zambi organizam a ofensiva armada para tirar Alika do palácio.

Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor

Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
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Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello

  • Quarta-feira (4/11): 
    As tropas de Jendal montam guarda para enfrentar as forças rebeldes, com o apoio de soldados britânicos e batanguis. Em clima de acerto de contas, Diógenes e Marta conversam sobre o passado e reatam o casamento. No campo de guerra, a resistência rompe a primeira barreira militar e avança em direção ao palácio real. O confronto tem início sob a liderança de José/Zambi de um lado e Jendal do outro. Durante o tiroteio, Ladisa cai ferida, e Omar consegue atingir o ditador. Tonho invade o cativeiro, corta as amarras e liberta Alika, mas Jendal parte para cima da mocinha antes de ser contido.

  • Quinta-feira (5/11): 
    A TV Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo.

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  • Sexta-feira (6/11): 
    A TV Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo.

  • Sábado (7/11): 
    A TV Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Cap2 - cena 5 Rosenda (Dira Paes) e Damaso (Miguel RÃ´mulo) sobem uma picada e ouvem gritos de socorro. Rosenda manda Damaso procurar a irmÃ£, enquanto ela segue na direÃ§Ã£o dos gritos para ajudar. por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa por Reprodução/Instagram
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‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

Próxima novela das 18h

A partir do dia 9 de novembro, a faixa das seis passa a exibir 'Lá na Minha Terra', nova trama de Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A história gira em torno de Rosenda (Dira Paes), mulher do sertão que criou cinco filhos sozinha após o sumiço do marido, Severino (Daniel de Oliveira). Mais de 15 anos depois, ela viaja até São Paulo e descobre que ele assumiu uma nova vida cheia de luxo sob o nome de Cesário, ao lado de Ismália (Camila Morgado), o que dá início a uma jornada de reencontros e acerto de contas.

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Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

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