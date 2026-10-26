ASTROLOGIA

A semana de 26 de outubro a 1º de novembro traz conversas decisivas e cobranças que ninguém consegue mais evitar

Previsões dos próximos dias destacam revisões nos relacionamentos, mudanças nas prioridades financeiras e decisões profissionais que exigem maturidade e sinceridade

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 01:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A semana de 26 de outubro a 1º de novembro de 2026 pode colocar sentimentos e escolhas importantes em evidência. A Lua Cheia em Touro, na segunda-feira (26), convida a repensar prioridades, especialmente quando o assunto é dinheiro, segurança e relacionamentos. Algumas situações podem chegar a um ponto decisivo, exigindo mais clareza sobre o que vale a pena manter.

Ao longo dos dias, conversas e lembranças também podem levar a uma revisão de planos e vínculos. Com Mercúrio retrógrado e Vênus retrógrado, a tendência é revisitar assuntos pendentes antes de seguir em frente. O período pede cuidado com conclusões precipitadas, além de mais atenção às próprias necessidades e ao equilíbrio entre as responsabilidades e a vida pessoal. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

A semana começa com uma revisão dos seus valores e da maneira como você administra o dinheiro. Evite gastos por impulso e procure entender quais despesas realmente fazem sentido. Ao longo dos dias, conversar com pessoas que ajudam você a enxergar o lado positivo das situações pode aliviar a pressão e trazer novas perspectivas.

Na vida afetiva, guardar sentimentos pode tornar tudo mais difícil. Procure uma pessoa de confiança para conversar ou coloque as ideias no papel antes de tomar uma decisão. Encarar o que incomoda pode ajudar você a lidar melhor com inseguranças e a construir relações mais honestas.

Dica cósmica: encarar o que dá medo é o primeiro passo para recuperar a confiança nas próprias escolhas.

Touro

A semana pode trazer uma avaliação profunda sobre suas conquistas, frustrações e objetivos pessoais. A Lua Cheia em seu signo, na segunda-feira, favorece a percepção do que precisa mudar, principalmente quando você insiste em hábitos que já não ajudam. Use essa clareza para planejar os próximos passos sem exigir resultados imediatos.

A partir de terça-feira, ideias relacionadas a dinheiro e projetos futuros podem ganhar forma. No trabalho, paciência e dedicação ajudam a transformar planos em ações concretas. Nos relacionamentos, observe quais vínculos oferecem apoio de verdade e quais precisam de conversas mais sinceras.

Dica cósmica: reconhecer o que precisa mudar é tão importante quanto valorizar tudo o que você já conquistou.

Gêmeos

O começo da semana favorece a reflexão sobre sonhos e objetivos que ficaram em segundo plano. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, identifique o que pode ser feito agora e estabeleça etapas realistas. Ideias novas podem surgir, mas vale organizá-las antes de assumir compromissos.

Nos relacionamentos, o período pode favorecer reconciliações, desde que exista disposição para rever comportamentos. Ao mesmo tempo, você pode perceber que alguns vínculos dificultam seu crescimento e precisam de limites mais claros. Não tenha medo de se afastar de situações que se tornaram desgastantes.

Dica cósmica: dê espaço às novas ideias, mas não ignore os padrões que já mostraram que precisam mudar.

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Câncer

A semana convida você a olhar para dentro e entender o que tem dificultado seu avanço. A Lua Cheia pode estimular reflexões sobre suas ambições e sobre a maneira como você reconhece as próprias conquistas. Evite se fechar em pensamentos repetitivos e procure transformar as preocupações em atitudes práticas.

Na segunda metade da semana, a atenção se volta para o autocuidado e para as necessidades emocionais. Na carreira, novas possibilidades podem aparecer, mas será importante reconhecer seu valor antes de esperar que outras pessoas façam isso por você. Trate suas próprias necessidades com o mesmo respeito que oferece aos outros.

Dica cósmica: cuidar de si não é egoísmo, mas uma forma de sustentar os planos que você deseja realizar.

Leão

A semana pode mostrar o peso das suas palavras e a importância de escolher bem como se posicionar. Antes de entrar em uma discussão, pense no efeito que sua mensagem pode provocar. Uma comunicação mais cuidadosa pode ajudar a defender suas ideias sem criar conflitos desnecessários.

A partir de terça-feira, cresce a vontade de cuidar do ambiente doméstico e tornar a casa um lugar mais agradável. Aproveite para organizar espaços e se aproximar de pessoas queridas. Mais perto do fim da semana, você pode enxergar com maior clareza os objetivos que deseja perseguir e os caminhos para chegar até eles.

Dica cósmica: confiança não precisa vir acompanhada de impulsividade; firmeza e gentileza podem caminhar juntas.

Virgem

A Lua Cheia em Touro favorece momentos de celebração e aproximação com pessoas importantes. Reconheça o que você conquistou e permita-se aproveitar os resultados do seu esforço. A semana também pode estimular reflexões sobre seus planos de longo prazo e sobre o que precisa ser ajustado para continuar avançando.

A partir de terça-feira, você pode perceber habilidades que ainda não estava usando plenamente. Seu empenho tende a ganhar visibilidade, abrindo espaço para assumir mais responsabilidades. Nos últimos dias da semana, procure deixar para trás ressentimentos e situações antigas que continuam ocupando espaço demais nos seus pensamentos.

Dica cósmica: valorize suas conquistas sem permitir que as experiências do passado determinem até onde você pode chegar.

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Libra

A semana começa com reflexões sobre relacionamentos antigos e sobre a maneira como você enxerga o amor. Uma lembrança pode reaparecer, mas isso não significa que você precise voltar atrás. Use o momento para reconhecer o que aprendeu e entender quais expectativas deseja levar para as próximas relações.

A partir de terça-feira, pode surgir vontade de explorar lugares diferentes e experimentar atividades perto de casa. Passeios, visitas a lojas, restaurantes, teatros ou museus podem renovar sua perspectiva sem exigir grandes planos. Mais perto do fim da semana, sua presença tende a chamar atenção, favorecendo encontros e conversas importantes.

Dica cósmica: o passado pode ensinar muito, mas suas próximas escolhas não precisam repetir a mesma história.

Escorpião

A semana pode ajudar você a perceber quais ressentimentos e conflitos já não fazem sentido manter. A Lua Cheia em Touro favorece uma visão mais madura dos relacionamentos, permitindo reconhecer o que funciona e o que precisa ser revisto. Deixar uma mágoa para trás não significa ignorar o que aconteceu, mas escolher como deseja seguir.

A partir de terça-feira, procure incluir mais momentos de prazer e descanso na rotina. Você pode estar tão concentrado em resolver problemas que acaba deixando de lado aquilo que faz bem. Reserve tempo para atividades que tragam satisfação e fortaleçam os vínculos que realmente importam.

Dica cósmica: liberar espaço para a alegria também é uma maneira de deixar para trás o que pesa.

Sagitário

A semana pode trazer mudanças na rotina e na maneira como você conduz suas responsabilidades profissionais. Talvez seja necessário ajustar estratégias, rever prazos ou encontrar uma forma mais eficiente de trabalhar em equipe. Em vez de insistir em um método que não funciona, experimente alternativas que facilitem a colaboração.

No meio da semana, uma situação que ocupa seus pensamentos há algum tempo pode finalmente começar a perder força. Aproveite para reconhecer o que já não precisa acompanhar você. Perto do fim da semana, sonhos e lembranças podem despertar reflexões interessantes. Anotar essas experiências pode ajudar a identificar preocupações e desejos que ainda precisam de atenção.

Dica cósmica: nem tudo precisa continuar fazendo parte da sua vida só porque esteve presente por muito tempo.

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Capricórnio

A Lua Cheia pode estimular você a retomar o controle sobre a própria rotina e reservar mais espaço para o que realmente deseja. Embora o trabalho seja importante, a semana também favorece o lazer e a aproximação com pessoas queridas. Permita-se participar de encontros e aceitar convites sem transformar cada momento em uma obrigação.

Você pode reencontrar pessoas do passado ou conhecer gente nova por meio de amigos e atividades sociais. Mais perto do fim da semana, a atenção se volta para a vida amorosa e para as relações profissionais. Observe como os vínculos influenciam seus planos e procure construir acordos que respeitem as necessidades de todos os envolvidos.

Dica cósmica: ter responsabilidade também significa reconhecer que descanso e convivência fazem parte de uma vida equilibrada.

Aquário

A semana destaca questões familiares e a importância de estar presente para as pessoas que precisam de você. A Lua Cheia em Touro pode evidenciar assuntos domésticos que ficaram sem atenção ou responsabilidades que precisam ser redistribuídas. Procure ouvir as necessidades dos outros sem assumir sozinho a tarefa de resolver tudo.

A partir de terça-feira, a maneira como você se comunica pode fazer diferença na convivência. Com a possibilidade de mal-entendidos e tensões, vale investir na diplomacia e evitar reações impulsivas. Na segunda metade da semana, observe suas emoções antes de responder a provocações. Mudar a dinâmica de uma relação começa também pela revisão das próprias atitudes.

Dica cósmica: ser parte de uma equipe não significa carregar o peso inteiro, mas contribuir para que todos façam sua parte.

Peixes

A semana favorece conexões mais sólidas e encontros com pessoas que compartilham interesses semelhantes. A Lua Cheia em Touro pode estimular você a valorizar as relações que oferecem presença e apoio, além de incentivar a participação em atividades comunitárias. Aproveite para fortalecer os vínculos que fazem sentido na sua vida.

A partir de terça-feira, novas ideias podem surgir com força, especialmente em projetos pessoais ou criativos. Antes de colocá-las em prática, organize os planos e dê tempo para que amadureçam. Se bater a sensação de que a vida dos outros parece mais interessante ou bem-sucedida, volte a atenção para suas próprias conquistas. Reconhecer o caminho percorrido pode ajudar a recuperar a confiança no que ainda está por vir.