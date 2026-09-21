ASTROLOGIA

A semana fica mais leve para 3 signos do horóscopo chinês a partir de hoje (21 de setembro)

Menos responsabilidades, mudanças na rotina e decisões práticas ajudam esses animais a colocar a vida novamente nos trilhos

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A partir de hoje, 21 de setembro, três signos do horóscopo chinês começam uma semana em que simplificar será mais importante do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Ao retirar algumas responsabilidades, rever hábitos e abandonar maneiras antigas de resolver problemas, esses animais podem perceber que a rotina não precisava ser tão complicada.

A mudança acontece aos poucos. Primeiro vem a percepção de que alguma coisa está consumindo energia demais. Depois, surge a disposição para mexer no que não funciona mais. Até o fim da semana, o resultado aparece em situações mais organizadas e em uma sensação maior de controle sobre a própria vida. Veja a previsão do site "Your Tango".

Coelho

O Coelho pode perceber nos próximos dias que uma rotina deixou de funcionar tão bem quanto antes. Você vinha seguindo aquele sistema porque ele já era conhecido, mas algumas tarefas começaram a se acumular e ficou difícil manter tudo sob controle.

Entre terça e quarta-feira, uma mudança simples pode fazer diferença. Em vez de tentar consertar cada detalhe do método antigo, você começa a reorganizar a forma como faz as coisas. Até o fim da semana, a nova dinâmica tende a deixar sua rotina mais prática e previsível.

Dica cósmica: uma rotina que funcionava antes não precisa continuar sendo a melhor opção para quem você se tornou.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Dragão

O Dragão pode começar a semana com a sensação de que existe alguma coisa ocupando espaço demais na sua vida. Um hábito, compromisso ou obrigação que já não entrega o mesmo resultado começa a incomodar, e você finalmente decide fazer alguma coisa a respeito.

Ao longo dos próximos dias, fica mais fácil identificar onde está o desperdício de tempo e energia. Uma mudança feita antes que o problema cresça ainda mais pode evitar uma dor de cabeça no fim da semana e mostrar que você estava certo ao desconfiar que precisava mudar de caminho.

Dica cósmica: não espere uma situação sair completamente do controle para corrigir o que já deixou de funcionar.

Cão

O Cão pode descobrir nesta semana que parte da sobrecarga que sente não deveria estar nas suas mãos. Você assumiu responsabilidades para ajudar pessoas próximas, mas começa a perceber que continuar fazendo tudo sozinho só está deixando sua própria vida mais difícil.

Uma conversa ajuda a redistribuir tarefas e estabelecer limites mais claros. Com menos coisas para administrar, seus relacionamentos também ficam mais leves, porque você deixa de transformar cuidado em obrigação e passa a oferecer ajuda sem assumir problemas que não são seus.