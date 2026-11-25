ASTROLOGIA

A paciência vai ser testada! Marte em Virgem traz cobranças e mudanças para os 12 signos

Trânsito começa nesta quarta-feira (25) e favorece organização e produtividade, mas pode aumentar o perfeccionismo e os conflitos por pequenos detalhes

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 13:00

Signos e atenção, cuidado, alerta Crédito: Imagem gerada por IA

Marte entra em Virgem nesta quarta-feira (25), às 20h37, e inaugura uma fase em que planejamento, disciplina e atenção aos detalhes podem ganhar mais espaço na rotina dos 12 signos. Na astrologia, Marte está associado à iniciativa, à coragem e à maneira como cada pessoa corre atrás dos próprios objetivos. Já Virgem é ligado à organização, ao pensamento prático e à busca por eficiência.

A combinação pode ajudar a transformar intenções em atitudes concretas. Em vez de agir apenas pelo impulso, a tendência é observar melhor os detalhes, resolver pendências e encontrar maneiras mais eficientes de lidar com as responsabilidades. Trabalho, dinheiro, relacionamentos e cuidados pessoais podem passar por ajustes.

Mas nem tudo são flores: a energia também pode aumentar a impaciência, o perfeccionismo e a vontade de apontar erros alheios. O desafio será usar a disposição para melhorar o que está ao alcance sem transformar qualquer pequeno problema em uma grande discussão. Veja a previsão do site "Economic Times".

O que significa Marte em Virgem?

Marte representa ação, ambição, energia e iniciativa. É associado à forma como enfrentamos desafios, defendemos nossos interesses e buscamos conquistar aquilo que desejamos. Virgem, por sua vez, está ligado à organização, à disciplina, à análise e às soluções práticas.

Com a entrada do planeta nesse signo, a disposição para agir pode se voltar mais para tarefas concretas e melhorias graduais. Em vez de buscar resultados imediatos ou reconhecimento a qualquer custo, o período favorece o trabalho consistente, o aperfeiçoamento de habilidades e a organização da vida cotidiana.

No trabalho, pode surgir mais motivação para concluir tarefas pendentes, aprimorar habilidades e organizar responsabilidades. Nos relacionamentos, a busca por clareza e demonstrações práticas de afeto tende a ganhar força, embora o excesso de críticas possa provocar atritos. O dinheiro também entra na pauta, com maior atenção ao orçamento, à economia e ao planejamento financeiro.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

A disposição para estabelecer hábitos mais saudáveis pode aumentar, assim como a vontade de manter uma rotina equilibrada. Na comunicação, conversas mais objetivas e atenção aos detalhes podem ajudar, desde que a sinceridade não se transforme em grosseria.

O principal desafio será evitar o perfeccionismo. A vontade de corrigir tudo pode gerar cobranças exageradas, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Nem todo detalhe precisa ser resolvido imediatamente.

Como Marte em Virgem afeta cada signo?

As previsões a seguir consideram o signo solar e abordam possíveis tendências para amor, carreira, dinheiro e bem-estar. A experiência de cada pessoa também depende de seu mapa astral completo.

Áries

Marte é o regente de Áries, por isso a entrada do planeta em Virgem pode ter um peso especial para você. O trânsito destaca rotina, trabalho, responsabilidades e saúde. A disposição para produzir pode aumentar, mas será importante distribuir melhor suas tarefas para não assumir mais do que consegue cumprir.

No amor, o estresse profissional pode acabar interferindo na convivência. Evite transformar pequenas divergências em discussões maiores. Nas finanças, o período favorece uma revisão de despesas e compromissos. Já no bem-estar, vale prestar atenção ao sono e ao descanso.

Dica cósmica: organize sua rotina por prioridades e não tente resolver tudo no mesmo dia.

Touro

A entrada de Marte em Virgem movimenta temas ligados a romance, criatividade, lazer e projetos pessoais. Você pode sentir mais disposição para investir em atividades que tragam satisfação ou tirar uma ideia antiga do papel. No trabalho, projetos criativos e tarefas independentes podem ganhar força.

Na vida amorosa, solteiros podem tomar mais iniciativa para conhecer alguém, enquanto casais podem aproveitar o período para planejar momentos a dois. O cuidado fica para os gastos com diversão e compras por impulso. Atividades físicas e hobbies também podem ajudar a aliviar a tensão.

Dica cósmica: dê espaço para o prazer, mas estabeleça limites para não comprometer seu orçamento.

Gêmeos

Assuntos domésticos, familiares e emocionais podem ganhar mais atenção. Marte em Virgem pode estimular mudanças na casa, reformas e decisões relacionadas à organização do ambiente em que você vive. No trabalho, conciliar responsabilidades profissionais e familiares exigirá planejamento.

No amor, conversas em família podem influenciar decisões do casal. Procure ter paciência diante de assuntos delicados. Nas finanças, despesas com a casa ou com pessoas próximas podem exigir uma revisão do orçamento. Também será importante reservar momentos de descanso.

Dica cósmica: antes de tomar uma decisão importante envolvendo a família ou a casa, confira todos os detalhes.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer

Comunicação, estudos, deslocamentos e relações com pessoas próximas ficam em evidência. Você pode sentir mais confiança para defender suas ideias, aprender algo novo ou desenvolver habilidades úteis para a carreira. Atividades ligadas à escrita, vendas, marketing e comunicação podem receber um impulso.

No amor, conversas sinceras ajudam a esclarecer expectativas, mas cuidado para não ser direto demais em assuntos sensíveis. Nas finanças, evite compras impulsivas ou decisões influenciadas pela opinião de terceiros. O excesso de compromissos também pode provocar desgaste.

Dica cósmica: escolha uma habilidade que possa contribuir para sua vida profissional e comece a desenvolvê-la.

Leão

Marte deixa seu signo e entra em Virgem, deslocando o foco para dinheiro, posses e prioridades pessoais. Depois de um período de maior atenção à expressão individual, pode surgir uma vontade de organizar melhor as finanças e buscar mais estabilidade.

No trabalho, negociações salariais e iniciativas para aumentar a renda podem ganhar importância. Na vida amorosa, diferenças sobre dinheiro e prioridades podem provocar conversas necessárias. O momento também favorece a revisão de gastos e hábitos de consumo.

Dica cósmica: faça um balanço das suas finanças e defina uma meta possível para os próximos meses.

Virgem

Marte entra no seu signo e pode aumentar sua disposição para tomar as rédeas da própria vida. Ambições pessoais, aparência e decisões importantes ganham destaque. Você pode sentir mais coragem para começar projetos e buscar mudanças, mas precisa evitar que a pressa se transforme em impaciência.

Na carreira, a determinação pode ajudar a avançar em objetivos profissionais. No amor, expectativas mais claras favorecem conversas, mas o excesso de exigência pode criar tensão. Nas finanças, pode surgir motivação para buscar novas fontes de renda ou assumir maior controle do orçamento. Cuide também para não exagerar nas atividades físicas.

Dica cósmica: use sua energia para avançar em uma meta importante, sem tentar controlar cada detalhe do caminho.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Libra

Marte em Virgem movimenta questões mais internas, ligadas ao descanso, à introspecção e a assuntos que ainda precisam ser resolvidos. Você pode preferir trabalhar nos bastidores e concluir pendências antes de assumir novos compromissos.

No trabalho, planejamento e pesquisa podem render mais do que a exposição imediata. No amor, expectativas não verbalizadas podem gerar confusão, por isso vale apostar em conversas claras. Nas finanças, confira despesas recorrentes, pagamentos pendentes e compromissos que podem passar despercebidos. O descanso merece atenção especial.

Dica cósmica: não aceite novas responsabilidades antes de avaliar o que ainda precisa ser concluído.

Escorpião

Amizades, contatos profissionais e projetos de longo prazo podem ganhar movimento. Marte em Virgem favorece iniciativas em grupo e a busca por objetivos compartilhados. Uma parceria ou conexão pode ajudar você a enxergar novas possibilidades na carreira.

Na vida amorosa, uma amizade pode ganhar outro significado, enquanto casais podem conversar sobre planos para o futuro. Nas finanças, tenha cautela com empréstimos e acordos envolvendo outras pessoas. Atividades coletivas e exercícios em grupo podem ajudar a manter a motivação.

Dica cósmica: aproxime-se de pessoas que compartilham seus objetivos, mas estabeleça acordos claros antes de misturar amizade e dinheiro.

Sagitário

Carreira, reputação e responsabilidades profissionais ficam em evidência. Marte em Virgem pode aumentar sua ambição e a vontade de mostrar competência, mas também trazer tarefas extras e cobranças. A consistência será mais importante do que tentar impressionar a qualquer custo.

No amor, compromissos profissionais podem reduzir o tempo disponível para a vida pessoal. Nas finanças, decisões relacionadas ao trabalho merecem análise cuidadosa, principalmente quando envolverem riscos ou gastos elevados. Procure equilibrar produtividade e descanso.

Dica cósmica: estabeleça uma prioridade profissional por vez e evite transformar cada desafio em uma prova de resistência.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Capricórnio

Estudos, viagens, desenvolvimento pessoal e planos de longo prazo podem ganhar força. Marte em Virgem estimula a busca por conhecimento e experiências que contribuam para seu crescimento. Cursos, especializações e novas possibilidades profissionais podem chamar sua atenção.

No amor, diferenças de opinião podem provocar discussões, especialmente quando ninguém está disposto a ceder. Nas finanças, despesas com estudos e viagens precisam entrar no planejamento. Atividades ao ar livre e uma rotina organizada podem ajudar a manter o equilíbrio.

Dica cósmica: invista tempo em um aprendizado que tenha aplicação prática nos seus planos futuros.

Aquário

Marte em Virgem coloca em pauta dinheiro compartilhado, dívidas, investimentos e responsabilidades financeiras. Pode surgir a necessidade de resolver pendências ou organizar melhor acordos que envolvem outras pessoas. No trabalho, tarefas ligadas a pesquisa, planejamento e administração de recursos podem exigir atenção.

No amor, confiança e intimidade serão temas importantes. Evite deixar inseguranças se transformarem em cobranças. Nas finanças, revise empréstimos, impostos, seguros e compromissos conjuntos antes de assumir novos riscos. O estresse também merece cuidado.

Dica cósmica: esclareça acordos financeiros e não tome decisões importantes sob pressão emocional.

Peixes

Relacionamentos, parcerias e compromissos ganham destaque com Marte em Virgem. O trânsito pode estimular conversas sobre o futuro e deixar mais evidentes as responsabilidades de cada pessoa em uma relação. No trabalho, sociedades e colaborações precisam de acordos bem definidos.

Na vida amorosa, casais podem discutir expectativas e planos, enquanto solteiros podem sentir vontade de buscar vínculos mais estáveis. Nas finanças, decisões que envolvam dinheiro compartilhado exigem cautela. Procure manter o equilíbrio entre suas necessidades e as dos outros.

Dica cósmica: deixe claras suas expectativas, mas também escute o que a outra pessoa tem a dizer.

Como aproveitar Marte em Virgem?

A combinação astrológica favorece disciplina, eficiência e atitudes práticas. Aproveitar esse período pode significar organizar melhor a rotina e transformar planos em ações possíveis. Definir metas realistas para a vida pessoal e profissional, colocar tarefas pendentes em ordem e rever despesas são atitudes que podem ajudar.

Também vale investir no desenvolvimento de habilidades úteis para o trabalho, criar uma rotina de exercícios e cuidados com a saúde e resolver mal-entendidos por meio de conversas claras.