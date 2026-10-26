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'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 26 a 31 de outubro na Globo

Confira os principais acontecimentos da semana na novela das seis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:23

Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

Segundo o resumo divulgado pela Globo, a semana de 26 a 31 de outubro da novela 'A Nobreza do Amor' traz uma reviravolta no destino de Alika a partir desta segunda-feira (26) na trama assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.. 

Presa por Jendal após tentar escapar em Portugal, a mocinha volta obrigada para a terra natal e encontra o local tomado por revolta e pobreza. Para proteger a própria vida e salvar a criança que espera, ela toma uma saída desesperada: aceita casar com o rival. Enquanto isso, aliados planejam um resgate.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Confira o que acontece em cada capítulo da semana:

  • Segunda-feira (26/10):
    Alika foge de Jendal em Lisboa e procura a polícia, mas Nuru captura a jovem na rua. Em Batanga, o povo se revolta e ataca Binta. No interior, Mirinho descobre que foi desmascarado, cobra explicações de Virgínia sobre a gravidez e ainda vê Ana Maria aos beijos com Januário. Com medo, o prefeito Bartô teme perder o cargo.

  • Terça-feira (27/10): 
    Binta perde a cabeça e manda os soldados atirarem contra a população. No mar, Jendal avisa Alika que o navio está perto de Batanga. Januário pede a mão de Ana Maria para Graça após Mirinho dedurar o romance. Kofí se junta a Zambi para ajudar a princesa, e o oficial inglês Mackenzie oferece apoio a Binta.

Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor

Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
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Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello

  • Quarta-feira (28/10): 
    Alika chega a Batanga e chora ao ver a miséria do seu povo. No vilarejo, Mirinho avisa que vai fugir e despista Virgínia, que insiste na lua de mel. Maria Helena manda uma carta para Dôra pedindo ajuda, o que deixa Sebastião e Bartô desconfiados do seu sumiço. O bando de Carrapato chama Geralda para cozinhar.

  • Quinta-feira (29/10): 
    Jendal manda trancar Alika na cadeia do palácio, onde ela reencontra o aliado Gamba. O vilão vai até a cela e propõe um acordo para libertá-la. Na cidade, o sumiço do busto da praça apavora Bartô, e Sebastião avisa que o bando de cangaceiros chegou. O fazendeiro Clodomiro quer comprar o engenho de Mirinho.

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  • Sexta-feira (30/10): 
    Jendal faz a proposta: poupa a vida de Alika e do bebê se ela casar com ele. A mando de Zambi, Chinua convence a princesa a aceitar para ganhar tempo. Binta chantageia o inglês Campbell para fugir às escondidas. No jornal, fotos de Maria Helena tocando piano com outro homem deixam os vizinhos de boca aberta.

  • Sábado (31/10): 
    Alika aceita a união forçada para proteger o filho. Binta consegue escapar com a ajuda dos britânicos, e Jendal descobre a traição. O rival junta o povo na rua para anunciar o casamento, mas a rainha Menemi chega de surpresa com seu exército e exige soltar Alika. Enquanto isso, o grupo de Tonho entra escondido no reino.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

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