ASTROLOGIA

A semana de 16 a 22 de novembro traz mais confiança, novas ideias e mudanças nos planos dos signos

Os próximos dias favorecem conexões, projetos pessoais e decisões importantes, mas também pedem equilíbrio emocional e atenção aos próprios limites

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 01:00

Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

A semana de 16 a 22 de novembro chega com um clima mais otimista e disposição para tirar planos do papel. Novas ideias podem surgir, enquanto conversas e encontros ajudam a enxergar possibilidades que antes pareciam distantes. Para alguns signos, o período será especialmente favorável para fortalecer relações e ampliar contatos.

Ao longo dos próximos dias, será importante reconhecer o próprio potencial sem assumir compromissos além da conta. Questões familiares, profissionais e afetivas também pedem maturidade, paciência e disposição para rever atitudes. Confira as previsões para cada signo, de acordo com o site "Your Tango".

Áries

A semana começa movimentada e pode despertar seu interesse por novos aprendizados. Um curso, uma experiência diferente ou um projeto que amplie seus conhecimentos pode indicar caminhos interessantes para o futuro. Aproveite para pesquisar possibilidades e pensar no que deseja desenvolver nos próximos meses.

Na reta final da semana, a vontade de conquistar seus objetivos aumenta. Você pode sentir mais confiança para correr atrás do que deseja, mas cuidado para não transformar a empolgação em ansiedade. Organize suas tarefas e procure concluir o que ficou pendente antes de assumir novos compromissos.

Dica cósmica: use sua determinação para avançar, mas não esqueça de respeitar o próprio ritmo.

Touro

Uma notícia ou mudança na carreira pode trazer informações importantes sobre seus próximos passos. A semana favorece conversas profissionais, revisão de metas e decisões relacionadas ao futuro. Procure entender todos os detalhes antes de definir como vai agir.

A partir de terça-feira, a vida social ganha espaço e pode aproximar você de pessoas com interesses parecidos. Amizades e novas conexões tendem a trazer leveza, enquanto experiências afetivas recentes podem parecer mais promissoras do que histórias que já ficaram para trás. No fim de semana, porém, reserve um tempo para descansar e cuidar de si.

Dica cósmica: permita-se conhecer novas pessoas sem comparar cada experiência com o passado.

Gêmeos

Viajar, estudar e conhecer outras realidades podem despertar seu interesse logo no início da semana. Se algum plano sofreu atrasos ou ficou parado, vale retomar a organização e conferir o que ainda precisa ser resolvido. Uma mudança de perspectiva pode ajudar você a enxergar alternativas.

No meio da semana, conversas mais sinceras ajudam a identificar o que precisa mudar em casa e na carreira. Não ignore os assuntos que exigem uma decisão, mas também não tente resolver tudo de uma vez. Sua energia precisa ser bem administrada para que o excesso de compromissos não atrapalhe seus resultados.

Dica cósmica: amplie seus horizontes, mas mantenha os pés no chão ao organizar os próximos passos.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Câncer

A vontade de ver resultados imediatos pode gerar alguma frustração, principalmente diante de situações que exigem mais tempo. Em vez de insistir em soluções rápidas, aproveite o começo da semana para planejar suas prioridades e definir o que realmente merece sua dedicação.

A partir de terça-feira, fica mais fácil olhar para as próprias necessidades e agir com paciência. No trabalho e nas relações pessoais, tente compreender o lado das outras pessoas antes de reagir. Na sexta-feira, uma postura mais acolhedora pode ajudar a resolver conflitos e fortalecer vínculos importantes.

Dica cósmica: nem toda conquista precisa acontecer depressa; respeitar o tempo das coisas também é uma escolha inteligente.

Leão

Amizades antigas podem reaparecer e novas parcerias começar a tomar forma. O início da semana favorece trocas de ideias e contatos que podem render projetos interessantes. Não descarte uma colaboração só porque ela surge de maneira inesperada.

Questões do passado também podem oferecer pistas para lidar melhor com situações atuais. Em vez de insistir em ressentimentos, procure entender o que já não faz sentido carregar. No fim da semana, compartilhar suas ideias com outras pessoas pode estimular sua criatividade. Anote inspirações e explore possibilidades sem medo de experimentar.

Dica cósmica: valorize quem caminha ao seu lado e não tenha receio de dividir seus planos.

Virgem

Seus talentos podem ganhar destaque no começo da semana, inclusive habilidades que você ainda não tinha percebido ou explorado completamente. Observe as atividades em que se sai bem e pense em como elas podem contribuir para seus projetos pessoais e profissionais.

Dedicar tempo aos hobbies e interesses que trazem satisfação também será importante. No meio da semana, amigos podem servir de inspiração e ajudar a recuperar sua confiança. Já na reta final, procure pensar antes de falar, especialmente em conversas delicadas. Uma reação impulsiva pode criar um conflito que poderia ser evitado.

Dica cósmica: reconheça suas habilidades e reserve espaço na rotina para fazer o que realmente lhe dá prazer.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Libra

A semana começa com uma melhora na autoconfiança e uma percepção mais clara sobre suas escolhas afetivas. Experiências recentes podem ajudar você a entender melhor o que deseja de uma relação e quais comportamentos não pretende repetir. Aproveite esse aprendizado para estabelecer prioridades.

A partir de terça-feira, contatos com amigos e pessoas experientes podem ampliar suas possibilidades. Participar de encontros e fortalecer sua rede de apoio pode abrir portas interessantes. No fim da semana, será importante encontrar equilíbrio entre independência e vida a dois. Ceder em alguns pontos não significa abrir mão da própria identidade.

Dica cósmica: relações saudáveis permitem construir planos em conjunto sem deixar de lado quem você é.

Escorpião

Resolver problemas e investigar situações que ainda parecem confusas serão tarefas importantes no começo da semana. Sua capacidade de observar detalhes pode ajudar a identificar informações que passaram despercebidas por outras pessoas. Use essa percepção com estratégia, especialmente em disputas profissionais ou acadêmicas.

No meio da semana, diplomacia será essencial para conquistar aliados e lidar com a concorrência. Evite transformar diferenças de opinião em conflitos pessoais. Na reta final, novas responsabilidades podem colocar você em posição de liderança. Demonstre iniciativa, mas não tente controlar todas as etapas sozinho.

Dica cósmica: sua inteligência estratégica fica ainda mais forte quando vem acompanhada de colaboração.

Sagitário

A semana marca o início de um período importante para seus planos pessoais. É hora de olhar para suas conquistas, reconhecer o que deseja mudar e se permitir pensar maior. O começo dos próximos dias favorece ideias criativas e projetos que podem ganhar forma com dedicação.

No meio da semana, concentre-se no que pretende construir daqui para frente. Não duvide de suas habilidades antes mesmo de tentar. Na reta final, a disposição para lutar por seus objetivos aumenta, mas procure não se tornar seu próprio obstáculo com cobranças excessivas. Confiança e persistência serão importantes para aproveitar as possibilidades que surgirem.

Dica cósmica: não diminua seus planos por medo de não conseguir; comece com o que está ao seu alcance.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio

Questões familiares e emocionais podem ganhar destaque no início da semana. É um bom momento para buscar mais tranquilidade em casa e refletir sobre situações que ainda provocam incômodo. Deixar ressentimentos para trás pode ajudar a aliviar tensões e melhorar suas relações.

A partir de terça-feira, sua criatividade tende a ganhar espaço, especialmente se você permitir que novas ideias apareçam sem exigir resultados imediatos. No fim da semana, emoções mais intensas podem interferir nas decisões. Preserve seus momentos de autocuidado e evite agir por impulso diante de situações delicadas.

Dica cósmica: não carregue conflitos antigos para novas situações; escolha o que merece sua energia.

Aquário

O início da semana favorece o contato com aquilo que faz você se sentir bem. Reencontrar pessoas queridas, retomar atividades prazerosas ou simplesmente reservar tempo para seus interesses pode trazer mais equilíbrio à rotina. Não deixe que as obrigações ocupem todo o espaço.

A partir de terça-feira, relações de confiança ganham importância. Pessoas que oferecem apoio podem ajudar você a enxergar melhor suas necessidades, enquanto o aprendizado sobre limites pessoais continua essencial. No fim da semana, ideias novas podem surgir e despertar vontade de conversar, trocar experiências e iniciar projetos com outras pessoas.

Dica cósmica: cuide dos vínculos que fazem bem, mas não abra mão do espaço necessário para preservar sua individualidade.

Peixes

O começo da semana pede descanso e atenção à sua disposição física e emocional. Evite preencher todos os horários com obrigações e procure reconhecer quando precisa desacelerar. Uma pausa pode ajudar a organizar os pensamentos e recuperar a energia.

No meio da semana, você tende a se sentir mais seguro em relação às próprias ideias e convicções. Aproveite para rever planos e decidir o que deseja levar adiante. Na sexta-feira, a motivação para trabalhar e buscar novas fontes de renda pode aumentar. Projetos profissionais e acadêmicos também ganham importância, mas será necessário agir com planejamento para transformar a disposição em resultados.