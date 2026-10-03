'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 5 e 10 de outubro na Globo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 10:37
Segundo o resumo divulgado pela Globo, a semana de 5 e 10 de outubro da novela 'A Nobreza do Amor' promete fortes emoções a partir desta segunda-feira (5) na trama assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr..
Barro Preto vira um verdadeiro campo de guerra com a chegada de Jendal, que desembarca na cidade acompanhado de Virgínia e logo causa pânico ao declarar diante de todo mundo que Alika é sua mulher por lei, A partir daí, a protagonista se vê obrigada a fugir às pressas com o apoio de seus aliados, enquanto o tirano cerca as saídas do município para capturá-la.
A Nobreza do Amor
Estilista do Ilê Aiyê faz participação especial na novela A Nobreza do Amor
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.