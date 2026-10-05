ASTROLOGIA

A semana (de 5 a 11 de outubro) traz lembranças à tona e pode ajudar os 12 signos a reencontrarem o que faz sentido

Os próximos dias misturam nostalgia, criatividade e decisões importantes, com espaço para rever planos, fortalecer relações e recuperar sonhos que ficaram pelo caminho

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 01:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A semana de 5 a 11 de outubro chega com um clima de reflexão, mas sem impedir novos movimentos. Algumas lembranças podem voltar à tona e fazer cada signo olhar para experiências antigas de outra maneira, especialmente quando o assunto envolve relacionamentos, escolhas e projetos que ficaram inacabados.

Ao mesmo tempo, os próximos dias favorecem quem consegue equilibrar inspiração e paciência. Há espaço para reorganizar a rotina, retomar interesses, fortalecer amizades e entender melhor o que realmente merece atenção daqui para frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

Áries pode começar a semana lembrando da própria força e percebendo que já superou situações que pareciam muito mais difíceis no passado. Os próximos dias também favorecem uma atenção maior à rotina e aos cuidados pessoais, principalmente para quem vinha deixando as próprias necessidades em segundo plano. No trabalho, vale segurar a pressa e amadurecer ideias antes de colocar um novo projeto em prática. A paciência pode evitar retrabalho e melhorar conversas importantes.

Dica cósmica: Não tenha pressa para provar o que você já sabe que é capaz de fazer.

Touro:

Touro pode aproveitar a semana para reorganizar a rotina e criar uma estrutura que facilite os próximos passos. Questões relacionadas às pessoas queridas também ganham importância, tornando o período favorável para demonstrar mais compreensão e disponibilidade. Na comunicação, paciência será uma grande aliada, especialmente quando houver opiniões diferentes. Planos que já estavam em andamento podem finalmente ganhar movimento, desde que você respeite o próprio ritmo.

Dica cósmica: Antes de correr atrás do próximo objetivo, certifique-se de que a base está firme.

Gêmeos:

Gêmeos pode encontrar respostas importantes ao conectar informações que antes pareciam desconectadas. Ideias novas tendem a surgir justamente quando você se permite pesquisar, conversar e conhecer pessoas diferentes. A semana também pode despertar curiosidade por novos assuntos e experiências. Um projeto que vinha sendo pensado há algum tempo pode começar a sair do papel, mas o melhor resultado virá quando criatividade e planejamento caminharem juntos.

Dica cósmica: Uma ideia ganha força quando você dá espaço para ela amadurecer antes de colocá-la em prática.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Câncer:

Câncer pode sentir vontade de organizar a casa, se desfazer de objetos antigos ou simplesmente criar um ambiente mais leve. A semana também favorece conversas importantes com amigos e pessoas próximas, principalmente quando existe algum mal-entendido que ainda precisa ser esclarecido. Falar de maneira direta, mas sem perder a sensibilidade, pode ajudar a resolver questões que estavam se arrastando.

Dica cósmica: Às vezes, abrir espaço em casa também ajuda a abrir espaço para novas conversas e sentimentos.

Leão:

Leão pode entrar na semana com mais disposição para concluir tarefas que estavam pendentes. A sensação de progresso aumenta quando você consegue manter os olhos no objetivo sem se distrair com tudo o que acontece ao redor. Questões familiares também ganham destaque e podem despertar criatividade, carinho e vontade de passar mais tempo em casa. Os próximos dias ainda favorecem uma sensação maior de satisfação com conquistas recentes.

Dica cósmica: Reconheça o caminho que você já percorreu antes de começar a cobrar o próximo resultado.

Virgem:

Virgem pode descobrir que descansar também faz parte do planejamento. A semana favorece uma pausa para refletir sobre objetivos, sonhos e escolhas que talvez precisem ser revisados. No meio dos próximos dias, sua atenção aos detalhes ajuda a reorganizar planos antigos, corrigir erros e retomar algo que havia sido abandonado. Na vida social, fortalecer amizades e estar mais disponível para quem realmente importa pode se tornar uma prioridade.

Dica cósmica: Nem todo plano abandonado precisa continuar esquecido; alguns só precisavam de uma nova perspectiva.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Libra:

Libra pode viver uma semana especialmente importante para refletir sobre relações e sobre o tipo de vida que deseja construir. Pessoas que gostam de você podem demonstrar apoio de maneiras inesperadas, e participar mais de grupos, amizades ou projetos coletivos pode trazer boas conexões. Ao mesmo tempo, o descanso será necessário para recuperar energia. No fim da semana, uma decisão pessoal pode marcar o início de uma nova etapa.

Dica cósmica: Ouça o apoio que vem de fora, mas não deixe de confiar na própria voz.

Escorpião:

Escorpião pode perceber que ainda tem muito a descobrir sobre si mesmo. A semana favorece uma relação mais saudável com a própria imagem e com aquilo que traz satisfação pessoal. Assumir responsabilidades e ocupar espaços de maior destaque pode mostrar o quanto você amadureceu. Nos momentos de descanso, hobbies e atividades que despertam prazer ajudam a recuperar uma parte de você que talvez tenha ficado esquecida em meio às obrigações.

Dica cósmica: Cuidar de si não é egoísmo quando isso ajuda você a recuperar energia e confiança.

Sagitário:

Sagitário pode começar a semana cheio de ideias e vontade de aprender, mas será importante transformar entusiasmo em planejamento. Projetos que já estão em andamento merecem atenção antes que você assuma novos compromissos. No trabalho, comentários e avaliações podem ajudar a identificar pontos que precisam de ajustes. Ao mesmo tempo, amigos e colegas podem trazer inspirações valiosas para os próximos passos.

Dica cósmica: Nem toda boa ideia precisa virar ação imediatamente; algumas precisam primeiro de um bom plano.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Capricórnio:

Capricórnio pode começar a semana pensando no passado, inclusive em histórias que ainda parecem ter algum efeito sobre o presente. Em vez de voltar a antigos padrões, aproveite essas lembranças para entender o que precisa ser encerrado. Nos dias seguintes, será mais fácil recuperar o foco e pensar em novas possibilidades. Retomar um hobby, desenvolver uma habilidade ou investir em algo que desperte seu interesse pode trazer uma sensação renovada de propósito.

Dica cósmica: O passado pode ensinar bastante, mas não precisa continuar decidindo o que acontece daqui para frente.

Aquário:

Aquário pode perceber uma movimentação maior na vida afetiva e nas relações ao longo da semana. Sua presença tende a chamar atenção, mas também será importante observar quem realmente demonstra interesse e cuidado. Algumas lembranças ou situações antigas podem voltar à mente, servindo como um lembrete do que você não quer repetir. No fim da semana, aprender algo novo ou mergulhar em um assunto que desperta curiosidade pode abrir sua visão para possibilidades diferentes.

Dica cósmica: Use as experiências antigas como aprendizado, não como uma prisão.

Peixes:

Peixes pode encontrar inspiração em ideias antigas e perceber que um projeto ainda tem potencial, mesmo que precise ser reformulado. A semana favorece pesquisa, criatividade e construção cuidadosa antes de qualquer grande movimento. Questões amorosas também podem trazer lembranças do passado, mas é importante olhar para essas histórias com mais clareza, sem transformar a nostalgia em idealização. Aos poucos, você pode recuperar o controle sobre as próprias escolhas e definir com mais segurança os próximos passos.