ASTROLOGIA

A sorte pode bater à porta: esses 3 signos têm uma semana promissora pela frente até 29 de novembro

Decisões importantes, novos planos e mudanças de atitude podem abrir caminhos nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 13:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 23 a 29 de novembro pode trazer aquela sensação de que algumas peças estão finalmente se encaixando. A partir desta segunda-feira, o trígono entre Sol e Netuno favorece a imaginação e ajuda a olhar para os próprios desejos com mais sensibilidade. Na terça (24), a Superlua Cheia em Gêmeos pode iluminar conversas, escolhas e informações que estavam faltando. Já na quarta (25), Marte entra em Virgem, incentivando atitudes mais organizadas e práticas. Para três signos, a sorte pode aparecer justamente quando intuição e iniciativa trabalham juntas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão:

A semana pede que você preste atenção ao que realmente desperta entusiasmo. Talvez um plano que parecia interessante já não combine tanto com seus desejos atuais, enquanto uma nova possibilidade começa a ganhar espaço. A Superlua Cheia em Gêmeos, na terça-feira (24), pode movimentar amizades, contatos e projetos coletivos. Uma conversa ou convite tem potencial para aproximar você de pessoas com interesses parecidos. No domingo (29), o trígono entre Urano e Plutão também favorece reflexões sobre mudanças que podem transformar seus planos a longo prazo.

Dica cósmica: não aceite um caminho só porque ele parece bom no papel. Considere também se combina com a vida que você quer construir.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Libra:

Uma escolha que você vem adiando pode ganhar mais clareza nesta semana. A Superlua Cheia em Gêmeos, na terça-feira (24), favorece a ampliação de horizontes e pode trazer informações importantes para decidir sobre estudos, viagens, projetos ou mudanças de direção. Talvez seja necessário sair da zona de conforto, mas isso não significa agir sem pensar. O trígono entre Sol e Netuno, que acontece nesta segunda (23), ajuda a recuperar a confiança nos próprios sonhos. Use essa inspiração para transformar vontade em planejamento.

Dica cósmica: compare suas opções com calma, mas não deixe o medo de errar impedir uma decisão que já está madura.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio:

Nem toda conquista acontece no ritmo que você gostaria, mas isso não significa que seus planos estejam parados. A partir de quarta-feira (25), com Marte entrando em Virgem, você pode encontrar mais disposição para organizar metas, buscar conhecimento e estruturar os próximos passos. A semana também pede flexibilidade: a oposição entre Sol e Urano, na quarta, pode trazer mudanças inesperadas de planos ou questionamentos sobre uma direção que parecia definida. Em vez de insistir em fazer tudo do mesmo jeito, considere alternativas. A sorte pode estar em uma estratégia mais inteligente, não necessariamente em trabalhar mais.

Dica cósmica: divida um objetivo grande em etapas possíveis e concentre sua energia no que realmente está ao seu alcance.