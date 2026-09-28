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'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 28 de setembro a 3 de outubro na Globo

Confira os principais acontecimentos da semana na novela das seis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 08:08

Duda Santos e Ronald Sotto no elenco de 'A Nobreza do Amor' Crédito: Globo/Estevam Avellar

Segundo o resumo divulgado pela Globo, a semana de 28 de setembro a 3 de outubro na novela 'A Nobreza do Amor' entra em dias decisivos a partir desta segunda-feira (28). Entre a ameaça de venda do engenho, a prisão inesperada de um comerciante e a chegada de um inimigo ao país, a trama assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., ganha espaço para o amor com a aproximação de Tonho e Alika, além do início do romance entre Omar e Salma.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

  • Segunda-feira (28/9): 
    Mirinho decide assumir o comando dos negócios da família, revoltando Ana Maria por desrespeitar os desejos de Casemiro. Disposto a faturar alto, o rapaz avisa que colocará o engenho à venda, mas Tonho reage e garante aos trabalhadores locais que ninguém perderá o sustento. Do outro lado da cidade, a tensão explode no comércio de Miguel: após a invasão de um homem armado, o comerciante reage e o confronto termina em tragédia.

  • Terça-feira (29/9): 
    Desesperado ao constatar a morte do invasor, Miguel acaba detido pelas autoridades para o início das investigações. Abalada, a família recebe a solidariedade de Omar, Alika e Tonho. A situação de Salma piora quando a família do noivo cancela o casamento por conta do escândalo. Paralelamente, Jendal desembarca em solo brasileiro e passa a atormentar os pensamentos de Alika.

Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor

Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello
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Dete Lima, estilista do Ilê Aiyê na novela A Nobreza do Amor por Globo/Manoella Mello

  • Quarta-feira (30/9): 
    Com o fim do compromisso de Salma, Omar toma coragem e confessa seus sentimentos pela jovem. O amor também abre caminhos para Tonho e Alika, que finalmente assumem a paixão que sentem um pelo outro. Longe dali, hospedado no mesmo hotel que Malungo, Jendal confronta o rapaz e o empurra do alto de um despenhadeiro.

  • Quinta-feira (1/10): 
    Disposto a conquistar de vez a confiança de Salma, Omar se compromete a bancar os custos da defesa para tirar Miguel da cadeia. Enquanto isso, Alika e Teresa acolhem Mundica no ateliê após a jovem sofrer humilhações no engenho. Alika ainda precisa lidar com a audácia de Mirinho, dando um basta nas investidas do rapaz. Em fuga, Jendal envia uma mensagem para Virgínia confirmando sua ida a Barro Preto.

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  • Sexta-feira (2/10): 
    O clima esquenta entre Tonho e Alika, que se entregam ao amor. Rejeitado, Mirinho pensa em deixar a região rumo a São Paulo com Graça e Virgínia. Já na África, José é apresentado a aliados locais e se articula para tentar salvar a princesa Kênia com o apoio de Omar. No vilarejo, Virgínia descobre oficialmente que o desembarque de Jendal está prestes a acontecer.

  • Sábado (3/10): 
    Após analisar o solo da propriedade de Tonho, Omar descobre minérios de grande valor e surpreende o rival com uma proposta de sociedade. Animado com a virada financeira, Tonho compartilha os planos de futuro com Alika. Já Omar pede a mão de Salma e ganha a bênção de Fátima, enquanto Virgínia organiza os últimos detalhes para receber Jendal.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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