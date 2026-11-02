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A sorte acompanha 3 signos durante toda a primeira semana de novembro, com surpresas e oportunidades até o dia 8

Algumas situações inesperadas podem abrir caminhos, recuperar planos antigos e trazer motivos para acreditar em dias melhores

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 07:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A primeira semana de novembro promete boas surpresas para três signos do zodíaco. Entre os dias 2 e 8, oportunidades que pareciam perdidas podem reaparecer, enquanto novas possibilidades ajudam a mudar os planos para melhor. Mesmo com Mercúrio retrógrado até 13 de novembro, o período favorece revisões e decisões mais conscientes sobre o que realmente vale a pena buscar.

No dia 4, a conjunção entre Sol e Mercúrio em Escorpião reforça temas ligados à comunicação, à percepção e à retomada de assuntos importantes. Para aproveitar essa semana, será essencial prestar atenção às mensagens, conversas e propostas que surgirem. Às vezes, a sorte aparece justamente de onde menos se espera. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Sagitário

A sorte pode finalmente começar a sorrir para os sagitarianos. Depois de um período de reflexão, você tende a perceber que algumas oportunidades estão mais próximas do que imaginava. Uma proposta inesperada ou um convite pode despertar o entusiasmo e mostrar que existem caminhos interessantes à sua espera.

Também será importante deixar para trás ressentimentos e receios que continuam impedindo você de avançar. As experiências anteriores trouxeram aprendizados, mas não precisam determinar suas próximas escolhas. Se surgir a vontade de viajar, experimentar algo diferente ou iniciar um projeto, considere levar a ideia adiante com planejamento.

Dica cósmica: não permita que experiências antigas impeçam você de aproveitar uma possibilidade nova.

Comidas que são a cara de Sagitário

Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Sagitário: Tigela de Açaí completa com frutas tropicais - Energia pura e cores vivas para quem está sempre em movimento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Sagitário: Pad Thai com camarão e amendoim - Um prato vibrante, cheio de texturas e sabores internacionais. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Sagitário: Chai Indiano com especiarias - O sabor da estrada e das culturas distantes em uma xícara quente e aromática. por Imagem gerada por IA
Petisco de Sagitário: Samosas crocantes com chutney - A comida de rua global que representa o espírito livre do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Sagitário: Margarita de Maracujá com sal na borda - Cítrica, solar e aventureira, como uma tarde em uma praia estrangeira. por Imagem gerada por IA
Pizza de Sagitário: Pizza de Frango com Curry e Abacaxi - Uma combinação exótica e ousada que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Fruta de Sagitário: Carambola - O formato de estrela e o sabor exótico representam a busca pelo horizonte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Sagitário: Kebab de Cordeiro com molho de iogurte - O lanche das ruas do mundo, cheio de temperos e história. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Sagitário: Banoffee Pie com caramelo e especiarias - Uma mistura de texturas e sabores que é uma verdadeira festa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA

Aquário

Os aquarianos precisam lembrar que a vida não pode ser feita apenas de obrigações. A rotina costuma ocupar bastante espaço, mas também é necessário reservar tempo para as pessoas queridas, os momentos de diversão e as experiências que trazem felicidade. Nesta semana, a sorte pode aparecer justamente quando você decide cuidar melhor da própria vida pessoal.

Também vale refletir sobre os objetivos que deseja alcançar nos próximos meses. Em vez de concentrar toda a energia em reconhecimento profissional ou conquistas externas, pense no tipo de vida que realmente gostaria de construir. Estar perto de quem faz bem e investir no próprio bem-estar pode trazer uma sensação renovada de satisfação.

Dica cósmica: reserve um espaço na agenda para fazer algo de que gosta, sem transformar todo momento em uma obrigação.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

Peixes

Os piscianos podem receber uma oportunidade que já consideravam perdida. Algo que não aconteceu no passado pode voltar a ser possível, trazendo uma surpresa bastante positiva. Por isso, vale manter a atenção às mensagens, aos convites e às conversas que surgirem durante a semana.

A conjunção entre Sol e Mercúrio no dia 4 também destaca a importância da comunicação. Como Mercúrio continua retrógrado, confira informações, revise mensagens e não deixe detalhes importantes passarem despercebidos. O momento pede abertura para novas possibilidades, mas também cuidado para reconhecer o que realmente merece seu investimento.

Dica cósmica: não descarte uma oportunidade só porque ela não deu certo da primeira vez. Avalie o que mudou e se agora vale tentar novamente.

Comidas que são a cara de Peixes

Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA
Petisco de Peixes: Iscas de Peixe com Molho Tártaro - O petisco clássico de praia, leve, crocante e que alimenta a alma de quem ama o mar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Peixes: Pizza de Atum com Cebola Roxa - Um sabor clássico, prático e que traz a proteína do mar de um jeito que todo brasileiro conhece. por Imagem gerada por IA
Almoço de Peixes: Filé de Peixe Grelhado com Arroz de Coco - Uma combinação suave, com texturas delicadas e um sabor que remete ao litoral. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Peixes: Água de Coco gelada com pedaços de fruta - O frescor natural e a conexão direta com o elemento água em sua forma mais pura. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Peixes: Chá de Capim-Santo (ou Erva-Cidreira) - O aroma calmante e o sabor suave que remetem ao cuidado e à tranquilidade do lar. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Peixes: Tapioca de Coco com Leite Condensado - Macia, branquinha e reconfortante, como um abraço matinal. por Imagem gerada por IA
Fruta de Peixes: Coco Verde - A estética do litoral, o frescor da polpa branca e o simbolismo do mar. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Peixes: Sanduíche Natural de Atum com Maionese e Cenoura - O clássico lanche de verão: leve, fresco e que não pesa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA

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