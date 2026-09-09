ASTROLOGIA

A sorte pode bater à porta de 3 signos hoje (9 de setembro), antes de uma importante mudança

O dia favorece novas oportunidades, decisões mais confiantes e situações que parecem acontecer no momento certo

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, 9 de setembro, pode trazer uma dose extra de sorte para três signos. Com Vênus ainda em Libra, às vésperas de entrar em Escorpião, o momento favorece quem consegue agir com mais confiança, baixar algumas defesas e permitir que as coisas aconteçam sem tentar controlar cada detalhe.

Para Touro, Leão e Peixes, pequenas decisões podem abrir espaço para boas oportunidades, encontros inesperados ou aquela sensação de que, finalmente, as coisas começam a caminhar a seu favor. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Touro pode perceber que nem sempre precisa se proteger tanto para evitar uma decepção. Nesta quarta-feira, baixar um pouco a guarda pode fazer com que você enxergue oportunidades que antes estava evitando. Uma conversa, convite ou aproximação pode trazer mais tranquilidade do que você imaginava.

A sorte aparece justamente quando você deixa de tentar controlar cada resultado e permite que as coisas aconteçam naturalmente.

Dica cósmica: não descarte uma oportunidade apenas porque ela chegou de uma maneira diferente do esperado.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Leão: Leão pode encontrar coragem para fazer algo que vinha adiando. Uma decisão que ontem parecia arriscada pode hoje parecer muito mais possível. Essa disposição para agir pode colocar você diante de uma oportunidade que não estava esperando.

O momento também favorece quem confia mais no próprio potencial e para de esperar pela aprovação dos outros antes de seguir em frente.

Dica cósmica: se uma oportunidade aparecer, não deixe o excesso de dúvida fazer você perder o timing.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Peixes: Peixes pode viver um dia mais leve, principalmente porque não estará exigindo demais da vida. Quando você para de tentar fazer tudo acontecer ao mesmo tempo, fica mais fácil perceber as pequenas oportunidades ao redor. Uma situação pode se resolver de maneira inesperadamente favorável ou algo que você desejava pode começar a se aproximar.

A sorte, neste caso, aparece justamente quando você se permite confiar mais no caminho.

Dica cósmica: não subestime uma pequena conquista. Ela pode ser o começo de algo maior.