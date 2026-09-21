ASTROLOGIA

A semana (de 21 a 27 de setembro) traz uma virada para estes signos, que podem finalmente encerrar pendências

Os próximos dias misturam decisões importantes, novas perspectivas e uma necessidade maior de deixar para trás situações que já não fazem sentido

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 01:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 21 a 27 de setembro começa pedindo mais atenção aos detalhes e termina com uma sensação maior de encerramento. Ao longo dos dias, algumas situações podem mudar de perspectiva, principalmente quando você deixa de tentar controlar tudo e passa a reconhecer o que precisa ser concluído.

Também será uma semana interessante para recuperar hobbies, fortalecer relações e olhar para planos que haviam perdido espaço na rotina. Para alguns signos, o principal movimento estará no trabalho; para outros, será preciso resolver questões emocionais ou simplesmente abrir espaço para uma fase diferente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

A semana começa colocando suas relações e responsabilidades em evidência. Você pode perceber com mais clareza quais compromissos realmente combinam com a pessoa que está se tornando e quais foram assumidos apenas por hábito ou obrigação. No trabalho, contatos e trocas com outras pessoas podem ajudar a reorganizar prioridades.

Ao longo dos dias, será importante encontrar momentos de descanso e fazer algo diferente da rotina. Um convite para participar de um grupo, conhecer pessoas novas ou retomar uma atividade pode trazer uma sensação de renovação.

No fim da semana, uma questão antiga pode finalmente perder força. Em vez de tentar recuperar aquilo que já mudou, concentre-se no que você quer construir daqui para frente.

Dica cósmica: Não carregue para a próxima fase aquilo que você já sabe que ficou para trás.

Touro:

A semana pede dedicação, mas também abertura para críticas que possam realmente ajudar. Uma observação feita por alguém de confiança pode mostrar um ponto que você não estava enxergando e melhorar bastante a maneira como conduz um projeto.

Por volta do meio da semana, uma meta importante pode começar a sair do papel. Escolhas práticas e uma postura mais objetiva ajudam a transformar intenção em resultado. Ao mesmo tempo, reserve espaço para pessoas queridas e atividades que tragam prazer.

No fim da semana, uma lembrança ou situação afetiva do passado pode reaparecer, mas com outro significado. Talvez você finalmente consiga olhar para essa história sem sentir a mesma necessidade de voltar a ela.

Dica cósmica: Algumas histórias não precisam de uma segunda chance. Precisam apenas de um ponto final.

Gêmeos:

A semana começa despertando sua curiosidade. Novas ideias, estudos, conversas e possibilidades diferentes podem fazer você enxergar horizontes que pareciam distantes. O cuidado está em não transformar todas as opções em projetos ao mesmo tempo.

No trabalho, planejamento será fundamental para evitar dispersão. Escolha uma prioridade por vez e avance com consistência. Uma mudança inesperada pode surgir ao longo dos dias, mas você terá mais facilidade para lidar com ela se não estiver tentando controlar todos os cenários possíveis.

No fim da semana, novas perspectivas podem mudar sua forma de encarar uma tarefa ou projeto. Uma conversa mal conduzida também pode gerar ruído, então pense antes de reagir.

Dica cósmica: Ter muitas possibilidades é ótimo. Saber qual delas merece sua atenção agora é ainda melhor.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer:

A semana pode começar com uma percepção importante sobre suas relações profissionais e pessoais. Você pode notar onde precisa assumir mais liderança e, ao mesmo tempo, quais áreas da vida estão pedindo mais atenção.

O ritmo tende a ficar mais leve ao longo dos dias, favorecendo criatividade, otimismo e vontade de retomar planos que estavam esquecidos. Não tenha pressa para ver resultados. Algumas conquistas exigem repetição e paciência antes de aparecerem.

No fim da semana, trabalhar em parceria será essencial. Você pode estar acostumado a resolver tudo sozinho, mas pedir ajuda e demonstrar mais disponibilidade pode melhorar tanto o ambiente profissional quanto os relacionamentos.

Dica cósmica: Força não é fazer tudo sozinho. Saber quando contar com outras pessoas também é maturidade.

Leão:

A semana começa mexendo com assuntos que você talvez tenha tentado evitar. Uma questão mal resolvida em uma relação pode voltar à superfície, exigindo mais honestidade. Fingir que nada aconteceu pode ser mais cansativo do que finalmente conversar sobre o assunto.

A partir do meio da semana, o clima fica mais acolhedor e favorece encontros, criatividade e momentos ao lado de pessoas importantes. Sua casa também pode se transformar em um espaço de recuperação emocional.

No fim da semana, uma experiência de aprendizado pode despertar uma paixão que estava adormecida. Um curso, viagem curta, livro ou novo interesse pode abrir uma porta que você nem sabia que procurava.

Dica cósmica: Encarar uma conversa desconfortável agora pode devolver uma liberdade que você nem percebeu que tinha perdido.

Virgem:

A semana pede que você vá com calma. Em vez de tentar resolver tudo imediatamente, organize os próximos passos e permita que algumas decisões amadureçam. Essa postura pode evitar erros provocados pela pressa.

No meio da semana, relações afetivas ganham importância. Um passeio, filme, exposição, música ou qualquer atividade que desperte seus sentidos pode fazer muito bem, principalmente se for compartilhada com alguém querido.

No fim da semana, questões emocionais podem ganhar uma nova dinâmica. Abrir espaço para sentimentos, amizades e vínculos mais espontâneos pode ser tão importante quanto manter tudo sob controle.

Dica cósmica: Nem toda solução precisa ser prática. Algumas chegam quando você simplesmente permite que o coração participe da decisão.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra:

A semana marca uma mudança importante de foco para você. Depois de um período de preparação, começa uma fase em que sua relação consigo mesmo ganha mais atenção. Isso pode significar abandonar hábitos, vínculos ou padrões que deixaram de fazer sentido.

Nos primeiros dias, amizades e projetos coletivos podem trazer inspiração. Você pode descobrir que uma conversa casual ou uma parceria inesperada tem potencial para gerar algo maior.

Ao longo da semana, organize melhor sua rotina e evite tentar fazer tudo correndo. No fim dos dias, relações pessoais voltam ao centro das atenções, mostrando onde existe reciprocidade e onde você precisa estabelecer limites.

Dica cósmica: Uma nova fase também começa quando você decide não repetir velhos padrões.

Escorpião:

A semana começa chamando atenção para sua relação com as pessoas e também para o ambiente em que você vive. Organizar a casa, criar uma rotina mais confortável ou simplesmente ter um espaço para respirar pode fazer uma diferença maior do que parece.

No meio da semana, uma sensação de otimismo pode voltar. Aproveite para se aproximar do que realmente desperta seu interesse e não tenha medo de reconhecer sentimentos que você vinha tentando racionalizar.

No fim da semana, uma relação pode revelar desequilíbrios que estavam escondidos. Em vez de transformar isso em disputa, procure entender o que precisa mudar. Perdoar também pode significar parar de carregar uma história que já cumpriu seu papel.

Dica cósmica: Nem toda batalha precisa ser vencida. Algumas precisam simplesmente terminar.

Sagitário:

A semana começa com facilidade para colocar planos em movimento. Você pode assumir uma posição de liderança ou perceber que outras pessoas estão confiando mais na sua capacidade de conduzir uma situação.

No meio da semana, projetos criativos que foram abandonados podem voltar a despertar interesse. Não descarte uma ideia antiga apenas porque ela não funcionou antes. Talvez você esteja em uma fase diferente agora e tenha recursos que não tinha naquela época.

No fim da semana, assuntos ligados a relações passadas podem reaparecer para mostrar o que você realmente procura hoje. A experiência pode ajudar a separar saudade de vontade genuína de recomeçar.

Dica cósmica: Uma ideia antiga pode ganhar vida nova quando encontra uma versão mais madura de você.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio:

A semana coloca o futuro em primeiro plano. Você pode sentir necessidade de rever metas, disciplina e a maneira como está distribuindo sua energia. Algumas mudanças não precisam acontecer de uma vez, mas precisam começar.

Ao longo dos dias, uma ideia pode reacender objetivos que você praticamente havia abandonado. Não descarte um sonho apenas porque o caminho até ele ficou mais demorado do que imaginava.

No fim da semana, uma decisão pode devolver a sensação de controle sobre sua trajetória. Estrutura e determinação serão importantes, mas não transforme isso em rigidez.

Dica cósmica: Você não precisa correr para recuperar o tempo perdido. Precisa apenas voltar a caminhar na direção que importa.

Aquário:

A semana começa com você mais consciente das próprias necessidades. Talvez seja hora de perceber quais compromissos, hábitos e relações realmente fazem bem e quais apenas ocupam espaço.

O ritmo fica mais introspectivo no meio da semana, favorecendo uma avaliação honesta da relação que você mantém consigo mesmo. Aproveite para descansar e reorganizar prioridades sem culpa.

No fim da semana, uma paixão antiga pode voltar a despertar. Pode ser um projeto, um estudo, um hobby ou algo que você deixou de fazer por falta de tempo. Retomar isso pode trazer mais satisfação do que você imagina.

Dica cósmica: Às vezes, recuperar uma parte esquecida de si mesmo é a novidade que estava faltando.

Peixes:

A semana começa com uma espécie de limpeza emocional. Você pode sentir necessidade de se afastar de situações desgastantes, organizar melhor seus limites e parar de absorver problemas que não são seus.

No meio da semana, sua confiança tende a crescer. Aproveite essa disposição para reconhecer seus pontos fortes e retomar algo que vinha sendo adiado. Pessoas queridas também podem funcionar como fonte importante de apoio.

No fim da semana, uma pendência antiga pode finalmente chegar ao encerramento. Isso não significa esquecer tudo o que aconteceu, mas entender que você não precisa continuar vivendo em função daquela história.