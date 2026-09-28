'A que disse que não ia casar': Juliette curte despedida de solteira em barco na Paraíba

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Kamila Macedo
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 22:01
Juliette utilizou as redes sociais no último domingo (27) para mostrar os melhores momentos de sua despedida de solteira, celebrada durante um passeio de barco na Paraíba.
A artista curtiu o dia no litoral paraibano de biquíni e com um tradicional véu branco, acompanhada por um grupo de amigos. A programação incluía karaokê, passeio no mar, mergulho e outras brincadeiras. A festa antecede a cerimônia de casamento com o atleta Kaique Cerveny, marcada para dezembro deste ano.
Juliette faz despedida de solteira em barco na Paraíba
Brincando com a reviravolta em sua vida amorosa, a ex-BBB compartilhou registros de uma camisa com a seguinte frase: "A que disse que não ia casar".
E o noivo não ficou de fora, mesmo à distância. Os convidados entraram na brincadeira e posaram usando máscaras com o rosto de Kaique. Nos comentários da publicação, o atleta reagiu com bom humor e se declarou: "Hahaha te amoo".
Apesar de manterem alguns aspectos do relacionamento mais reservados, Juliette e Kaique costumam aparecer em alguns registros juntos nas redes sociais. Eles começaram a namorar em 2023, tendo assumido o romance no final do ano, embora estivessem juntos há alguns meses.
Juliette foi pedida em casamento por Kaique em 30 de novembro de 2024, durante a comemoração antecipada de seu aniversário. Na ocasião, o atleta pediu permissão para a mãe dela, Fátima, antes de oficializar o pedido. A vencedora do Big Brother Brasil 21 completaria 35 anos dias depois, em 3 de dezembro.