REFLEXÃO

A reflexão de 'O Pequeno Príncipe' sobre como deixamos de enxergar o mundo quando crescemos: 'As pessoas grandes nunca compreendem nada sozinhas'

A frase de Antoine de Saint-Exupéry provoca uma reflexão sobre a vida adulta e a facilidade com que perdemos a curiosidade, a imaginação e a capacidade de perceber aquilo que não cabe em explicações prontas

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 00:30

O Pequeno Príncipe Crédito: Reprodução

Crescer deveria significar compreender melhor o mundo. Afinal, acumulamos experiências, aprendemos com erros, assumimos responsabilidades e passamos a conhecer coisas que pareciam impossíveis durante a infância. Ainda assim, “O Pequeno Príncipe” apresenta uma provocação interessante: talvez existam coisas que entendíamos melhor justamente antes de nos tornarmos adultos.

“As pessoas grandes nunca compreendem nada sozinhas” aparece logo no início da obra de Antoine de Saint-Exupéry. A passagem está relacionada à lembrança do narrador sobre um desenho feito quando era criança. Ele havia desenhado uma jiboia que engolira um elefante, mas os adultos enxergavam apenas um chapéu.

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Era necessário explicar o desenho para que eles entendessem.

A cena parece simples, mas apresenta um dos principais contrastes que atravessam o livro. De um lado está o olhar infantil, marcado pela imaginação e pela curiosidade. Do outro, adultos que frequentemente precisam enquadrar aquilo que encontram em categorias que já conhecem.

É possível carregar essa reflexão para muito além dos desenhos de uma criança. Conforme crescemos, aprendemos a procurar respostas objetivas, resultados, números e explicações. Isso é necessário para a vida adulta, mas pode também fazer com que algumas pessoas deixem de prestar atenção ao que não pode ser compreendido tão rapidamente.

Passamos a perguntar quanto alguém ganha antes de descobrir se gosta do que faz. Queremos saber a profissão, a idade, onde mora e o que possui. Muitas vezes, essas informações parecem suficientes para formar uma ideia sobre quem aquela pessoa é.

Mas conhecer dados sobre alguém não significa necessariamente conhecê-lo.

Uma pessoa pode ter uma carreira considerada bem-sucedida e estar profundamente infeliz. Outra pode ter feito escolhas incompreendidas pela família e finalmente ter encontrado uma vida que faz sentido para si. Existem histórias que não cabem na primeira impressão que construímos sobre elas.

Talvez seja justamente aí que a frase de Saint-Exupéry continue tão atual. Quanto mais certezas acumulamos, maior pode ser a tentação de acreditar que já sabemos interpretar tudo aquilo que encontramos.

A infância funciona de outra maneira. Crianças perguntam, imaginam possibilidades e frequentemente observam detalhes que um adulto já aprendeu a ignorar. Elas ainda não possuem todas as categorias prontas nas quais tentar encaixar pessoas, sentimentos e experiências.

Isso não significa romantizar a infância ou defender que adultos deveriam abandonar a razão. Crescer também significa adquirir ferramentas fundamentais para compreender a realidade. A provocação de “O Pequeno Príncipe” está na possibilidade de preservar alguma abertura para aquilo que ainda não sabemos.

Talvez algumas coisas precisem ser observadas antes de serem julgadas. Algumas pessoas precisam ser ouvidas antes de serem definidas. E determinadas experiências só podem ser compreendidas quando aceitamos que nossa primeira interpretação talvez esteja errada.

No livro, os adultos enxergavam um chapéu porque era aquilo que seus olhos reconheciam imediatamente. A criança sabia que havia muito mais naquele desenho.