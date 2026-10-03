NOVELA DAS 6

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 5 e 10 de outubro na Globo

Confira os principais acontecimentos da semana na novela das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 10:37

A Nobreza do Amor: Dumi (Licinio Januário) ajuda a princesa Alika (Duda Santose a rainha Niara (Érika Januza) a fugirem de Batanga rumo ao Brasil Crédito: TV Globo/Estevam Avellar

Segundo o resumo divulgado pela Globo, a semana de 5 e 10 de outubro da novela 'A Nobreza do Amor' promete fortes emoções a partir desta segunda-feira (5) na trama assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr..

Barro Preto vira um verdadeiro campo de guerra com a chegada de Jendal, que desembarca na cidade acompanhado de Virgínia e logo causa pânico ao declarar diante de todo mundo que Alika é sua mulher por lei, A partir daí, a protagonista se vê obrigada a fugir às pressas com o apoio de seus aliados, enquanto o tirano cerca as saídas do município para capturá-la.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Segunda-feira (5/10):

O clima festivo de Cosme e Damião toma conta de Barro Preto, com direito a beijo apaixonado entre Januário e Ana Maria. A harmonia, contudo, dura pouco: Dona Menina sente que algo terrível se aproxima no mesmo instante em que Virgínia surge na região trazendo Jendal a tiracolo.



Terça-feira (6/10):

O vilão choca a população ao reivindicar Alika como sua legítima esposa. Com o auxílio de Tonho, a jovem e Niara conseguem escapar a tempo e vão para um esconderijo junto com Omar. Furioso com o sumiço da princesa, Jendal suborna Fortunato para se aproximar de Mirinho, enquanto Alika começa a arquitetar o sequestro do rival.



Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor 1 de 9

Quarta-feira (7/10):

Jendal mobiliza Fortunato e Mirinho para vasculharem as propriedades do engenho e manda bloquear os acessos à cidade. No refúgio, Tonho sugere que o grupo retorne a Batanga. Enquanto isso, em uma gruta local, Alika descobre marcas sagradas de sua terra natal, e José/Zambi lidera um resgate do outro lado do oceano.



Quinta-feira (8/10):

Desconfiada da linhagem nobre de Tonho, Alika adia o plano de fuga após notar a forte vigilância nas estradas. O invasor coloca Teresa e Caetana contra a parede em busca de pistas do paradeiro dos foragidos. Em Batanga, a missão rebelde tem sucesso e consegue tirar Dumi e Kênia do cativeiro.



Sexta-feira (9/10):

Jendal jura se vingar de Alika na frente da família de Mirinho, que tem um ataque de fúria e admite para Virgínia que nunca teve sentimentos por ela. Enquanto o exército de Binta tenta recrutar moradores à força na África, Omar decide ignorar os avisos de segurança e vai atrás do vilão para tirar satisfações.



Sábado (10/10):

Omar ataca Jendal, mas Tonho impede o golpe de misericórdia para evitar uma tragédia maior. Os dois conseguem escapar dos capangas do vilão, só que a atitude precipitada revolta Alika, que vê sua rota de fuga comprometida. No fim do capítulo, Severino descobre o esconderijo exato da mocinha e corre para alertar Mirinho.

