Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês

Trabalho, amizades e novos planos ajudam quatro animais a recuperar a motivação e se sentir mais conectados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 18 de agosto, quatro signos do horóscopo chinês podem perceber uma mudança importante na maneira como lidam com a solidão. Em vez de se deixarem levar pelo isolamento ou pelo desânimo, eles encontram maneiras de ocupar a mente, se aproximar de outras pessoas e recuperar a vontade de fazer coisas que trazem satisfação.

Para esses animais, pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Assumir uma tarefa, procurar um amigo, receber pessoas em casa ou finalmente organizar os próprios objetivos são movimentos capazes de trazer mais leveza ao dia e afastar a sensação de estar sozinho. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 5 signos precisam tomar uma atitude no amor nesta semana, ou podem perder uma oportunidade inesperada

5 signos precisam tomar uma atitude no amor nesta semana, ou podem perder uma oportunidade inesperada

Imagem - Uma mensagem inesperada pode mudar tudo para estes 3 signos ainda hoje (17 de agosto)

Uma mensagem inesperada pode mudar tudo para estes 3 signos ainda hoje (17 de agosto)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (17 de agosto): comunicação clara pode abrir portas no trabalho e nos negócios

Cor e número da sorte de hoje (17 de agosto): comunicação clara pode abrir portas no trabalho e nos negócios

Cabra: Hoje, você pode encontrar no trabalho uma maneira de transformar a sensação de isolamento em motivação. Alguns projetos precisam de alguém disposto a assumir a liderança, e se oferecer para ajudar pode fazer você se destacar e ainda fortalecer a relação com os colegas. Ao perceber que sua dedicação é reconhecida, você termina o dia com uma sensação maior de realização.

Dica cósmica: Não espere alguém tomar a iniciativa. Se você sabe que pode contribuir, mostre disposição para assumir a responsabilidade.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
1 de 14
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Macaco: O tédio não combina com você, e hoje será difícil ficar parado por muito tempo. Uma simples mensagem para os amigos pode mudar completamente o seu humor, principalmente se descobrir que alguém também está sem planos. Marcar um encontro, conversar e dar algumas risadas é suficiente para lembrar que você tem pessoas por perto e não precisa enfrentar os momentos difíceis sozinho.

Dica cósmica: Quando bater a sensação de solidão, procure alguém que faça você se sentir bem em vez de se fechar.

Galo: Hoje, você pode mudar de ideia e perceber que receber algumas pessoas em casa não precisa ser uma grande produção. Um encontro simples, com comida, conversa e amigos próximos, pode trazer exatamente a leveza que estava faltando. A experiência também ajuda você a lembrar que momentos espontâneos podem ser muito mais divertidos do que ficar sempre preso à rotina.

Dica cósmica: Não complique demais os encontros. Às vezes, uma reunião simples é tudo o que você precisa para recuperar o ânimo.

Rato: Algumas dúvidas que vinham deixando você desanimado começam a fazer mais sentido hoje. Você sabe que tem objetivos importantes para alcançar, mas a dificuldade de descobrir por onde começar vinha criando uma sensação de estagnação. Ao pesquisar, organizar ideias e montar um plano, finalmente consegue enxergar o próximo passo com mais clareza.

Dica cósmica: Não tente resolver tudo de uma vez. Transforme seus grandes objetivos em etapas pequenas e comece pela primeira.

Tags:

Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)

Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)
Imagem - Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor

Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'O destino guia quem o aceita e arrasta quem resiste' - saiba como o sofrimento gerado pela teimosia em não encarar as transformações da vida

Frase do dia do Estoicismo: 'O destino guia quem o aceita e arrasta quem resiste' - saiba como o sofrimento gerado pela teimosia em não encarar as transformações da vida