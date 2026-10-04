ASTROLOGIA

A sorte está solta: 3 signos podem encontrar boas surpresas por todos os lados nesta semana (entre 5 e 11 de outubro)

Uma dose extra de confiança, espontaneidade e coragem pode fazer esses signos perceberem que as coisas estão começando a jogar a favor deles nesta semana

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Tem semana em que tudo parece exigir esforço. Em outras, pequenas coincidências começam a acontecer, portas se abrem e até aquilo que parecia improvável ganha uma chance. Entre 5 e 11 de outubro, três signos podem viver justamente essa sensação.

A sorte, neste caso, não precisa aparecer como um grande acontecimento. Ela pode estar em uma conversa que acontece na hora certa, em uma oportunidade inesperada ou simplesmente na coragem de dizer "sim" para algo que normalmente seria recusado.

Para esses signos, o principal será parar de duvidar tanto de si mesmos. Quanto mais confiança existe para experimentar, mudar de ideia e aproveitar o que aparece pelo caminho, mais fácil fica perceber as boas possibilidades da semana. Veja a previsão do site "Your Tango".

Libra

Libra pode entrar na semana com vontade de voltar a fazer coisas que realmente dão prazer. Depois de passar tempo demais tentando agradar todo mundo ou pensando nas consequências de cada escolha, o signo pode descobrir que a sorte também aparece quando existe espaço para agir com mais leveza.

Um desejo antigo pode voltar a chamar atenção, assim como um hobby, projeto ou ideia que fazia Libra se sentir mais criativo. Não é preciso tratar esses desejos como algo infantil ou impossível. Dar voz ao que você quer pode ser justamente o primeiro passo para descobrir caminhos que ainda não estavam no radar.

Dica cósmica: fale mais sobre aquilo que você deseja e tenha coragem de levar seus próprios sonhos a sério.

Perfume ideal para Libra 1 de 4

Sagitário

Sagitário pode perceber nesta semana que passou tempo demais deixando experiências do passado influenciarem a maneira como enxerga o próprio potencial. Agora, pequenas situações podem funcionar como lembretes de que o signo é muito mais capaz do que vinha acreditando.

Essa confiança renovada pode incentivar decisões mais ousadas, desde aceitar um convite até se arriscar em um projeto que parecia grande demais. A sorte aparece quando Sagitário para de procurar provas de que tudo pode dar errado e começa a prestar atenção ao tanto de coisa que já deu certo.

Dica cósmica: não deixe experiências antigas decidirem até onde você pode chegar. Confie mais no que você aprendeu e permita-se tentar de novo.

Perfume ideal para Sagitário 1 de 4

Aquário

Aquário pode se beneficiar justamente quando parar de tentar controlar todos os detalhes da semana. Existe uma diferença entre ter um plano e ficar tão preso a ele que qualquer mudança parece um problema.

Entre 5 e 11 de outubro, permitir-se improvisar pode render encontros interessantes, convites inesperados e experiências que não estavam previstas. Não significa abandonar aquilo que é importante, mas deixar espaço para que a vida surpreenda um pouco.

A sorte também pode aparecer quando Aquário desacelera e percebe que não precisa estar constantemente produzindo ou resolvendo alguma coisa. Aproveitar o caminho pode ser tão importante quanto chegar ao destino.

Dica cósmica: deixe uma brecha na agenda para o inesperado. Nem toda boa oportunidade chega com hora marcada.