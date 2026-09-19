NOVELA DAS 6

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 21 a 26 de setembro na Globo

Confira os principais acontecimentos da semana na novela das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 06:10

Duda Santos e Ronald Sotto no elenco de 'A Nobreza do Amor' Crédito: Globo/Estevam Avellar

Segundo o resumo divulgado pela Globo, a semana de 21 a 26 de setembro na novela 'A Nobreza do Amor', o casamento de Mirinho e Virgínia tem fortes emoções e desmaio, Kênia sofre nas minas de Batanga, e a morte repentina de Casemiro reorganiza o jogo de poder do enredo assinado por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

A Nobreza do Amor 1 de 27

A semana começa tensa na segunda-feira (21) com Kênia na mira de Binta e Pascoal nas minas de Batanga. No Brasil, o casório de Mirinho e Virgínia dá o que falar, o noivo desmaia no altar, Sebastião chora na saída e Ana Maria irrita-se com o papel de madrinha ao lado de Manoel. Na terça (22), o clima pesa na noite de núpcias quando Mirinho chama a esposa de Lúcia, enquanto Alika e Tonho vivem um beijo flagrado por Omar.

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Na quarta-feira (23), Casemiro passa mal diante de Mirinho e Ana Maria e morre, deixando sua herança e o comando do engenho para Tonho, o que revolta Mirinho na quinta (24). O velório une a cidade, mas abre uma guerra familiar. Na sexta (25), Mirinho bate o pé que vai vender tudo, forçando Tonho a prometer amparo aos moradores.

Sábado (26) fecha a semana com Miguel se desesperando após um tiroteio no armazém terminar com um homem morto, levando à sua prisão e à comoção de Salma. No mesmo dia, Halim cancela o casamento de Salma com Fuad, Malungo despede-se de volta para casa, e Jendal desembarca em solo brasileiro.