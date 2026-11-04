ASTROLOGIA

A solidão perde espaço hoje (4 de novembro) para 4 signos do horóscopo chinês que voltam a se conectar

Novas amizades, conversas inesperadas e laços antigos recuperados ajudam esses animais a deixar o isolamento para trás e aproveitar mais a vida social

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Depois de um período em que se sentiram pouco compreendidos ou até esquecidos, quatro signos do horóscopo chinês podem encontrar motivos para se aproximar de outras pessoas hoje (4 de novembro). A vontade de aproveitar a própria companhia continua existindo, mas já não precisa significar ficar distante de todo mundo.

O momento favorece encontros leves, conversas sinceras e a descoberta de pessoas com experiências parecidas. Para alguns animais, a mudança vem de uma amizade que ganha novo significado. Para outros, basta sair um pouco da rotina para perceber que ainda existem boas conexões esperando para acontecer. Veja a previsão do site "Your Tango".

Rato

Rato, você percebe que costuma ser a pessoa que toma a iniciativa nas relações. É quase sempre você quem liga, manda mensagem e tenta manter o contato. Por muito tempo, talvez nem tenha notado o quanto essa dinâmica era desigual. Quando percebeu, a sensação de ser esquecido por pessoas importantes acabou pesando.

Hoje, você decide sair mais e conhecer gente nova, mesmo sem grandes expectativas. Procura lugares movimentados, onde possa conversar sem compromisso e simplesmente aproveitar o ambiente. Nesse movimento, acaba encontrando alguém que parece um velho conhecido, mesmo sendo uma pessoa que acabou de conhecer. A conversa flui dos dois lados, e você percebe como é bom não precisar carregar sozinho o interesse por uma relação.

Dica cósmica: não insista em vínculos que dependem apenas da sua iniciativa. Abra espaço para conhecer pessoas que também queiram estar por perto.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Dragão

Dragão, você passou por um período difícil e sente falta de alguém que compreenda o que está vivendo. Nem sempre as pessoas mais próximas conseguem entender sua experiência, e isso pode aumentar a sensação de isolamento. Você não precisa necessariamente de alguém ao seu lado o tempo inteiro, mas gostaria de encontrar pessoas com quem não precisasse explicar tudo.

Hoje, decide procurar essa conexão fora do círculo habitual. Ao explorar grupos e comunidades na internet, encontra pessoas que passaram por situações semelhantes e conseguem compreender seus sentimentos. A identificação acontece de maneira natural, sem a obrigação de contar cada detalhe ou justificar o que pensa. Finalmente, você encontra um espaço em que se sente acolhido.

Dica cósmica: não limite suas possibilidades de conexão às pessoas que já fazem parte da sua rotina. Às vezes, a compreensão vem de onde você menos espera.

Cabra

Cabra, faz tempo que você não sente uma conexão emocional realmente forte com alguém. Algumas amizades parecem ter caído na mesmice, com conversas previsíveis e pouco espaço para aprofundar o vínculo. Mesmo que exista carinho, a relação já não desperta o mesmo entusiasmo de antes.

Hoje, uma dessas amizades ganha um novo fôlego. Uma descoberta em comum aproxima vocês e abre caminho para conversas mais interessantes. Você percebe que ainda há muito a conhecer sobre essa pessoa e que a relação não precisa continuar limitada aos mesmos assuntos de sempre. Aos poucos, a proximidade volta a crescer e aquela sensação de estar ao lado de um estranho desaparece.

Dica cósmica: não descarte uma amizade só porque ela entrou na rotina. Uma conversa diferente pode revelar uma conexão que ainda tem muito a oferecer.

Galo

Galo, você gosta de diversão e de estar perto dos amigos, mas sua vida social anda meio parada. Faz tempo que não aproveita um programa como antes, e ficar em casa tem provocado mais tédio do que descanso. Aos poucos, a falta de encontros também começa a despertar uma sensação de solidão.

Hoje, sua disposição para socializar volta com força. Você demonstra vontade de retomar os programas de que gostava e acaba recebendo um convite para sair. Além disso, alguém em quem você pensou durante o dia entra em contato para saber como você está. A conversa é tão agradável que, antes mesmo de terminar, você percebe que aquela sensação de isolamento já ficou para trás.