ASTROLOGIA

A solidão perde força hoje (27 de outubro) para 4 signos do horóscopo chinês, que encontram novas conexões

Limites mais saudáveis, uma amizade inesperada e uma mudança de perspectiva ajudam esses animais a se sentirem acolhidos sem depender da atenção dos outros

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Quatro signos do horóscopo chinês podem começar a se sentir menos sozinhos hoje (27 de outubro). A aproximação de pessoas que compartilham os mesmos valores ajuda a recuperar a confiança nas amizades, enquanto pequenas mudanças de atitude mostram que nem todo silêncio significa rejeição.

O alívio vem quando esses animais deixam de insistir em relações desgastantes e passam a reconhecer quem realmente contribui para seu bem-estar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Tigre

Você pode estar se sentindo sufocado por alguém que exige demais do seu tempo e espera que você esteja sempre disponível. Quando essa pessoa aparece com mais uma tarefa ou pedido de última hora, fica difícil não sentir que suas próprias necessidades estão sendo deixadas de lado.

Hoje, você decide estabelecer um limite com respeito e mostrar que o outro também é capaz de resolver seus problemas. Em vez de prejudicar a amizade, essa atitude pode fortalecer a relação, já que confiar na capacidade de alguém também significa permitir que essa pessoa tenha autonomia. Ao recuperar seu espaço, você se sente menos sobrecarregado e mais conectado consigo mesmo.

Dica cósmica: diga não quando necessário e não assuma responsabilidades só para evitar decepcionar alguém.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Coelho

Você sente falta de vínculos próximos, daqueles em que não é preciso explicar tudo para ser compreendido. Nos últimos dias, porém, a agenda cheia dos amigos pode ter deixado você com a impressão de que está sempre por conta própria. O silêncio nas mensagens começa a pesar, especialmente quando você esperava companhia sem precisar planejar com antecedência.

Hoje, tente não interpretar a falta de resposta como prova de que as pessoas não se importam. Cada um tem suas próprias demandas, e nem todo desencontro é sinal de afastamento. Ao olhar para a situação com mais equilíbrio, você protege sua tranquilidade e consegue aproveitar o próprio tempo sem transformar a ausência momentânea de alguém em rejeição.

Dica cósmica: não tire conclusões precipitadas sobre uma amizade só porque alguém não está disponível agora.

Cavalo

Você gosta de estar cercado de gente, participar de programas e encontrar pessoas dispostas a conversar sobre ideias e aventuras. Ainda assim, estar no meio de uma multidão não impede que você se sinta deslocado quando ninguém parece enxergar as coisas do seu jeito.

Hoje, a conexão que você procura pode surgir quando você diminui o ritmo e escuta mais. Ao dar espaço para um amigo falar sobre o que está vivendo, você descobre afinidades que não havia percebido antes. A conversa deixa de ser uma tentativa de convencer o outro e se transforma em uma troca verdadeira, capaz de fazer você se sentir compreendido.

Dica cósmica: ouça com curiosidade, sem tentar provar seu ponto de vista a todo momento.

Cão

Você costuma demonstrar carinho estando presente, ajudando e tomando a iniciativa para manter os relacionamentos vivos. Mas, quando o telefone fica quieto e nenhuma mensagem chega, pode surgir a dúvida sobre se as pessoas sentem sua falta tanto quanto você sente a delas.

Hoje, em vez de alimentar essa preocupação ou cobrar atenção, você pode voltar o foco para si mesmo. Aproveite o tempo para fazer algo de que gosta, cuidar de uma tarefa pessoal ou simplesmente descansar. A sensação de solidão perde espaço quando sua rotina deixa de depender exclusivamente da iniciativa dos outros.