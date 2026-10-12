ASTROLOGIA

A reta final de outubro vai testar os 12 signos, e cada um terá uma batalha diferente pela frente

A segunda metade de outubro traz cobranças, conversas delicadas e decisões que podem obrigar cada signo a sair da zona de conforto

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda metade de outubro promete ser menos confortável para quem vinha evitando conversas, decisões ou mudanças importantes. Com Vênus retrógrado em Escorpião e outros movimentos importantes acontecendo ao longo das próximas semanas, assuntos ligados a relacionamentos, dinheiro, confiança, controle e limites podem voltar para a pauta.

A partir de 15 de outubro, Plutão encerra seu movimento retrógrado em Aquário, enquanto Marte e Saturno formam um trígono no dia 16, favorecendo mais disciplina para lidar com situações que exigem firmeza. Poucos dias depois, em 20 de outubro, Vênus faz uma quadratura com Plutão, deixando questões de poder, ciúme, posse e medo de perder algo ainda mais evidentes.

A reta final do mês também ganha força com a entrada do Sol em Escorpião em 23 de outubro. No dia seguinte, Mercúrio começa seu movimento retrógrado no mesmo signo, trazendo de volta conversas, pensamentos e assuntos que pareciam encerrados. Vênus retorna a Libra em 25 de outubro, enquanto a Lua Cheia em Touro acontece no dia 26. Ou seja: ainda há muita coisa para acontecer. E cada signo terá um desafio diferente pela frente. Veja a previsão do site "People".

Áries

Na segunda metade de outubro, Áries precisa tomar cuidado com expectativas envolvendo dinheiro, compromissos e responsabilidades divididas. Uma situação que parecia simples pode ficar mais complicada quando diferentes pessoas começam a querer decidir o que deve ser feito ou quem precisa assumir determinada parte.

A tensão aumenta especialmente em torno de 20 de outubro, quando Vênus e Plutão colocam questões de poder e controle em evidência. Em vez de tentar vencer a discussão, Áries ganha mais ao deixar tudo muito claro desde o começo, principalmente quando existe dinheiro ou um acordo importante envolvido.

Dica cósmica: não presuma que todo mundo entendeu o combinado. Pergunte, confirme e deixe responsabilidades bem definidas.

Touro

As relações mais próximas continuam sendo um dos principais pontos de atenção para Touro no restante de outubro. Questões sobre apoio, compromisso e limites podem ficar mais evidentes, especialmente quando alguém começa a exigir mais do que você considera justo.

Por volta de 20 de outubro, uma situação pessoal ou profissional pode funcionar como um espelho e mostrar que determinada dinâmica precisa ser revista. Uma cobrança no trabalho, um compromisso familiar ou até algo que você vem deixando para depois pode abrir espaço para uma conversa necessária.

Dica cósmica: estabelecer limites não significa se afastar de quem você ama. Significa deixar claro até onde você consegue ir.

Gêmeos

Para Gêmeos, o desafio da segunda metade de outubro será não assumir mais responsabilidades do que consegue administrar. Com Mercúrio, seu planeta regente, entrando em movimento retrógrado em 24 de outubro e formando uma quadratura com Marte no dia 30, pressa e irritação podem complicar tarefas que já seriam trabalhosas por si só.

Cansaço também pode distorcer a maneira como você interpreta uma mensagem, uma cobrança ou o tom de alguém. Antes de responder no impulso, vale conferir se existe realmente um problema ou se você está apenas precisando de uma pausa.

Dica cósmica: nem toda mensagem precisa de uma resposta imediata. Leia duas vezes antes de reagir.

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Câncer

Câncer pode precisar encarar a diferença entre aquilo que deseja e aquilo que consegue sustentar financeiramente. Questões envolvendo amor, lazer, criatividade ou filhos podem acabar misturadas com preocupações sobre dinheiro, fazendo com que uma decisão emocional também tenha consequências práticas.

A quadratura entre Vênus e Plutão em 20 de outubro pode tornar esse assunto ainda mais sensível. Um relacionamento, uma antiga situação ou até um investimento compartilhado pode exigir mais clareza do que você gostaria.

Dica cósmica: antes de dizer sim para algo que mexe com o coração, veja também o que essa escolha exige da sua conta bancária.

Leão

Leão terá de praticar uma habilidade que nem sempre é fácil: ouvir uma opinião diferente sem transformar a conversa em uma disputa. Na segunda metade de outubro, questões familiares, domésticas e relacionamentos próximos podem mostrar diferenças de valores que não dá mais para ignorar.

O fim do mês merece atenção especial. Com Mercúrio retrógrado e uma quadratura com Marte em 30 de outubro, a vontade de defender o próprio orgulho pode falar alto. Antes de insistir em ter razão, pergunte se vale mesmo a pena pagar esse preço.

Dica cósmica: você não precisa abandonar suas convicções, mas pode escolher quais batalhas realmente merecem sua energia.

Virgem

Virgem pode sentir que alguns pensamentos antigos voltam a ocupar espaço justamente quando queria seguir em frente. A partir de 24 de outubro, Mercúrio retrógrado em Escorpião pode trazer de volta conversas, mensagens ou situações que ainda não foram completamente digeridas.

No dia 30, a tensão entre Mercúrio e Marte pode deixar as palavras ainda mais afiadas. Se algo estiver incomodando, escrever, organizar as ideias e esperar um pouco antes de falar pode evitar que uma irritação momentânea vire um problema maior.

Dica cósmica: observe seus pensamentos antes de transformá-los em decisões. Nem tudo o que passa pela cabeça precisa virar ação.

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Libra

A segunda metade de outubro pede que Libra seja mais gentil consigo mesmo, principalmente quando o assunto envolve dinheiro, autoestima e a necessidade de agradar os outros. Uma diferença de valores pode ficar evidente em uma relação, fazendo você perceber que vem cedendo mais do que deveria.

A quadratura entre Vênus e Plutão em 20 de outubro pode colocar esse desequilíbrio em destaque. Depois, com Vênus retornando a Libra em 25 de outubro, fica mais fácil olhar para essas questões a partir das próprias necessidades.

Dica cósmica: manter a paz não significa concordar com tudo. Fale sobre o que incomoda antes que o silêncio vire ressentimento.

Escorpião

Escorpião pode chegar à segunda metade de outubro carregando mais responsabilidades do que gostaria. Cobranças profissionais, expectativas de outras pessoas e questões pessoais podem fazer parecer que tudo depende de você.

A entrada do Sol em Escorpião em 23 de outubro traz mais energia para recuperar o controle, mas o período também pede cuidado com a pressão que você coloca sobre si mesmo. No dia 26, a quadratura entre Sol e Plutão pode deixar uma decisão especialmente difícil de ignorar.

Dica cósmica: não transforme toda dificuldade em uma prova de resistência. Escolha onde vale a pena insistir e onde é melhor recuar.

Sagitário

A segunda metade de outubro pode colocar Sagitário diante de medos ou assuntos emocionais que estavam convenientemente guardados em algum canto. Vênus retrógrado continua mexendo com questões mais profundas, e algumas lembranças podem voltar justamente para mostrar o que ainda precisa ser compreendido.

No fim do mês, Mercúrio retrógrado e a quadratura com Marte em 30 de outubro também pedem cuidado com viagens, documentos, compromissos e decisões tomadas no impulso. Se algo parecer confuso, vale confirmar antes de seguir.

Dica cósmica: não tenha pressa para resolver tudo. Quando uma situação exige confirmação, pedir mais informações é inteligência, não insegurança.

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Capricórnio

Capricórnio pode perceber que algumas amizades ou relações dentro de grupos não estão tão equilibradas quanto pareciam. Questões envolvendo dinheiro, confiança e controle podem aparecer de maneira mais evidente na segunda metade de outubro.

A quadratura entre Vênus e Plutão em 20 de outubro pode expor uma dinâmica que vinha sendo ignorada. Talvez alguém esteja exigindo demais, talvez você esteja oferecendo mais do que recebe. Em qualquer dos casos, afastar-se um pouco pode ajudar a enxergar a situação com mais clareza.

Dica cósmica: você não precisa continuar disponível para quem só aparece quando precisa de alguma coisa.

Aquário

Aquário pode enfrentar uma queda de braço em uma relação próxima. Questões sobre quem decide, quem cede e quem tem a palavra final podem ganhar força, especialmente quando expectativas profissionais ou pessoais também entram na conversa.

A Lua Cheia em Touro no dia 26 pode levar uma situação envolvendo segurança, família ou rotina a um ponto em que alguma decisão se torna inevitável. Tentar ignorar o problema pode ser mais desgastante do que encará-lo.

Dica cósmica: compromisso não significa abrir mão de tudo. Procure uma solução em que ninguém precise sair perdendo para você se sentir respeitado.

Peixes

Peixes pode sentir que a rotina está cobrando mais do que deveria. Trabalho, compromissos e hábitos que foram deixados de lado podem voltar a exigir atenção, principalmente se o descanso estiver sendo constantemente adiado.

A tensão aumenta no fim do mês, quando Mercúrio retrógrado forma uma quadratura com Marte em 30 de outubro. Irritação, cansaço e falta de tempo podem fazer pequenas tarefas parecerem enormes. Talvez seja justamente o momento de admitir que alguma coisa precisa mudar.