ASTROLOGIA

A semana de 2 a 8 de novembro traz decisões importantes para os signos e ajuda a deixar velhos problemas para trás

Os próximos dias favorecem revisões, conversas sinceras e mudanças de atitude; alguns signos terão a chance de encarar questões antigas com mais confiança

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 01:00

Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

A primeira semana de novembro será marcada por aprendizados e pela necessidade de rever situações que ainda influenciam suas escolhas. Entre os dias 2 e 8, cada signo terá a chance de identificar o que precisa mudar, abandonar hábitos que já não funcionam e encontrar maneiras mais conscientes de lidar com os próprios desafios.

Ao longo da semana, diferentes momentos favorecem a organização, o diálogo e a reflexão sobre relacionamentos. Assuntos que pareciam resolvidos podem voltar à tona, mas isso não significa necessariamente um retrocesso. A proposta é olhar para o passado com mais maturidade e usar o que foi aprendido para seguir em frente com mais segurança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

O início da semana pode despertar sua vontade de viajar, explorar novos lugares ou ampliar seus conhecimentos. A segunda-feira favorece planos relacionados a estudos e novas experiências. A partir de terça, será mais fácil manter o foco e criar disciplina para avançar em projetos que exigem dedicação. No fim da semana, aproveite para revisar detalhes e corrigir o que ainda não saiu como esperado. Questões antigas podem oferecer pistas importantes para resolver pendências.

Dica cósmica: mantenha a curiosidade, mas não deixe de lado a organização necessária para transformar ideias em resultados.

Touro

Você pode começar a semana pensando nos próximos passos e avaliando ideias que ficaram esquecidas. A segunda-feira favorece a reflexão e a organização de planos, enquanto os dias seguintes ajudam a buscar inspiração em experiências anteriores. Na segunda metade da semana, os relacionamentos ganham destaque. Será um bom momento para demonstrar atenção às pessoas importantes e rever atitudes que possam ter criado distanciamento. Uma conversa sincera pode ajudar a fortalecer vínculos.

Dica cósmica: não tenha pressa para decidir seu próximo movimento. Observe o que o passado ainda pode ensinar.

Gêmeos

A semana pode mostrar que você está tentando dar conta de coisas demais. Por isso, reserve momentos para descansar e reconhecer seus próprios limites. A sobrecarga pode aparecer quando você insiste em manter um ritmo que já não funciona. Priorize atividades de que gosta e que ajudam a aliviar a tensão. No decorrer dos dias, situações envolvendo liderança e autoconfiança podem trazer aprendizados importantes, especialmente quando você precisar acreditar mais nas próprias capacidades.

Dica cósmica: respeite seu ritmo e não espere chegar ao esgotamento para fazer uma pausa.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer

Os relacionamentos amorosos ganham destaque, e você pode começar a questionar o rumo de algumas conexões. Histórias antigas ou sentimentos que pareciam superados podem voltar à memória, trazendo a chance de entender melhor o que deseja viver daqui para frente. No meio da semana, o diálogo tende a ficar mais fácil, embora algumas conversas possam exigir vulnerabilidade. Permita-se demonstrar o que sente, mas sem esquecer que suas necessidades também merecem atenção.

Dica cósmica: não tenha medo de conversar sobre sentimentos, mas observe se existe reciprocidade nas relações.

Leão

O começo da semana pode despertar dúvidas sobre abrir o coração e confiar em alguém. Experiências anteriores talvez deixem você mais cauteloso, especialmente diante de situações que lembram decepções passadas. Ainda assim, os próximos dias ajudam a reconhecer a importância do amor-próprio e da proteção emocional. No fim de semana, uma conversa ou atitude pode favorecer uma reconciliação e ajudar a deixar antigas mágoas para trás.

Dica cósmica: não permita que experiências ruins impeçam você de reconhecer quem demonstra merecer sua confiança.

Virgem

Chegou a hora de deixar de insistir no que não está funcionando. A segunda-feira favorece o desapego e ajuda você a direcionar energia para aquilo que realmente combina com seus objetivos. No meio da semana, a vontade de fazer tudo perfeitamente pode aumentar, mas será importante desenvolver mais gentileza consigo mesmo. O fim de semana favorece o aprendizado com erros e a revisão de decisões. Nem tudo precisa sair como planejado para trazer resultados positivos.

Dica cósmica: aceite que errar faz parte do processo e não transforme cada detalhe em motivo para se cobrar.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra

As mudanças podem trazer entusiasmo e incentivar você a mostrar um lado que estava guardado. A semana favorece novas conexões, iniciativas e a descoberta de uma maneira mais autêntica de se expressar. Mesmo que algumas situações ainda precisem de ajustes, não é necessário esperar que tudo esteja perfeito para seguir em frente. Na segunda metade da semana, reserve um tempo para refletir sobre hábitos que deseja abandonar e atitudes que podem ajudar a construir uma rotina mais leve.

Dica cósmica: permita-se evoluir sem carregar comportamentos que já não representam quem você é.

Escorpião

Questões do passado ainda podem influenciar suas escolhas, mas isso também abre espaço para mudanças positivas. No meio da semana, reflexões sobre seus sonhos e objetivos ajudam a perceber quais caminhos merecem mais atenção. Algumas situações podem exigir paciência, especialmente quando envolverem expectativas e relacionamentos. No fim de semana, você terá a chance de reconhecer o próprio potencial e se permitir avançar com mais confiança.

Dica cósmica: use o que aprendeu com experiências anteriores para construir um caminho mais alinhado com seus desejos.

Sagitário

A sobrecarga pode aparecer ao longo da semana, principalmente se você estiver tentando conciliar muitas tarefas e expectativas. A segunda-feira traz um impulso para voltar a lutar pelos seus sonhos, mas será importante administrar a energia com cuidado. No meio da semana, você pode sentir dificuldade para se conectar com algumas pessoas ou projetos. Essa sensação tende a diminuir nos dias seguintes. O fim de semana será favorável para revisar ideias e organizar projetos que ainda estão em andamento.

Dica cósmica: não confunda produtividade com excesso de compromissos. Faça pausas e organize suas prioridades.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio

Você pode sentir vontade de recomeçar e rever algumas decisões. A segunda-feira favorece questionamentos sobre suas motivações e os caminhos que escolheu. Conforme a semana avança, fica mais fácil perceber onde deseja estar e quais mudanças podem ajudar a chegar lá. No fim de semana, seus esforços podem receber reconhecimento, embora também seja possível encontrar críticas pelo caminho. Mantenha a confiança e não abandone seus planos por causa da opinião alheia.

Dica cósmica: reconheça seu próprio esforço e não deixe que críticas isoladas definam sua capacidade.

Aquário

A semana começa com oportunidades de trocar ideias e receber conselhos de amigos. Conversas em grupo podem ajudar a encontrar soluções e enxergar possibilidades que você não havia considerado. A partir de terça, experiências anteriores voltam à memória e mostram onde algumas escolhas poderiam ter sido diferentes. Use essas percepções para fazer ajustes sem se prender aos erros. Ao longo dos dias, sua diplomacia será importante para conquistar apoio e melhorar a convivência.

Dica cósmica: escute quem deseja ajudar, mas transforme os aprendizados em decisões que façam sentido para você.

Peixes

Você pode questionar quanto esforço tem dedicado aos seus objetivos e se está no caminho certo para realizá-los. Apesar de alguns desafios parecerem difíceis, a semana favorece a disciplina e a confiança necessárias para continuar. No meio da semana, será mais fácil encontrar apoio quando as responsabilidades pesarem. Já o fim de semana pede descanso e renovação. Reserve um tempo para recuperar as energias antes de retomar os planos.