ASTROLOGIA

A semana promete ser de bolso cheio para 3 signos; dinheiro e sucesso podem finalmente sair do papel a partir de segunda-feira (9 de outubro)

Parcerias, confiança nas próprias decisões e uma nova postura diante do dinheiro podem abrir espaço para conquistas até domingo (15)

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock

Depois de semanas de dúvidas e revisões, alguns caminhos começam a ficar mais claros. Entre segunda-feira (9) e domingo (15) de novembro, três signos podem encontrar condições mais favoráveis para avançar na vida financeira e profissional. As oportunidades podem surgir por meio de parcerias, decisões que estavam sendo adiadas e uma relação mais segura com o próprio valor.

A semana também marca o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus, ambos no dia 13. Antes disso, em 12 de novembro, a oposição entre o Nodo Norte em Aquário e Júpiter em Leão coloca em destaque a disposição para agir e sair da zona de conforto. Para aproveitar o período, será importante transformar aprendizados recentes em escolhas concretas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Câncer, você não precisa fazer tudo sozinho para conquistar a independência que tanto deseja. Nesta semana, uma parceria pode se tornar uma fonte importante de crescimento financeiro. A oportunidade pode aparecer tanto na vida profissional quanto em uma relação pessoal, desde que exista confiança e disposição para construir algo em conjunto.

Talvez você ainda tenha receio de depender de outras pessoas por causa de experiências anteriores ou do medo de perder o controle da própria situação. Mas isso não significa que toda parceria vá terminar da mesma maneira. O desafio será reconhecer quem realmente pode somar aos seus planos e permitir que essa pessoa participe da construção de algo maior.

Dica cósmica: independência não é sinônimo de isolamento. Escolha bem suas companhias e não descarte uma boa parceria por medo de repetir erros antigos.

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Virgem

Virgem, sua confiança para lidar com dinheiro pode começar a se recuperar. Depois de um período de questionamentos, você tende a enxergar com mais clareza quais decisões fazem sentido e quais caminhos já não combinam com seus objetivos. Isso pode ajudar a retomar projetos e agir com menos receio de cometer erros.

A semana também pode trazer sinais de retorno sobre investimentos feitos anteriormente, sejam eles financeiros ou profissionais. O momento favorece uma postura mais segura diante das próprias escolhas, sem a necessidade de revisar tudo repetidamente. Aproveite essa confiança renovada para organizar seus próximos passos e dar continuidade ao que tem potencial de crescimento.

Dica cósmica: pare de duvidar de cada decisão depois de tomá-la. Avalie os resultados, aprenda com o que aconteceu e siga em frente com mais segurança.

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Libra

Libra, chegou a hora de rever o quanto você tem valorizado o próprio trabalho e suas habilidades. Nas últimas semanas, questões relacionadas ao orçamento e à autoestima podem ter provocado algumas dúvidas. Agora, você tem a chance de transformar esses questionamentos em mudanças práticas, especialmente na maneira como administra o dinheiro e negocia seus interesses.

O período também pede atenção para não aceitar menos do que considera justo. Isso pode envolver rever gastos, reorganizar prioridades ou até mudar sua postura diante de uma proposta profissional. O sucesso financeiro não depende apenas do esforço que você faz, mas também da capacidade de reconhecer seu valor e agir de acordo com ele.

Dica cósmica: não diminua suas expectativas por medo de parecer exigente. Aprenda a reconhecer o que você merece e faça escolhas que respeitem esse valor.