ASTROLOGIA

A semana (de 9 a 15 de novembro) promete recomeços, conversas decisivas e mudanças na vida afetiva dos 12 signos do zodíaco

A Lua Nova em Escorpião abre espaço para novos planos, enquanto o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus favorece a retomada de decisões e relacionamentos

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 01:00

Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

A semana de 9 a 15 de novembro começa com um convite para olhar de frente questões que ficaram mal resolvidas. A Lua Nova em Escorpião, na segunda-feira (9), favorece recomeços, especialmente em assuntos emocionais, relações e planos que precisam de mais profundidade. É um período para reconhecer o que já não faz sentido e pensar no que você deseja construir daqui para a frente.

Ao longo dos dias, o clima ganha movimento com a entrada da Lua em Sagitário, na terça-feira (10), e em Capricórnio, na quinta-feira (12). Na sexta-feira (13), Mercúrio e Vênus encerram seus movimentos retrógrados, respectivamente às 12h54 e às 21h27, favorecendo a retomada de conversas, decisões e assuntos afetivos que pediam revisão. No domingo (15), a Lua chega a Aquário, incentivando novas perspectivas e trocas com outras pessoas. Confira as previsões para cada signo, de acordo com o site "Your Tango".

Áries

A semana começa com a vontade de ampliar horizontes e sair um pouco do roteiro habitual. A partir de terça-feira, você pode sentir mais disposição para viajar, estudar, conhecer outros lugares ou investir em experiências que tragam aprendizado. Antes disso, porém, vale olhar para trás e reconhecer o quanto amadureceu na maneira de conduzir seus projetos. Conselhos de professores, mentores ou pessoas experientes podem ajudar a identificar pontos que ainda precisam de ajustes.

Na carreira, procure não confundir pressa com produtividade. Algumas respostas dependem de outras pessoas, e respeitar esse tempo pode evitar decisões precipitadas. A partir de quinta-feira, a organização e a paciência ganham importância, especialmente na hora de lidar com responsabilidades. No amor, rever expectativas também será necessário: reconhecer quando pedir ajuda e quando negociar pode fortalecer os vínculos.

Dica cósmica: Crescer também significa aprender a ouvir quem já percorreu caminhos que você está começando a explorar.

Touro

Os relacionamentos ganham destaque, mas nem tudo precisa ser visto com otimismo exagerado. A Lua Nova em Escorpião, na segunda-feira, pode ajudar você a enxergar com mais clareza comportamentos e situações que antes preferia ignorar. Questões sobre confiança, reciprocidade e respeito aos próprios limites merecem atenção. É hora de reconhecer o que você está disposto a aceitar e o que já não combina com seus valores.

No meio da semana, a tendência é encontrar mais clareza sobre suas expectativas e sobre o tipo de parceria que deseja construir. O fim do movimento retrógrado de Vênus, na sexta-feira, favorece uma revisão dos assuntos afetivos e da relação com o próprio valor. Na vida financeira, evite decisões motivadas pelo desejo de agradar alguém ou manter uma aparência de estabilidade. Relações saudáveis também precisam de acordos honestos.

Dica cósmica: Não diminua suas necessidades para manter por perto quem não demonstra a mesma disposição de construir uma relação.

Gêmeos

A rotina profissional pede mais disciplina e comprometimento. A Lua Nova em Escorpião, na segunda-feira, favorece a reorganização de hábitos e responsabilidades, principalmente se você vinha adiando tarefas ou perdendo o ritmo diante de tantas demandas. É um bom momento para identificar o que precisa ser feito com mais atenção e estabelecer uma estratégia para acompanhar seus resultados.

A partir de terça-feira, as relações com amigos e colegas podem ganhar importância. Conversas e alianças ajudam a ampliar suas perspectivas, especialmente se você estiver trabalhando por um objetivo coletivo. Procure preservar a diplomacia em ambientes profissionais e evite transformar divergências em disputas pessoais. No fim da semana, com a Lua em Capricórnio, você terá mais condições de estruturar ideias e dar um tratamento mais consistente aos seus projetos.

Dica cósmica: Leve suas ambições a sério, mas não perca a capacidade de construir boas parcerias pelo caminho.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Câncer

A criatividade e a vontade de retomar projetos pessoais ganham força nesta semana. A Lua Nova em Escorpião, na segunda-feira, ajuda a recuperar a confiança em suas próprias escolhas, principalmente se erros anteriores fizeram você duvidar da sua capacidade. Em vez de ficar preso ao que não deu certo, procure identificar o que aprendeu e como pode usar essa experiência a seu favor.

A partir de terça-feira, novas ideias podem surgir e estimular sua expressão pessoal. Na carreira, sua ambição tende a ganhar espaço, e atividades que envolvem criatividade podem receber mais atenção. As relações também passam por um período favorável: amizades podem se fortalecer e contatos recentes têm espaço para se desenvolver. No fim da semana, organizar seus planos com mais objetividade ajuda a transformar inspiração em algo concreto.

Dica cósmica: Não deixe que um erro antigo determine o tamanho dos seus próximos passos.

Leão

Assuntos familiares e questões ligadas às suas origens podem ocupar seus pensamentos. A Lua Nova em Escorpião, na segunda-feira, favorece conversas importantes e a possibilidade de deixar para trás histórias que ainda provocam desconforto. Se existe um ressentimento antigo, talvez seja o momento de avaliar se vale a pena continuar carregando esse peso. Reaproximações podem acontecer, desde que exista disposição verdadeira para reconstruir a confiança.

A partir de terça-feira, você tende a recuperar o entusiasmo e perceber melhor o que conquistou nos últimos meses. Valorizar seus avanços será importante para fortalecer a autoestima e encontrar motivação para novos projetos. Na quinta-feira, a curiosidade ganha espaço: retomar uma leitura, começar um curso ou aprender algo diferente pode trazer satisfação. Nas relações, procure equilibrar o orgulho com a disposição para reconhecer o que o outro também sente.

Dica cósmica: Algumas histórias podem ganhar um novo significado quando você deixa de olhar apenas para as mágoas.

Virgem

A semana favorece a retomada de contatos e a aproximação com pessoas que fizeram parte da sua trajetória. A Lua Nova em Escorpião, na segunda-feira, pode trazer notícias de antigos amigos ou abrir espaço para conversas que ensinam algo importante sobre o passado. Participar mais da comunidade, conhecer pessoas do entorno e fortalecer vínculos também pode trazer uma sensação maior de pertencimento.

No fim da semana, questões ligadas a um relacionamento antigo podem voltar à sua atenção. O encerramento do movimento retrógrado de Vênus, na sexta-feira, favorece a compreensão do que você deseja preservar e do que precisa deixar para trás. Não é necessário retomar uma história só porque ela reapareceu. Na vida afetiva, procure observar atitudes e não apenas promessas. Escolher com mais consciência pode evitar que velhos padrões se repitam.

Dica cósmica: Nem todo reencontro significa recomeço; alguns servem para mostrar o quanto você mudou.

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Libra

O começo da semana pede uma pausa para refletir sobre suas prioridades e a maneira como tem administrado seus recursos. A Lua Nova em Escorpião, na segunda-feira, favorece uma análise mais profunda das finanças, dos valores pessoais e daquilo que você considera essencial. Antes de assumir novos compromissos, observe se eles realmente combinam com seus objetivos e com a estabilidade que deseja construir.

A partir de terça-feira, a vida social ganha movimento e você pode sentir mais vontade de encontrar amigos, participar de eventos e trocar experiências. Na carreira, o fim da semana favorece a organização da sua base e o planejamento dos próximos passos. Pedir ajuda não diminui sua independência. O encerramento do movimento retrógrado de Vênus, na sexta-feira, também ajuda a perceber quem oferece apoio verdadeiro e quais relações merecem sua dedicação.

Dica cósmica: Independência não significa fazer tudo sozinho. Saiba reconhecer quem está ao seu lado.

Escorpião

Esta é uma semana importante para rever sua própria história e decidir o que deseja construir daqui para a frente. A Lua Nova no seu signo, na segunda-feira, favorece novos começos e pode trazer à tona sentimentos, lembranças e questões que você vinha evitando. Olhar para essas experiências com honestidade ajuda a recuperar a confiança e assumir o controle das próprias escolhas.

A partir de terça-feira, a tendência é sentir mais coragem para defender seus planos e reconhecer suas conquistas. O fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus, na sexta-feira, favorece a retomada de assuntos que estavam parados, além de abrir espaço para conversas mais claras. Procure não alimentar ressentimentos nem insistir em situações que já mostraram seus limites. No trabalho, sua iniciativa pode ajudar a tirar projetos do papel.

Dica cósmica: Você não precisa repetir uma história antiga só porque ela ainda faz parte das suas lembranças.

Sagitário

A semana começa com um convite à introspecção. A Lua Nova em Escorpião, na segunda-feira, favorece a revisão de hábitos profissionais e da maneira como você administra sua energia. Observe quais tarefas exigem mais dedicação e quais compromissos podem ser reorganizados. É um período para reconhecer seus limites e entender que disciplina também envolve saber quando parar.

A partir de terça-feira, com a Lua entrando no seu signo, a confiança tende a aumentar. Você pode se sentir mais disposto a assumir a liderança, valorizar suas qualidades e retomar planos pessoais. O fim dos movimentos retrógrados de Vênus e Mercúrio, na sexta-feira, favorece decisões e conversas que estavam adiadas. No fim da semana, a organização financeira ganha importância para que seus próximos passos tenham uma base mais segura.

Dica cósmica: Confie na sua capacidade de avançar, mas não confunda entusiasmo com a obrigação de resolver tudo de uma vez.

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Capricórnio

Projetos coletivos, amizades e planos para o futuro entram em evidência. A Lua Nova em Escorpião, na segunda-feira, favorece a aproximação com pessoas que compartilham interesses semelhantes e podem contribuir para seus objetivos. Também é um bom momento para avaliar quais grupos e parcerias realmente fazem sentido para a vida que você deseja construir.

A partir de terça-feira, procure olhar com mais generosidade para os erros do passado. Experiências que antes pareciam fracassos podem revelar aprendizados importantes e ajudar você a reconhecer sua própria capacidade. Na sexta-feira, o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus favorece o planejamento de novos caminhos. Com a Lua entrando no seu signo na quinta-feira, a partir das 17h27, a confiança e a clareza sobre suas prioridades ganham espaço. Dê tempo para amadurecer suas decisões.

Dica cósmica: Não transforme experiências antigas em motivo de vergonha. Use o que aprendeu para construir seus próximos passos.

Aquário

A carreira e a imagem profissional ganham destaque no começo da semana. A Lua Nova em Escorpião, na segunda-feira, favorece a revisão de metas e responsabilidades, especialmente se você sente que está trabalhando muito sem uma direção bem definida. Organizar a agenda e reconhecer os próprios limites pode ajudar a melhorar seu desempenho sem comprometer o bem-estar.

A partir de terça-feira, amigos e pessoas próximas podem oferecer incentivo para que você não desista de projetos importantes diante de contratempos. Trocar ideias e manter a confiança nos seus objetivos será valioso. No fim da semana, porém, a paciência volta a ser essencial: evite assumir mais compromissos do que consegue cumprir. No domingo, com a Lua entrando no seu signo, você pode sentir vontade de renovar planos e experimentar novas maneiras de conduzir a rotina.

Dica cósmica: Sua visão de futuro é importante, mas precisa de uma rotina que permita transformar planos em realidade.

Peixes

A semana favorece o aprendizado e a busca por novos interesses. A Lua Nova em Escorpião, na segunda-feira, pode despertar vontade de estudar, iniciar um curso ou retomar um projeto que ficou parado por indecisão. Antes de escolher um caminho, procure entender o que realmente desperta sua curiosidade e se você está disposto a investir tempo nessa experiência.

No meio da semana, as emoções podem ficar mais intensas, especialmente quando questões profissionais ou expectativas pessoais se misturam. Encontrar uma atividade criativa ou prazerosa pode ajudar a organizar os sentimentos. A partir de quinta-feira, a convivência com pessoas queridas ganha espaço, e você pode sentir mais vontade de estar perto de quem oferece acolhimento. O fim dos movimentos retrógrados na sexta-feira também favorece mais clareza sobre escolhas afetivas e interesses que deseja levar adiante.