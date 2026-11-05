FAMOSOS

'A prioridade muda': Murilo Huff relembra relação com Marília Mendonça e nascimento do filho

Em documentário, cantor detalhou aproximação com a artista, parceria musical e momentos marcantes da relação, cinco anos após a morte da cantora

Kamila Macedo

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 21:52

Marília Mendonça e Murilo Huff têm um filho juntos: Leo, de 6 anos Crédito: Divulgação | Reprodução/Instagram

Murilo Huff resgatou memórias do início do relacionamento com Marília Mendonça e relembrou a reação da cantora ao descobrir que estava grávida. Os dois são pais de Leo, hoje com 6 anos. A artista morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais, e nesta quinta-feira completam-se 5 anos de sua morte.

No documentário “Marília Mendonça: sentimento louco”, disponível no Prime Video, Murilo contou como ocorreu a aproximação entre eles. “A gente se conheceu por conta da música ‘Transplante’. Mostrei essa música para o Juliano Tchula (compositor e amigo da cantora), que gostou e levou para ela. Uma semana depois eles me ligaram. A Marília sempre me apoiou, tanto na questão do Murilo Huff autor e compositor quanto do Murilo Huff cantor. Ela sempre incentivou: ‘Vai, faz, isso aí’”, disse o sertanejo.

Marília Mendonça, Murilo Huff, Léo e Dona Ruth 1 de 8

“Quando decidi gravar ‘Dois enganados’, pensei: ‘Cara, essa música ficaria muito legal com a Marília, só que é melhor não misturar as coisas’. Só que, ao mesmo tempo, eu queria muito. Devo ter ensaiado para chamar ela para participar comigo pelo menos umas dez vezes. Me tremendo, mas fui lá e convidei. Ela nem esperou eu terminar de falar e disse: ‘Se você não tivesse me convidado, eu ia ficar muito brava com você’”, continuou Murilo, que nessa época já namorava a cantora.

Os dois se relacionaram por cerca de cinco anos, entre 2017 e 2021, mas oficializaram o namoro para a mídia apenas em 2019. O vínculo foi marcado por idas e vindas nesse período.

No documentário, ele também relata como foi descobrir a gravidez. “Eu vi que ela estava bem nervosa. Natural. Éramos muito novos. Claro que por dentro a gente fica meio nervoso. ‘Putz, e agora? Daqui para frente, como vai ser?’ Mas eu não passei isso para ela”, comentou.

Ele ainda destacou que a gravidez representou um ponto de virada tanto para Marília quanto para ele: “Um filho muda a gente, não tem como. Tanto para o homem quanto para a mulher, você faz um corte: antes de ter filho e depois de ter filho. O amadurecimento acaba ficando muito nítido. Vira uma chave. Da gravidez para a frente, ela passou a se preocupar com muitas coisas que não dava tanta atenção. A prioridade muda totalmente”.

Nascido em dezembro de 2019, Leo completa 7 anos daqui a um mês. Atualmente, ele mora com Murilo em Goiânia, Goiás.