ASTROLOGIA

A partir de hoje (29 de agosto), esses 4 signos do horóscopo chinês começam a colocar a vida de volta nos trilhos

Uma mudança de atitude ajuda quatro animais a colocar a vida nos eixos, organizar as finanças e recuperar o equilíbrio em áreas que estavam fora do lugar

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A partir de hoje, 29 de agosto, quatro signos do horóscopo chinês podem perceber que situações que pareciam desconectadas começam finalmente a fazer sentido. O momento favorece ajustes, decisões mais conscientes e escolhas que ajudam a recuperar o equilíbrio.

Para esses animais, não é preciso resolver tudo de uma vez. Pequenas mudanças na forma de organizar a rotina, lidar com o dinheiro, planejar o futuro ou estabelecer limites podem ser suficientes para colocar as coisas novamente no lugar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Serpente: Sua intuição está especialmente afiada hoje, e isso ajuda você a enxergar com mais clareza o que precisa ser feito. Ao conversar com alguém de confiança sobre seus planos, uma opinião pode revelar uma falha que você ainda não havia percebido. Em vez de se frustrar, você usa essa informação para corrigir o que estava impedindo seu progresso. Uma pequena mudança consegue destravar algo que vinha prejudicando sua produtividade e faz várias coisas começarem a se encaixar.

Dica cósmica: Não tenha medo de ouvir opiniões diferentes das suas. Uma nova perspectiva pode revelar exatamente o detalhe que estava faltando.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Boi: Hoje, você começa a construir uma base mais segura para o futuro. Sua atenção se volta especialmente para as finanças, e você percebe que precisa encontrar uma forma mais organizada de economizar e reduzir dívidas. Em vez de buscar resultados rápidos, decide fazer mudanças graduais e consistentes. Pode dar um pouco de insegurança no começo, mas cada escolha consciente aumenta sua sensação de estabilidade e aproxima você dos objetivos que deseja alcançar.

Dica cósmica: Segurança financeira é construída aos poucos. Prefira pequenas decisões sustentáveis a mudanças radicais que você não conseguirá manter.

Cavalo: Sua natureza costuma fazer você mergulhar de cabeça nas coisas, mas hoje pede um pouco mais de planejamento. Você define objetivos práticos e percebe que não precisa correr para alcançar tudo imediatamente. Uma brecha inesperada na rotina permite que você organize suas prioridades e monte um plano de ação que realmente cabe no seu dia. A partir daí, o que parecia confuso fica mais simples e você finalmente consegue transformar vontade em movimento.

Dica cósmica: Entusiasmo é importante, mas um bom plano ajuda sua energia a chegar mais longe. Organize os próximos passos antes de agir.

Porco: Uma amizade pode exigir que você estabeleça um limite que vinha evitando. Você costuma perdoar bastante e prefere manter a harmonia, mas percebe que alguém está tentando pressioná-lo a fazer algo que não deseja. Hoje, dizer “não” pode ser difícil, mas você encontra força para defender sua decisão. Ao respeitar seus próprios limites, você entende que preservar uma relação não significa aceitar tudo.