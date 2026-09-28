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A semana (de 28 de setembro a 4 de outubro) promete ser desafiadora, mas pode trazer uma recompensa importante para estes signos

Os próximos dias podem colocar algumas certezas à prova, mas também ajudam a enxergar com mais clareza o que precisa mudar para abrir espaço para uma fase mais positiva

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 01:00

Astrologia e signos
Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

A semana de 28 de setembro a 4 de outubro tende a ser desafiadora para os signos do zodíaco. Algumas situações podem exigir paciência, honestidade e disposição para rever escolhas que pareciam definitivas, principalmente quando o assunto envolve relacionamentos, trabalho e planos para o futuro.

Ao mesmo tempo, existe um lado bastante construtivo nesses desafios. Ao deixar de fugir de conversas desconfortáveis e encarar algumas questões de frente, cada signo pode encontrar uma maneira mais consciente de seguir adiante. O que parece incômodo no começo da semana pode acabar revelando exatamente o que precisava ser entendido. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries:

A semana começa pedindo mais diplomacia nas relações profissionais e pessoais. Antes de agir por impulso, observe melhor a dinâmica ao seu redor e perceba quais conflitos realmente precisam da sua intervenção. Algumas respostas podem surgir quando você diminui a pressa.

No meio da semana, ideias novas e conversas com amigos podem despertar sua criatividade e até inspirar um projeto que estava esquecido. Aproveite para trocar experiências e ouvir pessoas que enxergam uma situação por outro ângulo.

Nos últimos dias, a necessidade de descansar e recuperar energia pode ficar mais evidente. Organizar a casa, passar tempo com pessoas próximas e reservar momentos de silêncio ajudam a preparar você para uma nova fase.

Dica cósmica: Nem toda batalha precisa da sua resposta imediata.

Touro:

Relacionamentos ganham destaque no início da semana e podem fazer você repensar o que realmente procura em uma parceria. Algumas expectativas precisam ser revistas para que você consiga enxergar as pessoas e as situações com mais realismo.

Na vida profissional, o meio da semana ajuda a juntar informações que estavam espalhadas. Uma questão ligada aos seus objetivos começa a fazer mais sentido quando você organiza as peças e entende quais recursos já estão disponíveis.

No fim da semana, amizades e parcerias podem trazer apoio importante. Conversas sinceras ajudam a fortalecer vínculos e deixam mais claro quem está disposto a caminhar ao seu lado nos próximos passos.

Dica cósmica: Enxergar uma relação com mais clareza não significa perder o encanto, mas entender o que existe de verdade.

Gêmeos:

A semana pede confiança no processo e uma reorganização de prioridades. Você pode perceber que alguns hábitos ou escolhas já não combinam com a fase que deseja construir, principalmente na vida profissional.

Novas responsabilidades podem aparecer no trabalho ao longo dos próximos dias. Em vez de encarar isso apenas como pressão, organize um plano e divida as tarefas em etapas. Uma boa estratégia pode transformar uma cobrança em oportunidade de crescimento.

No fim da semana, fica mais fácil reconhecer habilidades que você vinha subestimando. Invista em aprendizado, pratique algo que deseja aperfeiçoar e não tenha medo de assumir o papel de quem ainda está aprendendo.

Dica cósmica: Responsabilidade pesa menos quando você sabe exatamente qual é o próximo passo.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Câncer:

O reconhecimento pode chegar depois de um período em que você sentiu que estava fazendo muito sem receber o retorno esperado. A semana começa favorecendo resultados, elogios e sinais de que seu esforço profissional não passou despercebido.

Ao mesmo tempo, as finanças pedem mais atenção. Rever gastos, cortar excessos e pensar em maneiras de guardar dinheiro pode se tornar uma prioridade. Pequenas mudanças na rotina financeira tendem a fazer diferença maior do que decisões radicais.

No fim da semana, a confiança aumenta e você pode sentir mais vontade de mostrar um projeto, defender uma ideia ou simplesmente ocupar seu espaço. Não diminua suas conquistas para parecer menos ambicioso.

Dica cósmica: Reconhecimento também é um lembrete de que você não precisa duvidar o tempo inteiro do próprio esforço.

Leão:

A semana pode colocar você em uma posição de liderança, seja no trabalho ou entre amigos. Uma meta que começou a ganhar forma anteriormente agora exige organização, iniciativa e disposição para assumir responsabilidades.

Questões familiares ou relacionadas à casa podem ocupar mais espaço no meio da semana. Aproveite para resolver pequenos problemas, reorganizar ambientes ou fazer mudanças que deixem sua rotina mais confortável.

Depois de tanta movimentação, os últimos dias pedem descanso. Não tente manter o mesmo ritmo durante toda a semana. Recuperar energia também será importante para sustentar os planos que você quer colocar em prática.

Dica cósmica: Liderar também significa saber quando parar para recuperar forças.

Virgem:

Curiosidade e vontade de aprender podem dominar o começo da semana. Pesquisas, cursos, passeios e até uma descoberta casual podem levar você a informações úteis para uma decisão que ainda está sendo construída.

Com o passar dos dias, o esforço acumulado começa a mostrar resultados. Você pode enxergar com mais clareza o que precisa fazer para chegar a determinado objetivo, inclusive perceber quais tarefas estavam consumindo tempo sem trazer retorno.

Amigos também podem funcionar como fonte de inspiração. Observe hábitos de pessoas que admira e veja o que pode ser adaptado à sua própria rotina, sem transformar comparação em cobrança.

Dica cósmica: Aprender com quem já encontrou um caminho pode economizar tempo, mas o seu ritmo continua sendo só seu.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra:

Mudanças podem parecer mais intensas nesta semana, especialmente quando você percebe que precisa abrir mão de algo que já não combina com a fase atual. Tentar manter tudo como está pode gerar mais desgaste do que aceitar que algumas coisas precisam terminar.

No meio da semana, uma vontade antiga de estudar ou se aprofundar em determinado assunto pode voltar com força. Pesquisar, investigar e organizar informações ajuda a transformar curiosidade em conhecimento útil.

No fim da semana, vale olhar para objetivos maiores e começar a pensar no próximo ano. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas definir uma direção pode tornar as próximas escolhas muito mais simples.

Dica cósmica: Deixar algo para trás também pode ser uma forma de abrir espaço para aquilo que você ainda quer construir.

Escorpião:

A semana pode colocar você em maior evidência, principalmente no trabalho. Sua capacidade de se posicionar e mostrar o que sabe tende a ficar mais evidente, mas isso também exige que você aceite ser observado e avaliado.

No começo dos próximos dias, amigos e parceiros podem procurar seu apoio para resolver questões pessoais. Escute antes de tentar oferecer uma solução. Já no meio da semana, evite alimentar fofocas ou entrar em conflitos que não precisam da sua participação.

O fim da semana traz uma sensação maior de tranquilidade. Depois de lidar com assuntos mais delicados, você pode recuperar o otimismo e perceber que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente.

Dica cósmica: Sua força aumenta quando você escolhe cuidadosamente onde vale a pena colocar sua atenção.

Sagitário:

Mudanças na rotina profissional podem incomodar inicialmente, mas também ajudam a revelar o que precisa ser melhorado. Se uma tarefa, método ou ambiente de trabalho deixou de funcionar, não tenha medo de procurar uma alternativa.

No meio da semana, questões amorosas podem ocupar seus pensamentos. Equilibrar proximidade e espaço pessoal será importante, tanto para quem está em um relacionamento quanto para quem precisa de tempo sozinho para organizar as próprias ideias.

O fim da semana pode trazer lembranças do passado. Em vez de voltar para aquilo que já terminou, use essas memórias para reconhecer sua evolução e entender melhor o que você deseja daqui para frente.

Dica cósmica: Olhar para o passado faz sentido quando ajuda você a entender o presente, não quando impede o próximo passo.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Capricórnio:

A semana favorece liderança e ambição profissional, mas também pede uma postura mais aberta nas relações. Você pode perceber que mostrar apenas o lado eficiente e determinado não é suficiente para construir algumas conexões que serão importantes.

No meio da semana, disciplina será essencial para organizar o tempo. Projetos criativos, tarefas profissionais e responsabilidades pessoais podem disputar espaço, exigindo uma rotina mais estruturada para evitar desperdícios.

No fim da semana, relacionamentos ganham destaque. Você pode entender melhor que tipo de parceria deseja e quais comportamentos não fazem mais sentido para a fase que está construindo.

Dica cósmica: Ser forte não significa esconder todas as suas vulnerabilidades.

Aquário:

O começo da semana pede mais cuidado com as necessidades pessoais. Descansar, organizar a casa, cozinhar algo de que gosta ou simplesmente passar tempo com pessoas próximas pode ajudar a recuperar o equilíbrio.

No trabalho, porém, o ritmo muda no meio da semana. Ambições profissionais ganham força e uma oportunidade pode estimular você a assumir um projeto ou mostrar uma habilidade que estava ficando em segundo plano.

No fim da semana, detalhes fazem diferença. Revisar tarefas, corrigir pequenas falhas e melhorar aquilo que já está funcionando pode fazer com que seu trabalho seja percebido de outra maneira.

Dica cósmica: Cuidar de si não atrasa seus planos; ajuda você a sustentá-los.

Peixes:

A semana favorece conexões e trabalhos em grupo. Você pode acabar assumindo uma posição de referência para outras pessoas, especialmente quando alguém precisar de orientação, apoio ou simplesmente de alguém disposto a ouvir.

Conversas com amigos ganham importância e podem trazer tanto conselhos quanto novas ideias. Não tenha medo de compartilhar o que você pensa, porque uma troca aparentemente simples pode ajudar a organizar sentimentos que estavam confusos.

No fim da semana, a criatividade volta a ocupar espaço. Um projeto artístico, hobby ou atividade que desperte sua imaginação pode funcionar como uma maneira saudável de recuperar energia e se reconectar com aquilo que faz sentido para você.

Dica cósmica: Às vezes, ajudar alguém a encontrar uma resposta também ajuda você a encontrar a sua.

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