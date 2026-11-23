ASTROLOGIA

A semana (de 23 a 29 de novembro) traz novos planos, conversas e mudanças de atitude que movimentam os signos

Os próximos dias favorecem iniciativas, reencontros e ajustes na rotina, mas também pedem atenção aos limites e às escolhas que não podem mais ser adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 01:00

Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

A última semana de novembro chega com um convite para sair um pouco do automático e olhar para os planos de fim de ano com mais disposição. Entre conversas que podem mudar perspectivas, oportunidades de aproximação e vontade de experimentar caminhos diferentes, os próximos dias tendem a movimentar tanto a vida pessoal quanto os objetivos profissionais.

É um bom momento para perceber o que ainda faz sentido, recuperar ideias que ficaram esquecidas e abandonar algumas cobranças desnecessárias. Nem tudo precisa acontecer de uma vez, mas pequenas atitudes podem ajudar a colocar muita coisa em movimento.

Áries:

A semana pode trazer aquela vontade de resolver tudo de uma vez, especialmente quando o assunto envolve trabalho e projetos pessoais. Sua iniciativa estará em evidência, mas vale tomar cuidado para não transformar pressa em cobrança, principalmente nas relações com colegas e familiares. Nos relacionamentos, uma conversa franca pode aproximar você de alguém ou ajudar a esclarecer uma situação que vinha incomodando. No fim de semana, reserve espaço para atividades que tragam prazer, sem transformar até o descanso em uma competição.

Dica cósmica: Nem toda conquista precisa acontecer no seu ritmo. Saber esperar também é uma forma de avançar.

Touro:

Os próximos dias favorecem uma revisão das prioridades, principalmente quando envolvem dinheiro, conforto e segurança. Talvez você perceba que alguns gastos já não combinam tanto com seus objetivos ou que está na hora de organizar melhor os planos para dezembro. Na vida afetiva, evite interpretar qualquer mudança de comportamento como falta de interesse. Um pouco mais de diálogo pode evitar desgastes desnecessários. Também pode ser uma boa semana para retomar um hábito que faz bem, mas acabou ficando de lado.

Dica cósmica: Segurança não significa ficar parado. Permita-se experimentar mudanças sem abandonar aquilo que é importante para você.

Gêmeos:

Sua vida social pode ganhar movimento, com convites, conversas inesperadas e oportunidades de conhecer pessoas interessantes. No trabalho, uma troca de ideias pode ajudar a destravar uma questão que parecia complicada, mas procure prestar atenção aos detalhes antes de assumir novos compromissos. Na vida amorosa, a comunicação será sua maior aliada, desde que você também esteja disposto a ouvir. Só não tente encaixar todos os planos na mesma agenda: sua energia precisa de pausas.

Dica cósmica: Uma boa conversa pode abrir caminhos, mas saber a hora de silenciar também faz diferença.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Câncer:

A semana pede um olhar mais cuidadoso para suas necessidades emocionais e para a maneira como você distribui seu tempo. No trabalho, algumas responsabilidades podem parecer mais pesadas, especialmente se você estiver tentando resolver problemas que não dependem apenas de você. Em casa, uma conversa familiar pode ajudar a organizar expectativas e diminuir tensões. No amor, demonstre o que sente sem esperar que a outra pessoa adivinhe. Você não precisa dar conta de tudo para provar que se importa.

Dica cósmica: Cuidar dos outros é importante, mas não deixe suas próprias necessidades sempre para depois.

Leão:

Os próximos dias podem despertar sua vontade de aparecer mais, apresentar ideias e assumir a liderança em alguma situação. Aproveite essa disposição para movimentar projetos, mas lembre-se de que boas parcerias também exigem flexibilidade. Na vida afetiva, momentos de descontração podem aproximar você de alguém especial. Para quem está solteiro, um encontro ou uma conversa fora do roteiro habitual pode surpreender. No fim da semana, procure equilibrar compromissos sociais e momentos de descanso.

Dica cósmica: Você não precisa controlar todos os acontecimentos para fazer a diferença. Deixe espaço para as surpresas.

Virgem:

A organização pode ser sua grande aliada nesta semana, principalmente diante de pendências profissionais e questões financeiras que precisam de atenção. Aproveite para colocar compromissos em ordem, rever prazos e evitar decisões tomadas no calor do momento. Na vida pessoal, procure não transformar pequenas diferenças em grandes problemas. Nem todo mundo demonstra carinho ou preocupação da mesma maneira que você. Um pouco de leveza pode melhorar bastante o clima das relações.

Dica cósmica: Nem tudo precisa estar perfeitamente planejado para dar certo. Confie também na sua capacidade de improvisar.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Libra:

A semana pode favorecer encontros, novas conexões e conversas que ajudam a enxergar determinadas situações por outro ângulo. No trabalho, sua habilidade de negociar será útil, especialmente se precisar conciliar interesses diferentes. Já no amor, vale deixar mais claras suas expectativas em vez de concordar com tudo apenas para evitar conflitos. Um convite ou programa diferente pode animar os próximos dias. Só não se esqueça de reservar um tempo para aquilo que você realmente deseja fazer.

Dica cósmica: Buscar equilíbrio não significa abrir mão da própria vontade para agradar todo mundo.

Escorpião:

Depois de um período de reflexões, a semana favorece atitudes mais práticas. Questões financeiras, planos profissionais e responsabilidades pessoais podem exigir decisões, mas você terá a chance de organizar melhor suas prioridades. No amor, evite guardar incômodos até que eles se transformem em uma discussão maior. Uma conversa direta pode resolver mais do que você imagina. Também será importante reconhecer quando uma situação já não merece tanta energia.

Dica cósmica: Escolha suas batalhas. Preservar sua tranquilidade também é uma conquista.

Sagitário:

A semana continua com uma energia favorável para ampliar horizontes, experimentar novidades e pensar no que você deseja construir daqui para frente. Uma ideia profissional pode ganhar força, especialmente se envolver estudos, comunicação ou algum projeto que desperte sua curiosidade. Nos relacionamentos, sua espontaneidade ajuda a criar aproximações, mas procure não fugir de conversas mais sérias. Nem todo compromisso precisa limitar sua liberdade. Alguns podem, inclusive, ajudar você a chegar mais longe.

Dica cósmica: Entusiasmo é um ótimo ponto de partida, mas consistência é o que transforma planos em realidade.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Capricórnio:

Os próximos dias podem ser mais interessantes para resolver assuntos discretamente, organizar pendências e preparar os próximos passos do que para buscar reconhecimento imediato. No trabalho, evite assumir responsabilidades extras sem avaliar se realmente terá tempo para cumpri-las. Na vida afetiva, demonstrar vulnerabilidade não diminui sua força. Uma conversa sincera pode aproximar você de alguém e tornar uma relação mais leve. Aproveite o fim de semana para desacelerar sem culpa.

Dica cósmica: Você não precisa carregar tudo sozinho. Aprender a dividir responsabilidades também é sinal de maturidade.

Aquário:

A vida social pode trazer boas surpresas, especialmente por meio de amizades, contatos profissionais e projetos coletivos. Uma conversa pode apresentar uma possibilidade que você ainda não havia considerado. No entanto, será importante diferenciar aquilo que realmente desperta seu interesse das expectativas dos outros. No amor, procure equilibrar independência e disponibilidade emocional. Estar presente não significa abrir mão da individualidade.

Dica cósmica: Ideias diferentes podem render bons resultados quando encontram pessoas dispostas a construir junto.

Peixes:

A semana pode colocar seus objetivos profissionais em evidência, trazendo vontade de mostrar seu potencial e conquistar mais espaço. Uma responsabilidade nova pode surgir, mas avalie as condições antes de aceitar tudo. No dinheiro, vale pensar um pouco mais adiante e evitar gastos motivados apenas pela ansiedade. Na vida amorosa, procure não criar expectativas sem conversar sobre elas. O fim de semana será uma boa oportunidade para recuperar o equilíbrio e se aproximar de quem faz bem.