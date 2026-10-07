ASTROLOGIA

A sorte resolveu aparecer: 3 signos podem receber boas notícias e ver planos finalmente darem certo hoje (7 de outubro)

Depois de um período de dúvidas e frustrações, esses signos podem perceber que algumas coisas começam a acontecer exatamente como esperavam

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:00

Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre a sorte chega fazendo barulho. Às vezes, ela aparece em forma de uma notícia esperada, de um plano que finalmente começa a funcionar ou daquela sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, as coisas estão caminhando na direção certa.

Nesta quarta-feira (7 de outubro), três signos podem viver justamente esse tipo de momento. Depois de passarem tempo demais olhando para o que não deu certo, eles recuperam a confiança e percebem que ainda existem motivos para apostar nos próprios planos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode começar o dia muito mais disposto a deixar o mau humor para trás. Depois de perder tempo demais concentrado no que estava dando errado, o signo percebe que continuar olhando para os problemas não vai fazer a situação mudar.

A energia volta e, com ela, aparece uma vontade maior de agir. Áries pode sentir que finalmente está pronto para correr atrás de algo que vinha adiando e perceber que tem muito mais capacidade de transformar seus planos em realidade do que imaginava. Uma sequência de pequenas conquistas pode ser justamente o empurrão necessário para recuperar a confiança.

Dica cósmica: não deixe uma fase ruim convencer você de que tudo vai continuar dando errado. Volte a agir e dê espaço para as coisas boas acontecerem.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Gêmeos

Gêmeos pode se surpreender ao perceber que aquele plano considerado ousado demais talvez esteja muito mais perto de acontecer do que parecia. Uma ideia que durante algum tempo ficou apenas no campo da imaginação pode começar a ganhar forma.

O signo também pode recuperar uma confiança que estava faltando. Em vez de se distrair com todas as possibilidades ao mesmo tempo, Gêmeos consegue se concentrar melhor no que realmente quer e começa a tratar seus objetivos com mais seriedade. A sorte aparece justamente quando existe disposição para aproveitar o momento.

Dica cósmica: uma ideia só vira realidade quando você decide levá-la a sério. Escolha um objetivo e faça algo concreto por ele.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode receber uma notícia especialmente animadora nesta quarta-feira. Talvez seja algo que já esperava há algum tempo, mas que ainda parecia distante demais para comemorar. Quando a confirmação finalmente chega, a sensação pode ser de alívio e surpresa ao mesmo tempo.

O mais importante é que essa novidade reforça uma percepção que Sagitário já tinha, mas nem sempre conseguia sustentar: aquele sonho não era tão impossível quanto parecia. Depois de tantas dúvidas e questionamentos, o signo pode finalmente enxergar um caminho mais claro para seguir.

Dica cósmica: quando uma boa notícia chegar, não invente um problema para se preocupar depois. Permita-se comemorar e aproveite a confiança que esse momento traz.