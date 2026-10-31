'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 2 a 7 de novembro na Globo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 06:00
A novela 'A Nobreza do Amor' entra em sua última semana a partir desta segunda-feira (2), com fortes reviravoltas na tela da TV Globo. A obra, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., encerra o ciclo de conflitos com o confronto final pelo controle de Batanga e a tentativa de resgatar a princesa Alika das mãos de Jendal.
A Nobreza do Amor
Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
A partir do dia 9 de novembro, a faixa das seis passa a exibir 'Lá na Minha Terra', nova trama de Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A história gira em torno de Rosenda (Dira Paes), mulher do sertão que criou cinco filhos sozinha após o sumiço do marido, Severino (Daniel de Oliveira). Mais de 15 anos depois, ela viaja até São Paulo e descobre que ele assumiu uma nova vida cheia de luxo sob o nome de Cesário, ao lado de Ismália (Camila Morgado), o que dá início a uma jornada de reencontros e acerto de contas.