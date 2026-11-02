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A semana de 2 a 8 de novembro traz decisões importantes para os signos e ajuda a deixar velhos problemas para trás

Os próximos dias favorecem revisões, conversas sinceras e mudanças de atitude; alguns signos terão a chance de encarar questões antigas com mais confiança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 01:00

Astrologia e signos
Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

A primeira semana de novembro será marcada por aprendizados e pela necessidade de rever situações que ainda influenciam suas escolhas. Entre os dias 2 e 8, cada signo terá a chance de identificar o que precisa mudar, abandonar hábitos que já não funcionam e encontrar maneiras mais conscientes de lidar com os próprios desafios.

Ao longo da semana, diferentes momentos favorecem a organização, o diálogo e a reflexão sobre relacionamentos. Assuntos que pareciam resolvidos podem voltar à tona, mas isso não significa necessariamente um retrocesso. A proposta é olhar para o passado com mais maturidade e usar o que foi aprendido para seguir em frente com mais segurança. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

O início da semana pode despertar sua vontade de viajar, explorar novos lugares ou ampliar seus conhecimentos. A segunda-feira favorece planos relacionados a estudos e novas experiências. A partir de terça, será mais fácil manter o foco e criar disciplina para avançar em projetos que exigem dedicação. No fim da semana, aproveite para revisar detalhes e corrigir o que ainda não saiu como esperado. Questões antigas podem oferecer pistas importantes para resolver pendências.

Dica cósmica: mantenha a curiosidade, mas não deixe de lado a organização necessária para transformar ideias em resultados.

Touro

Você pode começar a semana pensando nos próximos passos e avaliando ideias que ficaram esquecidas. A segunda-feira favorece a reflexão e a organização de planos, enquanto os dias seguintes ajudam a buscar inspiração em experiências anteriores. Na segunda metade da semana, os relacionamentos ganham destaque. Será um bom momento para demonstrar atenção às pessoas importantes e rever atitudes que possam ter criado distanciamento. Uma conversa sincera pode ajudar a fortalecer vínculos.

Dica cósmica: não tenha pressa para decidir seu próximo movimento. Observe o que o passado ainda pode ensinar.

Gêmeos

A semana pode mostrar que você está tentando dar conta de coisas demais. Por isso, reserve momentos para descansar e reconhecer seus próprios limites. A sobrecarga pode aparecer quando você insiste em manter um ritmo que já não funciona. Priorize atividades de que gosta e que ajudam a aliviar a tensão. No decorrer dos dias, situações envolvendo liderança e autoconfiança podem trazer aprendizados importantes, especialmente quando você precisar acreditar mais nas próprias capacidades.

Dica cósmica: respeite seu ritmo e não espere chegar ao esgotamento para fazer uma pausa.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer

Os relacionamentos amorosos ganham destaque, e você pode começar a questionar o rumo de algumas conexões. Histórias antigas ou sentimentos que pareciam superados podem voltar à memória, trazendo a chance de entender melhor o que deseja viver daqui para frente. No meio da semana, o diálogo tende a ficar mais fácil, embora algumas conversas possam exigir vulnerabilidade. Permita-se demonstrar o que sente, mas sem esquecer que suas necessidades também merecem atenção.

Dica cósmica: não tenha medo de conversar sobre sentimentos, mas observe se existe reciprocidade nas relações.

Leão

O começo da semana pode despertar dúvidas sobre abrir o coração e confiar em alguém. Experiências anteriores talvez deixem você mais cauteloso, especialmente diante de situações que lembram decepções passadas. Ainda assim, os próximos dias ajudam a reconhecer a importância do amor-próprio e da proteção emocional. No fim de semana, uma conversa ou atitude pode favorecer uma reconciliação e ajudar a deixar antigas mágoas para trás.

Dica cósmica: não permita que experiências ruins impeçam você de reconhecer quem demonstra merecer sua confiança.

Virgem

Chegou a hora de deixar de insistir no que não está funcionando. A segunda-feira favorece o desapego e ajuda você a direcionar energia para aquilo que realmente combina com seus objetivos. No meio da semana, a vontade de fazer tudo perfeitamente pode aumentar, mas será importante desenvolver mais gentileza consigo mesmo. O fim de semana favorece o aprendizado com erros e a revisão de decisões. Nem tudo precisa sair como planejado para trazer resultados positivos.

Dica cósmica: aceite que errar faz parte do processo e não transforme cada detalhe em motivo para se cobrar.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra

As mudanças podem trazer entusiasmo e incentivar você a mostrar um lado que estava guardado. A semana favorece novas conexões, iniciativas e a descoberta de uma maneira mais autêntica de se expressar. Mesmo que algumas situações ainda precisem de ajustes, não é necessário esperar que tudo esteja perfeito para seguir em frente. Na segunda metade da semana, reserve um tempo para refletir sobre hábitos que deseja abandonar e atitudes que podem ajudar a construir uma rotina mais leve.

Dica cósmica: permita-se evoluir sem carregar comportamentos que já não representam quem você é.

Escorpião

Questões do passado ainda podem influenciar suas escolhas, mas isso também abre espaço para mudanças positivas. No meio da semana, reflexões sobre seus sonhos e objetivos ajudam a perceber quais caminhos merecem mais atenção. Algumas situações podem exigir paciência, especialmente quando envolverem expectativas e relacionamentos. No fim de semana, você terá a chance de reconhecer o próprio potencial e se permitir avançar com mais confiança.

Dica cósmica: use o que aprendeu com experiências anteriores para construir um caminho mais alinhado com seus desejos.

Sagitário

A sobrecarga pode aparecer ao longo da semana, principalmente se você estiver tentando conciliar muitas tarefas e expectativas. A segunda-feira traz um impulso para voltar a lutar pelos seus sonhos, mas será importante administrar a energia com cuidado. No meio da semana, você pode sentir dificuldade para se conectar com algumas pessoas ou projetos. Essa sensação tende a diminuir nos dias seguintes. O fim de semana será favorável para revisar ideias e organizar projetos que ainda estão em andamento.

Dica cósmica: não confunda produtividade com excesso de compromissos. Faça pausas e organize suas prioridades.

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Você pode sentir vontade de recomeçar e rever algumas decisões. A segunda-feira favorece questionamentos sobre suas motivações e os caminhos que escolheu. Conforme a semana avança, fica mais fácil perceber onde deseja estar e quais mudanças podem ajudar a chegar lá. No fim de semana, seus esforços podem receber reconhecimento, embora também seja possível encontrar críticas pelo caminho. Mantenha a confiança e não abandone seus planos por causa da opinião alheia.

Dica cósmica: reconheça seu próprio esforço e não deixe que críticas isoladas definam sua capacidade.

Aquário

A semana começa com oportunidades de trocar ideias e receber conselhos de amigos. Conversas em grupo podem ajudar a encontrar soluções e enxergar possibilidades que você não havia considerado. A partir de terça, experiências anteriores voltam à memória e mostram onde algumas escolhas poderiam ter sido diferentes. Use essas percepções para fazer ajustes sem se prender aos erros. Ao longo dos dias, sua diplomacia será importante para conquistar apoio e melhorar a convivência.

Dica cósmica: escute quem deseja ajudar, mas transforme os aprendizados em decisões que façam sentido para você.

Peixes

Você pode questionar quanto esforço tem dedicado aos seus objetivos e se está no caminho certo para realizá-los. Apesar de alguns desafios parecerem difíceis, a semana favorece a disciplina e a confiança necessárias para continuar. No meio da semana, será mais fácil encontrar apoio quando as responsabilidades pesarem. Já o fim de semana pede descanso e renovação. Reserve um tempo para recuperar as energias antes de retomar os planos.

Dica cósmica: não desista dos seus objetivos, mas lembre-se de que descansar também faz parte da caminhada.

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