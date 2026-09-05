NOVELA DAS 6

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 7 a 12 de setembro na Globo

Confira os principais acontecimentos da semana na novela das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 06:06

Duda Santos e Ronald Sotto no elenco de 'A Nobreza do Amor' Crédito: Globo/Estevam Avellar

Segundo o resumo divulgado pela Globo, a semana de 7 a 12 de setembro na novela 'A Nobreza do Amor' será marcada por momentos decisivos, reviravoltas e fortes emoções que vão abalar os moradores de Barro Preto e Batanga. Nos próximos capítulos, o público acompanhará a dolorosa separação de Alika e Tonho, que decidem colocar um ponto final no romance diante da impossibilidade de seguirem juntos.

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Confira o resumo completo dos capítulos:

Segunda-feira (7/9): Casemiro expulsa Mirinho de casa, gerando o desespero de Graça, enquanto Caetana decide deixar o engenho para morar nas terras de Tonho. Mirinho pede abrigo a Manoel e Fortunato, ao mesmo tempo em que José desconfia de que ele tenha encomendado o seu assalto. Jendal sofre por ficar sem notícias de Alika, provocando a fúria de Binta, que ateia fogo aos pertences da rival diante de uma Kênia radiante com o descontrole da rainha. Didi, Montanha e Carrapato assaltam o Armazém dos Curi, e Tonho anuncia a Alika que decidiu permanecer em Barro Preto.

Terça-feira (8/9): Tonho e Alika percebem a impossibilidade de manter o romance e decidem se afastar definitivamente. Mirinho mente para Marta e Virgínia ao afirmar que saiu da casa de Casemiro por vontade própria, enquanto Jawari, Bourgade e Jendal discutem a entrada dos franceses nas minas. Fátima reconhece Donato e deduz que o milagre de Veneranda era falso, e Virgínia passa mal ao saber que precisará dividir sua herança com Ritinha, pouco antes de Marta revelar a Teresa que Diógenes é o verdadeiro pai da jovem, e Alika receber um telegrama de Omar sobre a data de sua partida.



Quarta-feira (9/9): Alika, José e Niara acertam o retorno a Batanga com Omar, enquanto Tonho lamenta a separação com Januário. Graça trata Mundica com rispidez, e Ana Maria confessa à amiga seu desgaste no namoro com Manoel. Mirinho descobre a fuga de Maria Helena com Murilo, e Kênia denuncia a Campbell a negociação secreta de Jendal e Binta com os franceses. Virgínia passa mal novamente, fazendo Diógenes e Mirinho desconfiarem, e Graça pede perdão a Caetana, implorando por seu retorno ao engenho.

Quinta-feira (10/9): Marta exige que Virgínia consulte Onildo, enquanto Alika revela sua verdadeira história a Salma, que sofre ao saber da partida de Omar. Chinua avisa Dumi, Akin e Ladisa sobre o acordo de Jendal com os franceses, e Binta e Pascoal trocam um beijo escondido. Mirinho descobre o fim do namoro de Tonho e Alika e se oferece para viajar com a moça, enquanto Caetana retorna ao engenho e Onildo confirma a gravidez de Virgínia, que anuncia a novidade afirmando esperar um filho de Mirinho.

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Sexta-feira (11/9): Omar tenta confortar Alika e afirma que a guerra em Batanga precisa ser vencida, ao mesmo tempo em que Casemiro garante a Graça que jamais perdoará Mirinho. Tonho e Onildo sofrem com a partida de Alika e Niara, e Mirinho aproveita para provocar Tonho. Ana Maria termina o namoro com Manoel, para alegria de Januário, e Omar presenteia Salma com um beijo. O ponto alto do dia ocorre quando Jendal assina o acordo com os franceses e acaba sendo atingido por uma lança liderada por Dumi e os rebeldes.

Sábado (12/9): Jendal é levado ferido para o palácio e Kênia tenta socorrer o pai, enquanto Dumi é rendido por Pascoal e condenado à morte pelo rei, gerando culpa em Kênia. Onildo e Niara vivem um momento romântico, e Graça repreende Ana Maria pelo fim do relacionamento. Mirinho e Virgínia começam a planejar o casamento, e Oruka alerta que o estado de saúde do rei inspira cuidados extremos diante da revolta popular contra a entrega do país aos estrangeiros.