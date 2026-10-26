Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:23
Segundo o resumo divulgado pela Globo, a semana de 26 a 31 de outubro da novela 'A Nobreza do Amor' traz uma reviravolta no destino de Alika a partir desta segunda-feira (26) na trama assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr..
Presa por Jendal após tentar escapar em Portugal, a mocinha volta obrigada para a terra natal e encontra o local tomado por revolta e pobreza. Para proteger a própria vida e salvar a criança que espera, ela toma uma saída desesperada: aceita casar com o rival. Enquanto isso, aliados planejam um resgate.
A Nobreza do Amor
Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.