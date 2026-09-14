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A semana (de 14 a 20 de setembro) começa com uma virada para estes signos, que podem transformar planos em conquistas

Nos próximos dias, organização, novas conexões e decisões mais conscientes podem abrir caminhos importantes no trabalho, no amor e na vida pessoal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 01:00

Astrologia e signos
Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

A semana de 14 a 20 de setembro chega com um clima de intensidade, mas também de oportunidades para quem estiver disposto a olhar com mais atenção para aquilo que precisa mudar. Algumas respostas podem aparecer depois de situações que pareciam mal resolvidas, enquanto antigos planos ganham força para finalmente sair do papel.

Ao longo dos próximos dias, o segredo será equilibrar ambição e paciência. Enquanto alguns signos estarão prontos para agir e mostrar seu potencial, outros precisarão desacelerar, reorganizar a rotina ou deixar para trás situações que já não fazem sentido. Confira o que a semana reserva para cada signo, de acordo com o site "Your Tango".

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Áries:

A semana começa com vontade de tirar planos do papel e mostrar ao mundo aquilo que você é capaz de fazer. Nos primeiros dias, vale transformar ideias em estratégias mais concretas, sem abandonar projetos só porque os resultados ainda não apareceram. Conforme os dias avançam, novas inspirações ajudam a aperfeiçoar seus planos e encontrar soluções mais criativas. No fim da semana, será hora de colocar a mão na massa e transformar planejamento em ação.

Dica cósmica: não desista de um objetivo só porque ele exige mais tempo do que você imaginava.

Touro:

Sua vida social pode ficar mais movimentada nesta semana, trazendo encontros, conversas e situações capazes de tirar a rotina do automático. No trabalho, oportunidades de crescimento podem aparecer quando você usa seus talentos de maneira mais estratégica. Se não estiver pensando em uma mudança profissional, aproveite o momento para repensar sonhos e objetivos. Perto do fim da semana, desacelerar será importante para recuperar as energias antes de começar um novo ciclo.

Dica cósmica: permita-se aproveitar o caminho, mas não perca de vista aquilo que você quer construir.

Gêmeos:

Depois de um período mais turbulento, esta semana pode ajudar você a recuperar o equilíbrio e se abrir para experiências diferentes. Parcerias ganham importância, tanto na vida profissional quanto na pessoal, e uma boa troca pode fazer surgir oportunidades que seriam mais difíceis de encontrar sozinho. Nos últimos dias, relações importantes tendem a ficar mais estáveis, trazendo uma sensação maior de segurança.

Dica cósmica: boas parcerias não tiram sua independência, elas podem levar você mais longe.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer:

A semana pode despertar lembranças e fazer você olhar novamente para situações do passado. Só tome cuidado para não romantizar experiências que, na verdade, impediram seu crescimento. Ao mesmo tempo, um projeto abandonado pode voltar a chamar sua atenção e ganhar uma nova chance. Nos relacionamentos, será importante aprender a estar presente para quem você ama sem abrir mão dos próprios limites.

Dica cósmica: revisitar o passado pode trazer respostas, mas não significa que você precise voltar para ele.

Leão:

Antes de sair resolvendo tudo para todo mundo, reserve um tempo para entender o que você realmente precisa. A semana favorece o aprendizado, a conclusão de projetos e até o início de um novo curso ou atividade que desperte sua curiosidade. Com mais organização, você consegue transformar uma ideia antiga em algo concreto. Nos últimos dias, disciplina será a chave para manter o ritmo sem se perder no caminho.

Dica cósmica: cuidar das próprias necessidades não é egoísmo, é o que permite continuar avançando.

Virgem:

A semana começa favorecendo atitudes de cuidado e apoio às pessoas que dependem de você. Sua capacidade de compreender diferentes situações pode ser especialmente útil, principalmente se estiver em uma posição de liderança. Ao longo dos dias, porém, será importante equilibrar trabalho e vida pessoal. No fim da semana, abrir espaço para emoções e encerrar capítulos antigos pode trazer uma sensação profunda de alívio.

Dica cósmica: nem todo problema precisa ser resolvido imediatamente. Algumas coisas simplesmente precisam ser deixadas para trás.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra:

Suas ideias podem ganhar mais atenção nesta semana, especialmente quando você não tiver medo de mostrar o que pensa. No dinheiro, decisões práticas tomadas com calma podem ajudar a construir uma situação mais segura nas próximas semanas, mas evite agir por impulso. Novos contatos também podem surgir e aproximar você de pessoas que compartilham interesses e objetivos parecidos. No fim da semana, tenha paciência: alguns resultados precisam de tempo para aparecer.

Dica cósmica: não confunda demora com fracasso. Algumas conquistas estão apenas tomando forma.

Escorpião:

Você tende a se sentir mais seguro de si nesta semana, e isso pode aumentar seu poder de atração e influência. Fazer novas amizades, participar de grupos e se aproximar de pessoas interessantes pode render frutos tanto na vida pessoal quanto profissional. No meio da semana, sua ambição cresce e aumenta a vontade de alcançar objetivos maiores. Já no fim, trabalhar em equipe e assumir uma posição de liderança pode trazer resultados importantes.

Dica cósmica: sua força aumenta quando você entende que não precisa fazer tudo sozinho.

Sagitário:

A semana começa pedindo mais atenção ao autocuidado. Antes de correr atrás de novas conquistas, cuide da energia que será necessária para chegar até elas. Nos dias seguintes, sua criatividade e confiança aumentam, favorecendo projetos, estudos e planos que estavam esperando uma nova oportunidade. Também será um bom momento para revisar tarefas pendentes e melhorar aquilo que ainda não está funcionando. No fim da semana, paciência e persistência ajudam você a superar obstáculos.

Dica cósmica: corrigir a rota não significa abandonar o sonho, significa aumentar suas chances de chegar lá.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio:

Uma sensação de vitória pode acompanhar você ao longo desta semana, mas será importante reconhecer tudo o que já conquistou. Observe seu progresso, compartilhe o que sente com pessoas de confiança e não transforme uma fase mais lenta em motivo para duvidar de si mesmo. No meio da semana, reorganizar hábitos e tarefas pode devolver produtividade à rotina. No fim, permita-se descansar e recuperar as forças.

Dica cósmica: você não precisa estar produzindo o tempo inteiro para continuar avançando.

Aquário:

A semana começa colocando você em evidência e trazendo mais movimento para a rotina. Isso pode ajudar a recuperar a confiança nas próprias capacidades, principalmente se você vinha duvidando das suas escolhas. Novas conexões e experiências positivas aparecem ao longo dos dias, criando oportunidades para trocar ideias e fortalecer sua rede. No fim da semana, porém, descansar será fundamental para recuperar a energia e voltar a produzir com criatividade.

Dica cósmica: suas melhores ideias também precisam de espaço para respirar.

Peixes:

A semana pode despertar uma vontade maior de se abrir para o amor, para novas experiências e para tudo aquilo que tira você um pouco da zona de conforto. Ao longo dos dias, mais energia e organização ajudam a colocar planos em ordem e transformar inspiração em algo concreto. No fim da semana, momentos de aprendizado e criatividade podem fazer uma ideia antiga finalmente florescer.

Dica cósmica: permita que novas experiências mudem sua visão de mundo sem perder aquilo que faz você ser quem é.

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