ASTROLOGIA

A parte mais difícil de Vênus retrógrado ficou para trás para 4 signos, e a vida começa a aliviar a partir de hoje (29 de outubro)

Com Vênus de volta a Libra, relações desgastadas podem melhorar, conflitos perdem força e a rotina começa a ficar menos pesada

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e Vênus retrógrado Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de semanas de desgaste nos relacionamentos e de situações que pareciam não ter solução, quatro signos podem começar a respirar mais aliviados. Vênus retrógrado retornou a Libra no último domingo (25 de outubro), movimento que, na astrologia, favorece a revisão das relações e ajuda a trazer mais equilíbrio para as interações pessoais e profissionais.

Isso não significa que todos os problemas desaparecerão de uma hora para outra. Vênus continua retrógrado até 13 de novembro, mas a sensação é de que a parte mais complicada começa a ficar para trás. Nesta quinta-feira (29), a Lua entra em Câncer às 23h06, reforçando, no simbolismo astrológico, temas ligados ao acolhimento, à família e à segurança emocional. Para Aquário, Touro, Leão e Escorpião, é hora de perceber onde a tensão começa a diminuir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode estar chegando ao limite depois de lidar com pessoas exigentes, cobranças excessivas e relações que parecem consumir mais energia do que deveriam. A boa notícia é que esse cenário pode começar a mudar. Com Vênus retrógrado de volta a Libra, os vínculos ganham espaço para ajustes, e você pode perceber mais disposição para o diálogo e para acordos que respeitem suas necessidades.

Isso vale tanto para a vida afetiva quanto para o trabalho. Você pode começar a se sentir mais valorizado por amigos, pelo parceiro ou até por pessoas que reconhecem seu esforço profissional. Relações marcadas por cobranças e desgastes também podem entrar em um período de revisão, abrindo espaço para romper padrões que já não fazem bem.

Dica cósmica: observe quem demonstra reciprocidade e não tenha medo de estabelecer limites nas relações que estão pesando demais.

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Leão

O ambiente doméstico pode ter sido uma das principais fontes de estresse para Leão nas últimas semanas. Conflitos com familiares, desentendimentos com pessoas que dividem a casa ou problemas envolvendo a moradia podem ter transformado o lugar onde você deveria descansar em mais uma preocupação.

Com Vênus de volta a Libra, a tendência é buscar formas mais equilibradas de lidar com essas situações. Conversas com parentes, irmãos e vizinhos podem ficar menos desgastantes, enquanto questões práticas da casa começam a encontrar soluções. Se você está reformando ou reorganizando o espaço, também pode sentir que as coisas finalmente começam a entrar nos eixos.

A entrada da Lua em Câncer na noite de quinta-feira acrescenta um simbolismo de acolhimento e cuidado emocional, temas que combinam com a necessidade de recuperar a sensação de segurança dentro de casa.

Dica cósmica: transforme o lar em um espaço de descanso e resolva os conflitos com firmeza, mas sem alimentar discussões desnecessárias.

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Escorpião

Depois de um período mais introspectivo, Escorpião pode sentir que chegou a hora de voltar a ocupar seu espaço. O afastamento não foi necessariamente improdutivo: você pode ter usado esse tempo para entender melhor seus desejos, rever escolhas e reconhecer o que precisa mudar. Agora, a tendência é levar esse aprendizado para a vida prática.

A rotina também pode começar a ficar menos sufocante. Se o excesso de tarefas vinha provocando cansaço, organizar melhor os compromissos e reconhecer os próprios limites pode trazer algum alívio. Isso não significa que novas possibilidades deixarão de aparecer, mas você pode se sentir mais preparado para lidar com elas sem assumir responsabilidades demais.

Dica cósmica: retome os planos que fazem sentido para você, mas reserve tempo para descansar e cuidar das próprias necessidades.

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Aquário

Aquário pode ter enfrentado semanas complicadas nas relações profissionais. Conversas que não avançavam, mal-entendidos com colegas e dificuldades para se entender com chefes ou figuras de autoridade podem ter tornado o ambiente mais desgastante do que o habitual.

Com Vênus retrógrado de volta a Libra, esses diálogos podem começar a fluir melhor. A mudança também pode abrir espaço para contatos importantes e oportunidades que ampliem seus horizontes, inclusive em projetos ligados a outros lugares ou pessoas de diferentes contextos. Se você vinha se sentindo estagnado, vale continuar atento às possibilidades que surgirem.

O principal é não interpretar os obstáculos recentes como sinal de que nada dará certo. A comunicação pode melhorar, e isso ajuda a reconstruir pontes que pareciam difíceis de atravessar.

Dica cósmica: retome conversas pendentes com clareza e esteja aberto a contatos que possam contribuir para seus próximos passos.