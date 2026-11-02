ASTROLOGIA

A sorte acompanha 3 signos durante toda a primeira semana de novembro, com surpresas e oportunidades até o dia 8

Algumas situações inesperadas podem abrir caminhos, recuperar planos antigos e trazer motivos para acreditar em dias melhores

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 07:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A primeira semana de novembro promete boas surpresas para três signos do zodíaco. Entre os dias 2 e 8, oportunidades que pareciam perdidas podem reaparecer, enquanto novas possibilidades ajudam a mudar os planos para melhor. Mesmo com Mercúrio retrógrado até 13 de novembro, o período favorece revisões e decisões mais conscientes sobre o que realmente vale a pena buscar.

No dia 4, a conjunção entre Sol e Mercúrio em Escorpião reforça temas ligados à comunicação, à percepção e à retomada de assuntos importantes. Para aproveitar essa semana, será essencial prestar atenção às mensagens, conversas e propostas que surgirem. Às vezes, a sorte aparece justamente de onde menos se espera. Veja a previsão do site "Your Tango".

Sagitário

A sorte pode finalmente começar a sorrir para os sagitarianos. Depois de um período de reflexão, você tende a perceber que algumas oportunidades estão mais próximas do que imaginava. Uma proposta inesperada ou um convite pode despertar o entusiasmo e mostrar que existem caminhos interessantes à sua espera.

Também será importante deixar para trás ressentimentos e receios que continuam impedindo você de avançar. As experiências anteriores trouxeram aprendizados, mas não precisam determinar suas próximas escolhas. Se surgir a vontade de viajar, experimentar algo diferente ou iniciar um projeto, considere levar a ideia adiante com planejamento.

Dica cósmica: não permita que experiências antigas impeçam você de aproveitar uma possibilidade nova.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Aquário

Os aquarianos precisam lembrar que a vida não pode ser feita apenas de obrigações. A rotina costuma ocupar bastante espaço, mas também é necessário reservar tempo para as pessoas queridas, os momentos de diversão e as experiências que trazem felicidade. Nesta semana, a sorte pode aparecer justamente quando você decide cuidar melhor da própria vida pessoal.

Também vale refletir sobre os objetivos que deseja alcançar nos próximos meses. Em vez de concentrar toda a energia em reconhecimento profissional ou conquistas externas, pense no tipo de vida que realmente gostaria de construir. Estar perto de quem faz bem e investir no próprio bem-estar pode trazer uma sensação renovada de satisfação.

Dica cósmica: reserve um espaço na agenda para fazer algo de que gosta, sem transformar todo momento em uma obrigação.

Comidas que são a cara de Aquário 1 de 10

Peixes

Os piscianos podem receber uma oportunidade que já consideravam perdida. Algo que não aconteceu no passado pode voltar a ser possível, trazendo uma surpresa bastante positiva. Por isso, vale manter a atenção às mensagens, aos convites e às conversas que surgirem durante a semana.

A conjunção entre Sol e Mercúrio no dia 4 também destaca a importância da comunicação. Como Mercúrio continua retrógrado, confira informações, revise mensagens e não deixe detalhes importantes passarem despercebidos. O momento pede abertura para novas possibilidades, mas também cuidado para reconhecer o que realmente merece seu investimento.

Dica cósmica: não descarte uma oportunidade só porque ela não deu certo da primeira vez. Avalie o que mudou e se agora vale tentar novamente.