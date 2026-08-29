Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A partir de hoje (29 de agosto), esses 4 signos do horóscopo chinês começam a colocar a vida de volta nos trilhos

Uma mudança de atitude ajuda quatro animais a colocar a vida nos eixos, organizar as finanças e recuperar o equilíbrio em áreas que estavam fora do lugar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A partir de hoje, 29 de agosto, quatro signos do horóscopo chinês podem perceber que situações que pareciam desconectadas começam finalmente a fazer sentido. O momento favorece ajustes, decisões mais conscientes e escolhas que ajudam a recuperar o equilíbrio.

Para esses animais, não é preciso resolver tudo de uma vez. Pequenas mudanças na forma de organizar a rotina, lidar com o dinheiro, planejar o futuro ou estabelecer limites podem ser suficientes para colocar as coisas novamente no lugar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - A sorte vira o jogo: a partir de hoje (28 de agosto), estes 5 signos podem viver dias tão bons que chega a parecer injusto

A sorte vira o jogo: a partir de hoje (28 de agosto), estes 5 signos podem viver dias tão bons que chega a parecer injusto

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (28 de agosto): clareza e limites ajudam a tomar decisões mais inteligentes

Cor e número da sorte de hoje (28 de agosto): clareza e limites ajudam a tomar decisões mais inteligentes

Imagem - Eclipse Lunar de hoje (28 de agosto) provoca uma grande revelação na vida de 5 signos; descubra o que pode vir à tona

Eclipse Lunar de hoje (28 de agosto) provoca uma grande revelação na vida de 5 signos; descubra o que pode vir à tona

Serpente: Sua intuição está especialmente afiada hoje, e isso ajuda você a enxergar com mais clareza o que precisa ser feito. Ao conversar com alguém de confiança sobre seus planos, uma opinião pode revelar uma falha que você ainda não havia percebido. Em vez de se frustrar, você usa essa informação para corrigir o que estava impedindo seu progresso. Uma pequena mudança consegue destravar algo que vinha prejudicando sua produtividade e faz várias coisas começarem a se encaixar.

Dica cósmica: Não tenha medo de ouvir opiniões diferentes das suas. Uma nova perspectiva pode revelar exatamente o detalhe que estava faltando.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
1 de 14
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Boi: Hoje, você começa a construir uma base mais segura para o futuro. Sua atenção se volta especialmente para as finanças, e você percebe que precisa encontrar uma forma mais organizada de economizar e reduzir dívidas. Em vez de buscar resultados rápidos, decide fazer mudanças graduais e consistentes. Pode dar um pouco de insegurança no começo, mas cada escolha consciente aumenta sua sensação de estabilidade e aproxima você dos objetivos que deseja alcançar.

Dica cósmica: Segurança financeira é construída aos poucos. Prefira pequenas decisões sustentáveis a mudanças radicais que você não conseguirá manter.

Cavalo: Sua natureza costuma fazer você mergulhar de cabeça nas coisas, mas hoje pede um pouco mais de planejamento. Você define objetivos práticos e percebe que não precisa correr para alcançar tudo imediatamente. Uma brecha inesperada na rotina permite que você organize suas prioridades e monte um plano de ação que realmente cabe no seu dia. A partir daí, o que parecia confuso fica mais simples e você finalmente consegue transformar vontade em movimento.

Dica cósmica: Entusiasmo é importante, mas um bom plano ajuda sua energia a chegar mais longe. Organize os próximos passos antes de agir.

Porco: Uma amizade pode exigir que você estabeleça um limite que vinha evitando. Você costuma perdoar bastante e prefere manter a harmonia, mas percebe que alguém está tentando pressioná-lo a fazer algo que não deseja. Hoje, dizer “não” pode ser difícil, mas você encontra força para defender sua decisão. Ao respeitar seus próprios limites, você entende que preservar uma relação não significa aceitar tudo.

Dica cósmica: Dizer não quando algo ultrapassa seus limites não faz de você uma pessoa menos generosa. Respeitar suas escolhas também é uma forma de cuidar de si.

Tags:

Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não são as coisas que nos atormentam, mas o julgamento que fazemos delas' - saiba como usar a reflexão de Epicteto para aliviar a ansiedade

Frase do dia do Estoicismo: 'Não são as coisas que nos atormentam, mas o julgamento que fazemos delas' - saiba como usar a reflexão de Epicteto para aliviar a ansiedade
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Ela aprendeu que perder pessoas pode doer, mas perder a si mesma custa muito mais' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre identidade

Frase do dia da Filosofia: 'Ela aprendeu que perder pessoas pode doer, mas perder a si mesma custa muito mais' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre identidade
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda sogra que interfere consegue fazer isso sozinha; às vezes, o filho nunca aprendeu a colocar limites entre a mãe e o casamento' - a reflexão inspirada em Murray Bowen

Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda sogra que interfere consegue fazer isso sozinha; às vezes, o filho nunca aprendeu a colocar limites entre a mãe e o casamento' - a reflexão inspirada em Murray Bowen