ASTROLOGIA

A sorte resolveu mudar de lado: 3 signos podem começar uma sequência muito boa hoje (8 de outubro)

Uma descoberta, uma boa notícia ou uma decisão tomada na hora certa pode colocar esses signos em uma sequência de acontecimentos positivos

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 8 de outubro, três signos podem perceber que alguma coisa começou a funcionar a seu favor. O que parecia apenas uma coincidência ou uma pequena notícia boa pode ser o começo de uma sequência muito mais interessante.

Para esses signos, a diferença está principalmente na confiança. Quando eles deixam de duvidar tanto das próprias escolhas e passam a prestar mais atenção à intuição, fica mais fácil reconhecer uma boa oportunidade quando ela aparece. E, em alguns casos, a melhor decisão será justamente aquela tomada de maneira rápida e espontânea. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode enxergar hoje uma situação com uma clareza que não tinha antes. Algo que parecia confuso começa a fazer sentido, e essa percepção pode mudar completamente a maneira como o signo lida com determinado problema.

A sorte aparece justamente quando Gêmeos confia mais na própria intuição. Uma situação inesperada pode exigir uma resposta rápida, mas esse é justamente o tipo de momento em que o signo costuma se sair bem. Uma escolha feita hoje pode abrir caminho para acontecimentos ainda melhores nos próximos dias.

Dica cósmica: quando aquela sensação de "eu sei o que preciso fazer" aparecer, não ignore. Nem toda boa decisão precisa de horas de análise.

Filmes para Gêmeos 1 de 10

Libra

Libra pode perceber que uma situação boa demais para ser verdade não precisa necessariamente esconder um problema. Hoje, o signo tem mais facilidade para deixar a desconfiança de lado e simplesmente aceitar que algumas coisas podem dar certo.

Essa mudança de postura faz diferença. Quando Libra passa a se enxergar como alguém que também pode ter sorte, fica mais aberto para aproveitar o que aparece. Uma notícia, convite ou oportunidade pode chegar de maneira inesperada, e o melhor será não criar obstáculos antes mesmo de tentar.

Dica cósmica: não procure um problema onde ainda não existe nenhum. Se algo bom aparecer, permita-se aproveitar antes de começar a desconfiar.

Filmes para Libra 1 de 10

Peixes

Peixes pode ser o signo mais propenso a receber uma notícia que melhora seu dia. Pode ser uma mensagem, uma resposta ou até algo que chega de maneira inesperada e confirma que uma situação está caminhando melhor do que parecia.

O desafio será acreditar no que está acontecendo. Peixes costuma passar muito tempo dentro da própria cabeça e pode acabar criando dúvidas até quando as coisas começam a dar certo. Hoje, vale observar os fatos e manter a mente aberta. Uma boa notícia merece ser recebida como boa notícia.

Dica cósmica: não estrague uma notícia feliz tentando imaginar tudo o que pode dar errado depois. Aproveite o que está acontecendo agora.