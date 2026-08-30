ASTROLOGIA

A partir de hoje (30 de agosto), 3 signos do horóscopo chinês entram em uma semana de viradas e deixam problemas para trás

Esses três animais entram em uma semana de viradas, com obstáculos perdendo força, pendências chegando ao fim e mais espaço para recuperar o equilíbrio

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A partir de hoje, 30 de agosto, três signos do horóscopo chinês entram em uma semana que pode trazer uma mudança importante de ritmo. Dragão, Serpente e Cabra podem começar os próximos dias ainda lidando com pendências, preocupações financeiras ou pressão emocional, mas a tendência é que esses problemas percam força conforme a semana avança.

O início do período pede paciência, enquanto os melhores momentos chegam na quinta e na sexta-feira, quando situações que estavam travadas podem finalmente começar a andar. Para esses três animais, a semana também traz uma lição importante: nem sempre é preciso fazer mais. Em alguns momentos, aceitar ajuda, mudar de estratégia ou simplesmente parar pode ser justamente o que permite recuperar o controle. Veja a previsão do site "Economic Times".

Dragão: A partir de hoje, você começa a perceber que não precisa carregar todas as responsabilidades sozinho. A segunda-feira favorece o primeiro passo em um projeto ou tarefa que você vinha adiando, mesmo que ainda não saiba exatamente como tudo vai terminar. Na terça e na quarta, outras pessoas podem testar sua paciência, mas evitar conflitos desnecessários será importante. A situação começa a melhorar na quinta-feira, quando uma questão envolvendo dinheiro, trabalho ou ajuda prática pode finalmente avançar. Até o fim da semana, o maior alívio será perceber que alguém está disposto a dividir o peso com você.

Dica cósmica: Não confunda independência com fazer tudo sozinho. Aceitar ajuda também pode ser uma forma de avançar.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Serpente: Uma pendência que há algum tempo ocupa seus pensamentos começa a caminhar para uma solução. Você já analisou o problema de todos os ângulos, mas ainda não conseguiu chegar ao resultado que esperava. Nos primeiros dias da semana, uma mudança de planos ou algum atraso pode aumentar sua impaciência. Em vez de desistir, procure uma rota diferente. Na quinta e na sexta-feira, a comunicação tende a melhorar e responsabilidades que estavam confusas ficam mais claras. Aos poucos, você percebe que suas palavras finalmente começam a ser acompanhadas por atitudes concretas.

Dica cósmica: Nem todo atraso significa que você está no caminho errado. Às vezes, é preciso mudar a estratégia sem abandonar o objetivo.

Cabra: Para você, a grande virada da semana pode acontecer justamente quando decide fazer menos. A partir de hoje, existe uma oportunidade de olhar para tudo o que você vem tentando resolver e perceber que nem toda tarefa precisa ser concluída imediatamente. Segunda-feira ainda favorece o início de algo importante, mas terça e quarta podem mostrar os limites de continuar se cobrando o tempo todo. Na quinta e na sexta, você começa a colher os resultados do que já fez, sem precisar se esforçar além da conta. No domingo, uma pausa será especialmente importante para encerrar um ciclo e decidir o que realmente merece sua atenção em setembro.