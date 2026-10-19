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A sorte não bate duas vezes à toa: 3 signos podem ganhar uma segunda chance e encontrar caminhos inesperados até domingo (25 de outubro)

Reencontros, antigas propostas e novas descobertas podem ajudar esses signos a recuperar planos importantes e perceber que ainda há muito a conquistar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e sorte
Signos e sorteSignos e sorte Crédito: Imagem gerada por IAImagem gerada por IA

A semana de 19 a 25 de outubro pode trazer surpresas para quem acreditava que certas oportunidades já tinham passado. Para três signos, situações antigas podem voltar à tona, enquanto novas experiências ajudam a perceber que nem sempre o melhor caminho é aquele que havia sido planejado.

Na astrologia, o período ganha destaque com a entrada do Sol em Escorpião, no dia 23, seguida pelo início de Mercúrio retrógrado no mesmo signo, em 24 de outubro. No dia 25, Vênus retrógrado retorna a Libra. Esses movimentos são associados a revisões, reencontros e mudanças de perspectiva. Até domingo, a sorte pode aparecer justamente na disposição para reconsiderar escolhas e dar uma nova chance ao que ainda faz sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos

Gêmeos pode perceber que algumas das melhores oportunidades surgem quando deixa de tentar resolver tudo sozinho. Uma parceria, um relacionamento ou a aproximação de alguém com ideias diferentes pode ajudar o signo a enxergar possibilidades que antes não considerava.

A semana também favorece uma reflexão sobre o que Gêmeos realmente deseja construir para o futuro. Nem sempre os planos antigos continuam fazendo sentido, e isso não precisa ser motivo de frustração. Uma conexão inesperada pode mostrar que existe outro caminho para alcançar aquilo que importa, inclusive na vida amorosa.

Dica cósmica: aceite ajuda quando ela fizer sentido e não descarte uma conexão só porque ela é diferente do que você imaginava.

Perfume ideal para Gêmeos

Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA

Aquário

Aquário pode reencontrar uma paixão antiga ou perceber que deixou de lado algo que antes trazia entusiasmo. Um projeto interrompido, um interesse esquecido ou até uma ideia que parecia inviável pode voltar a despertar vontade de agir.

Até o fim da semana, vale refletir sobre as escolhas feitas e entender se elas ainda combinam com a vida que Aquário deseja levar. Mudar de ideia não significa fracassar. Pelo contrário, reconhecer o que realmente faz sentido pode abrir espaço para experiências mais satisfatórias e caminhos que não estavam no planejamento original.

Dica cósmica: dê uma nova olhada naquilo que você abandonou. Talvez ainda exista algo valioso ali, mas que precise ser feito de outra maneira.

Perfume ideal para Aquário

Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA

Peixes

Peixes pode ter a chance de retomar algo que desejava muito, mas que acabou ficando pelo caminho. Com a entrada do Sol em Escorpião no dia 23, a semana ganha um simbolismo de expansão e abertura para experiências diferentes. Uma viagem, um novo contato ou uma proposta antiga pode despertar novamente a esperança de realizar um plano importante.

A retrogradação de Mercúrio, no dia 24, também convida a revisar assuntos pendentes antes de tomar decisões definitivas. Por isso, Peixes pode aproveitar os próximos dias para ouvir, investigar e avaliar o que reaparece, sem sentir que precisa resolver tudo imediatamente.

Dica cósmica: se uma oportunidade antiga voltar, não responda por impulso. Entenda o que mudou e avalie se ela ainda combina com seus objetivos.

Perfume ideal para Peixes

Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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