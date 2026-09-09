ASTROLOGIA

A partir das 16h35 de hoje (9 de setembro), 3 signos podem viver uma reviravolta no amor com direito a carinho, romance e boas surpresas

A entrada da Lua em Virgem pode deixar os sentimentos mais evidentes e favorecer encontros, aproximações e gestos de afeto

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua entra em Virgem nesta quarta-feira (9), às 16h35, e a mudança pode deixar o campo afetivo mais atento aos detalhes. Em vez de grandes declarações, o momento valoriza atitudes concretas, cuidado no dia a dia e aquela sensação de perceber que alguém realmente se importa.

Virgem costuma estar associado à praticidade e aos pequenos gestos. Por isso, a passagem da Lua pelo signo pode favorecer uma forma mais simples e realista de viver o amor: estar presente, ajudar, demonstrar carinho e perceber aquilo que muitas vezes passa despercebido. Para três signos, essa energia pode ser especialmente positiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Libra: um momento para viver o amor com mais leveza

Libra pode perceber uma mudança positiva na vida afetiva nesta quarta-feira. A partir do fim da tarde, pequenos acontecimentos podem trazer uma sensação maior de felicidade e segurança emocional.

Para quem está em um relacionamento, uma demonstração simples de carinho pode ter um significado enorme. Para os solteiros, o momento pode ajudar a enxergar com mais clareza o tipo de conexão que realmente desperta interesse.

A felicidade pode aparecer justamente onde você não estava procurando.

Dica cósmica: valorize os gestos que demonstram interesse de verdade, não apenas as palavras bonitas.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Leão: carinho e romance ganham espaço

Leão pode entrar em um clima mais romântico nesta quarta-feira. A passagem da Lua por Virgem favorece uma atenção maior aos detalhes, e isso pode fazer você perceber quanto afeto existe nas pequenas coisas.

Pode ser uma conversa agradável, um convite, uma surpresa ou simplesmente um momento de proximidade com alguém especial. Para quem já está em um relacionamento, existe espaço para demonstrar carinho de maneiras mais espontâneas.

Você não precisa de um grande acontecimento para se sentir feliz.

Dica cósmica: demonstre o que sente sem esperar uma ocasião perfeita.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Virgem: você pode se sentir mais querido

Virgem recebe essa mudança de maneira especialmente próxima. A partir das 16h35, a Lua passa pelo seu signo e pode aumentar sua percepção sobre as pessoas que trazem leveza, carinho e alegria para sua vida.

Uma demonstração inesperada de afeto pode melhorar seu humor. Para quem está em um relacionamento, pequenos gestos podem reforçar a sensação de cumplicidade. Já quem está solteiro pode perceber que não precisa correr atrás de qualquer conexão para se sentir completo.

O mais bonito pode estar justamente naquilo que já existe.

Dica cósmica: permita-se receber carinho sem procurar defeitos ou motivos para desconfiar.