ASTROLOGIA

A semana de 12 a 18 de outubro pode mudar a forma como estes signos enxergam o amor e as próprias escolhas

Os próximos dias trazem conversas reveladoras, reflexões sobre o passado e decisões que podem fortalecer relações, renovar ambições e ajudar a reconhecer quem realmente merece espaço na sua vida

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 01:00

Signos Crédito: Reprodução/Shutterstock

A semana de 12 a 18 de outubro será marcada por questionamentos sobre os relacionamentos, os objetivos pessoais e o tipo de vida que cada pessoa deseja construir. Algumas situações podem ganhar um novo significado, especialmente quando experiências antigas ajudam a perceber o que vale a pena manter e o que já não combina com o presente.

Também será um período para rever prioridades sem tanta preocupação com a opinião alheia. Amizades, projetos criativos e planos profissionais podem ganhar força, desde que haja disposição para aprender, respeitar os próprios limites e aceitar que nem tudo precisa ser resolvido de uma vez. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Esta semana pode ajudar você a reconhecer o quanto amadureceu e quais situações já não merecem tanta energia. Em vez de tentar acelerar tudo, aproveite os primeiros dias para cuidar de si e refletir sobre escolhas que ainda provocam dúvidas. A partir da metade da semana, reencontrar amigos, trocar experiências e aprender algo novo pode renovar sua disposição. No fim de semana, você tende a se sentir mais confiante para assumir responsabilidades e mostrar sua capacidade de liderança.

Dica cósmica: Antes de provar sua força para os outros, reconheça o quanto você já conquistou.

Touro

O passado pode aparecer em suas reflexões, principalmente quando o assunto são relacionamentos e expectativas amorosas. Você terá a chance de perceber que uma experiência antiga não precisa determinar suas escolhas atuais. Para quem está solteiro, amizades e vínculos construídos no cotidiano podem revelar um tipo de conexão tão importante quanto um romance. No fim da semana, desacelerar e entender melhor os próprios sentimentos pode ajudar a tomar decisões mais conscientes sobre quem merece continuar por perto.

Dica cósmica: Não confunda familiaridade com felicidade. Você pode escolher algo diferente sem apagar o que viveu.

Gêmeos

Organizar a rotina será importante para evitar que o excesso de compromissos consuma sua energia. No trabalho, estabelecer prioridades e respeitar seus limites pode melhorar seu rendimento e ajudar você a enxergar possibilidades que antes pareciam distantes. A criatividade também ganha espaço na metade da semana, favorecendo ideias diferentes e experiências que tirem você do piloto automático. O momento pede mais confiança na própria capacidade de experimentar, sem descartar uma proposta apenas porque ela foge do habitual.

Dica cósmica: Uma ideia fora do padrão pode ser justamente o que faltava para renovar seus planos.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer

Você pode perceber que seus sentimentos em relação ao passado estão mudando. Lembranças de antigos romances ou situações mal resolvidas talvez reapareçam, mas isso não significa que você precise voltar atrás. O mais importante será entender o que essas experiências ensinaram e o que deseja viver daqui para frente. Na metade da semana, abandonar hábitos que já não fazem sentido pode abrir espaço para uma rotina mais leve. No fim de semana, amizades e relações amorosas podem passar por ajustes que exigem mais maturidade e compreensão.

Dica cósmica: Você pode honrar sua história sem precisar repetir os mesmos capítulos.

Leão

A semana começa com a necessidade de organizar a vida pessoal e dar atenção ao que sustenta sua rotina. Questões domésticas, responsabilidades familiares ou assuntos deixados de lado podem pedir uma solução prática. Ao longo dos dias, uma experiência de aprendizado pode ajudar você a rever planos e descobrir interesses que combinam mais com o momento atual. Em vez de insistir em uma única maneira de fazer as coisas, considere alternativas e analise as informações antes de tomar decisões importantes.

Dica cósmica: Nem toda mudança exige uma grande ruptura. Às vezes, ajustar a base já transforma o restante.

Virgem

As pessoas ao seu redor podem ajudar você a enxergar com mais clareza o caminho que deseja seguir. Uma amizade, uma conversa ou até a observação de alguém que você admira pode mostrar o quanto seus objetivos mudaram nos últimos meses. Na metade da semana, procure se aproximar de quem estimula suas ideias e respeita suas escolhas. Você também pode perceber que nem todos os vínculos precisam continuar ocupando o mesmo espaço em sua vida. Escolher melhor suas companhias será tão importante quanto definir seus próximos planos.

Dica cósmica: Valorize quem incentiva seu crescimento sem exigir que você deixe de ser quem é.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra

Seu esforço recente pode finalmente receber o reconhecimento que você esperava, trazendo mais confiança para continuar. Ainda assim, não deixe que a vontade de mostrar resultados faça você atropelar etapas ou assumir tarefas demais. A semana favorece revisões, correções e a conclusão cuidadosa de responsabilidades que ainda estão em andamento. No fim de semana, relações amorosas e amizades pedem mais presença. Demonstrar consideração pelas necessidades de quem está ao seu lado pode evitar que a correria prejudique vínculos importantes.

Dica cósmica: Comemore suas conquistas, mas não transforme cada resultado em uma nova cobrança.

Escorpião

A semana convida você a olhar para si com mais generosidade e perceber quais necessidades têm sido deixadas em segundo plano. Esse cuidado também passa pela vida financeira: rever gastos, avaliar compromissos e evitar decisões precipitadas pode ajudar a recuperar a sensação de controle. Em vez de esperar uma solução imediata, comece por mudanças pequenas e sustentáveis. Na reta final da semana, a convivência com amigos e grupos pode mostrar que você não precisa enfrentar todos os desafios sozinho. Oferecer apoio também pode aproximar pessoas dispostas a retribuir.

Dica cósmica: Cuidar de si não é se afastar do mundo, mas aprender a participar dele sem se abandonar.

Sagitário

Os primeiros dias serão propícios para uma pausa e uma reflexão sobre a pessoa que você se tornou. Talvez seja hora de questionar algumas escolhas e recuperar desejos que ficaram esquecidos na rotina. Na metade da semana, a confiança pode aumentar, incentivando você a retomar projetos e buscar mais autonomia. Ideias antigas também podem voltar com uma perspectiva diferente, especialmente se você estiver disposto a experimentar novos caminhos. No fim de semana, abandonar expectativas amorosas que já não combinam com sua realidade pode trazer uma sensação de liberdade.

Dica cósmica: Retomar um sonho não significa voltar ao passado, mas dar a ele uma chance com a maturidade de hoje.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio

Você pode começar a semana revendo metas e percebendo que o sucesso alheio já não precisa servir como medida para avaliar sua própria trajetória. Reconhecer o que conquistou ajuda a definir objetivos mais alinhados com suas prioridades. Na metade da semana, investir em conhecimento e aprimorar habilidades pode fortalecer sua confiança e abrir caminhos profissionais. O fim de semana favorece uma avaliação do que você aprendeu com os desafios recentes. Mesmo que alguns resultados demorem, sua experiência pode ser uma fonte importante de segurança para os próximos passos.

Dica cósmica: Compare seu presente com quem você era antes, não com a versão editada da vida dos outros.

Aquário

A forma como as pessoas enxergam você pode ganhar importância no início da semana, especialmente em ambientes profissionais ou grupos dos quais participa. Use esse momento para avaliar sua postura e identificar o que pode ser aprimorado sem tentar agradar a todos. Na metade da semana, agir com diplomacia e ouvir opiniões diferentes pode ajudar a resolver divergências. Já no fim de semana, expressar suas ideias com mais liberdade tende a fortalecer sua autoconfiança. Você não precisa diminuir sua personalidade para conquistar respeito.

Dica cósmica: Sua autenticidade fica mais forte quando vem acompanhada de escuta e respeito.

Peixes

A semana pode despertar vontade de explorar novos caminhos, aprender algo diferente ou se aproximar de experiências que ampliem sua visão de mundo. No trabalho, você pode começar a mirar objetivos maiores, mas será importante avaliar quanto tempo e energia consegue dedicar a eles. Não transforme ambição em uma obrigação de dar conta de tudo sem ajuda. Reconhecer seus limites e dividir responsabilidades também faz parte de uma estratégia inteligente. No fim da semana, o apoio de amigos e pessoas com interesses semelhantes pode trazer ideias úteis e renovar sua motivação.