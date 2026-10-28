ASTROLOGIA

A semana começou com cobranças? Esses 3 signos podem ver a vida melhorar até 1º de novembro

Mudanças de perspectiva ajudam esses signos a recuperar o equilíbrio e lidar melhor com os desafios

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e estresse Crédito: Imagem gerada por IA

A semana começou com algumas pressões, mas a situação pode melhorar gradualmente para três signos até domingo, 1º de novembro. A Lua Cheia em Touro, ocorrida na segunda-feira (26), trouxe à tona questões ligadas à segurança, às relações e às responsabilidades. Agora, o desafio é evitar reações impulsivas e encontrar maneiras mais equilibradas de lidar com os problemas.

A Lua entrou em Gêmeos na terça-feira (27), às 22h02, favorecendo a troca de ideias e a busca por outros pontos de vista. Na quinta-feira (29), às 23h06, ela ingressa em Câncer, mudando o foco para as necessidades emocionais e a vida pessoal. Até o fim da semana, Touro, Escorpião e Leão podem perceber que nem tudo precisa ser resolvido na base do confronto. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

A Lua Cheia no seu signo pode ter intensificado a pressão entre aquilo que você deseja, as expectativas de um parceiro e as exigências profissionais. Com tantas cobranças disputando sua atenção, é possível sentir que está chegando ao limite.

No começo da semana, tente não deixar o orgulho ou a irritação comandarem suas respostas. Conversas delicadas exigem calma, principalmente quando há interesses diferentes envolvidos. À medida que os dias avançam, você pode encontrar formas mais práticas de lidar com os conflitos e perceber que a situação não precisa continuar tão desgastante. Aproveite para descansar e cuidar de si.

Dica cósmica: não tente resolver tudo de uma vez. Dê um passo atrás, respire e escolha suas batalhas antes de entrar em uma discussão.

Touro no trabalho 1 de 5

Leão

Leão pode enfrentar alguns atritos com alguém importante, seja na vida pessoal ou profissional. Diferenças de opinião, cobranças e disputas por espaço podem deixar o ambiente tenso, especialmente quando ninguém está disposto a ceder.

A saída não é necessariamente romper um vínculo, mas avaliar o que ainda pode ser construído a partir dele. Se essa relação merece continuar, uma conversa franca pode ajudar a transformar o conflito em um acordo mais saudável. Para isso, será importante deixar o orgulho de lado e ouvir o outro sem abrir mão do que realmente importa para você.

Até 1º de novembro, procure também diminuir as expectativas em relação às atitudes alheias. Nem todo mundo vai reagir como você gostaria, e insistir nisso só aumenta o desgaste.

Dica cósmica: proteja sua tranquilidade e prefira conversas honestas a disputas para provar quem tem razão.

Leão no trabalho 1 de 5

Escorpião

Escorpião pode sentir o peso das responsabilidades profissionais e da necessidade de dar conta de várias situações ao mesmo tempo. Essa pressão corre o risco de ultrapassar o ambiente de trabalho e afetar outras áreas da vida, especialmente se você acumular frustrações sem encontrar uma maneira de expressá-las.

O cuidado nesta semana é não deixar o orgulho transformar um problema pontual em um conflito maior. Responda com objetividade, mantenha a calma e evite entrar em disputas desnecessárias. Se alguma situação chegar ao fim ou exigir uma mudança de rumo, avalie o que ainda faz sentido antes de tentar manter tudo como está.

Aos poucos, aceitar que certas coisas estão fora do seu controle pode aliviar a tensão. Até domingo, a prioridade é preservar sua energia e reconhecer quando insistir já não ajuda.

Dica cósmica: nem toda mudança representa uma perda. Às vezes, aceitar o que não pode ser controlado é o primeiro passo para recuperar a paz.