Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 08:08
Segundo o resumo divulgado pela Globo, a semana de 28 de setembro a 3 de outubro na novela 'A Nobreza do Amor' entra em dias decisivos a partir desta segunda-feira (28). Entre a ameaça de venda do engenho, a prisão inesperada de um comerciante e a chegada de um inimigo ao país, a trama assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., ganha espaço para o amor com a aproximação de Tonho e Alika, além do início do romance entre Omar e Salma.
A Nobreza do Amor
Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.