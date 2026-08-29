NOVELA DAS 6

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 31 de agosto a 5 de setembro na Globo

Semana traz revelação sobre a paternidade de Ritinha, emboscada armada por Mirinho contra Tonho e reviravolta no engenho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 06:01

Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

Segundo o resumo divulgado pela Globo, a semana de 31 de agosto a 5 de setembro na novela 'A Nobreza do Amor' será marcada por revelações familiares e uma tentativa de assassinato que promete mudar os rumos da trama das 18h.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Confira o resumo completo dos capítulos:

Segunda-feira (31/08): Alika celebra o apoio recebido da rainha Menemi e organiza sua volta a Batanga, deixando Tonho apreensivo. Dumi é localizado vivo, e a notícia chega até Kênia por meio de Chinua. Tonho decide contar a Caetana os segredos do passado de Alika. Enquanto isso, Sebastião acha a carta sobre Ritinha, e Marta acaba descobrindo que a garota é filha biológica de Diógenes. Já Dumi descobre que Kênia precisou se casar à força com Pascoal.

Terça-feira (1/9): Arrasado com o casamento de Kênia, Dumi tenta assimilar a nova realidade. Marta não hesita e confronta Diógenes a respeito da paternidade de Ritinha, exigindo que a menina saiba de suas origens. Ao mesmo tempo, Mirinho visita as terras de Tonho em tom de provocação e começa a desenhar um plano para derrubar o rival, sendo advertido por Manoel. Alika contrata Rosa para o ateliê e teme o distanciamento de Tonho.



Quarta-feira (2/9): Marta insiste para que Diógenes assuma oficialmente a filha diante de todos. Onildo e Niara trocam um beijo apaixonado. Enquanto as movimentações políticas e comerciais esquentam em Batanga com a chegada de representantes estrangeiros, a rivalidade entre os jovens atinge o ápice: Mirinho decide selar o destino de Tonho e contrata um pistoleiro de aluguel para executar o rival.

Quinta-feira (3/9): Mirinho repassa ao criminoso todas as coordenadas para localizar a vítima. Em meio a crises no casamento, Diógenes é expulso da cama e passa a dormir no quarto de hóspedes por ordem de Marta. Em Batanga, Kênia articula manobras com os ingleses para isolar Binta. No encerramento do capítulo, a emboscada contra Tonho finalmente acontece no momento em que ele é surpreendido em uma tocaia.

Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor 1 de 9

Sexta-feira (4/9): Tonho reage rápido, imobiliza o atirador e descobre que Mirinho foi o mandante do crime. A denúncia chega direto aos ouvidos de Casemiro, gerando desespero em Graça, que age nos bastidores e paga propina ao capanga para livrar o filho da cadeia. Casemiro passa mal de nervoso, mas avisa firmemente que não vai tolerar impunidade e que o culpado será levado à polícia.

Sábado (5/9): Alika fica em choque ao saber que Tonho quase perdeu a vida. O capanga consegue escapar com a ajuda do suborno, mas Fortunato passa a investigar o caso e confirma as suspeitas sobre Mirinho. Sentindo-se ameaçados, Tonho e Caetana comunicam que vão deixar a propriedade, mas Casemiro intervém e decreta a expulsão do próprio filho de casa.