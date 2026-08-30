Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A partir de hoje (30 de agosto), 3 signos do horóscopo chinês entram em uma semana de viradas e deixam problemas para trás

Esses três animais entram em uma semana de viradas, com obstáculos perdendo força, pendências chegando ao fim e mais espaço para recuperar o equilíbrio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A partir de hoje, 30 de agosto, três signos do horóscopo chinês entram em uma semana que pode trazer uma mudança importante de ritmo. Dragão, Serpente e Cabra podem começar os próximos dias ainda lidando com pendências, preocupações financeiras ou pressão emocional, mas a tendência é que esses problemas percam força conforme a semana avança.

O início do período pede paciência, enquanto os melhores momentos chegam na quinta e na sexta-feira, quando situações que estavam travadas podem finalmente começar a andar. Para esses três animais, a semana também traz uma lição importante: nem sempre é preciso fazer mais. Em alguns momentos, aceitar ajuda, mudar de estratégia ou simplesmente parar pode ser justamente o que permite recuperar o controle. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Depois de 2 anos difíceis, 2 signos finalmente deixam para trás uma fase de desgaste e sacrifícios

Depois de 2 anos difíceis, 2 signos finalmente deixam para trás uma fase de desgaste e sacrifícios

Imagem - Você é econômico ou gosta de gastar? Seu signo pode ser o culpado pela sua relação com o dinheiro

Você é econômico ou gosta de gastar? Seu signo pode ser o culpado pela sua relação com o dinheiro

Imagem - Atenção, signos! Os próximos dias escondem reviravoltas e cada um precisa ficar de olho em uma área até domingo

Atenção, signos! Os próximos dias escondem reviravoltas e cada um precisa ficar de olho em uma área até domingo

Dragão: A partir de hoje, você começa a perceber que não precisa carregar todas as responsabilidades sozinho. A segunda-feira favorece o primeiro passo em um projeto ou tarefa que você vinha adiando, mesmo que ainda não saiba exatamente como tudo vai terminar. Na terça e na quarta, outras pessoas podem testar sua paciência, mas evitar conflitos desnecessários será importante. A situação começa a melhorar na quinta-feira, quando uma questão envolvendo dinheiro, trabalho ou ajuda prática pode finalmente avançar. Até o fim da semana, o maior alívio será perceber que alguém está disposto a dividir o peso com você.

Dica cósmica: Não confunda independência com fazer tudo sozinho. Aceitar ajuda também pode ser uma forma de avançar.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
1 de 14
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Serpente: Uma pendência que há algum tempo ocupa seus pensamentos começa a caminhar para uma solução. Você já analisou o problema de todos os ângulos, mas ainda não conseguiu chegar ao resultado que esperava. Nos primeiros dias da semana, uma mudança de planos ou algum atraso pode aumentar sua impaciência. Em vez de desistir, procure uma rota diferente. Na quinta e na sexta-feira, a comunicação tende a melhorar e responsabilidades que estavam confusas ficam mais claras. Aos poucos, você percebe que suas palavras finalmente começam a ser acompanhadas por atitudes concretas.

Dica cósmica: Nem todo atraso significa que você está no caminho errado. Às vezes, é preciso mudar a estratégia sem abandonar o objetivo.

Cabra: Para você, a grande virada da semana pode acontecer justamente quando decide fazer menos. A partir de hoje, existe uma oportunidade de olhar para tudo o que você vem tentando resolver e perceber que nem toda tarefa precisa ser concluída imediatamente. Segunda-feira ainda favorece o início de algo importante, mas terça e quarta podem mostrar os limites de continuar se cobrando o tempo todo. Na quinta e na sexta, você começa a colher os resultados do que já fez, sem precisar se esforçar além da conta. No domingo, uma pausa será especialmente importante para encerrar um ciclo e decidir o que realmente merece sua atenção em setembro.

Dica cósmica: Descansar não significa perder tempo. Às vezes, afastar-se de um problema é justamente o que permite enxergá-lo com mais clareza.

Tags:

Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos' - reflexão ensina que a rotina melhora quando você aprende a selecionar o que pensa

Frase do dia do Estoicismo: 'A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos' - reflexão ensina que a rotina melhora quando você aprende a selecionar o que pensa
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'A paz começa quando você deixa de tentar controlar a opinião que os outros escolheram ter sobre você' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre autocontrole

Frase do dia da Filosofia: 'A paz começa quando você deixa de tentar controlar a opinião que os outros escolheram ter sobre você' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre autocontrole
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quem vive apenas tentando evitar a dor pode acabar evitando experiências que dariam sentido à própria vida' - a reflexão inspirada na obra de Viktor Frankl sobre existência

Frase do dia da Psicologia: 'Quem vive apenas tentando evitar a dor pode acabar evitando experiências que dariam sentido à própria vida' - a reflexão inspirada na obra de Viktor Frankl sobre existência