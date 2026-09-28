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'A que disse que não ia casar': Juliette curte despedida de solteira em barco na Paraíba

A artista vai se casar em dezembro e reuniu amigos no litoral paraibano para uma comemoração com direito a véu, biquíni e karaokê

Kamila Macedo

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 22:01

Juliette az despedida de solteira na Paraíba Crédito: Reprodução/Instagram

Juliette utilizou as redes sociais no último domingo (27) para mostrar os melhores momentos de sua despedida de solteira, celebrada durante um passeio de barco na Paraíba.

A artista curtiu o dia no litoral paraibano de biquíni e com um tradicional véu branco, acompanhada por um grupo de amigos. A programação incluía karaokê, passeio no mar, mergulho e outras brincadeiras. A festa antecede a cerimônia de casamento com o atleta Kaique Cerveny, marcada para dezembro deste ano.

Juliette faz despedida de solteira em barco na Paraíba 1 de 18

Brincando com a reviravolta em sua vida amorosa, a ex-BBB compartilhou registros de uma camisa com a seguinte frase: "A que disse que não ia casar".

E o noivo não ficou de fora, mesmo à distância. Os convidados entraram na brincadeira e posaram usando máscaras com o rosto de Kaique. Nos comentários da publicação, o atleta reagiu com bom humor e se declarou: "Hahaha te amoo".

Apesar de manterem alguns aspectos do relacionamento mais reservados, Juliette e Kaique costumam aparecer em alguns registros juntos nas redes sociais. Eles começaram a namorar em 2023, tendo assumido o romance no final do ano, embora estivessem juntos há alguns meses.