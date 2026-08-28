ASTROLOGIA

A sorte vira o jogo: a partir de hoje (28 de agosto), estes 5 signos podem viver dias tão bons que chega a parecer injusto

Sol e Urano favorecem mudanças de perspectiva, ideias surpreendentes e soluções que podem destravar situações que pareciam sem saída

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13:00

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, 28 de agosto, cinco signos podem perceber que algumas situações começam a tomar um rumo diferente. O dia favorece ideias inesperadas, mudanças de perspectiva e descobertas que ajudam a enxergar soluções onde antes parecia não haver saída.

Para esses signos, o que chega de surpresa pode acabar sendo exatamente o que faltava. Em vez de resistir às mudanças, vale observar o que elas estão tentando mostrar e aproveitar a oportunidade para fazer as coisas de uma maneira diferente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos, a partir de hoje você pode finalmente enxergar com clareza um problema que vinha incomodando sua vida pessoal ou familiar. Uma conversa, comentário ou ideia inesperada pode ajudar a destravar uma situação que você já sabia que precisava mudar, mas ainda não tinha encontrado uma solução.

O momento favorece uma mudança importante na forma como você lida com questões antigas. Em vez de continuar repetindo padrões, você pode perceber que existe uma alternativa muito mais simples. E essa nova perspectiva pode abrir espaço para uma fase de mais leveza.

Dica cósmica: não descarte uma ideia só porque ela parece diferente do que você imaginava.

Gêmeos no trabalho 1 de 5

Virgem

Virgem, a partir de hoje você pode sentir uma vontade ainda maior de mudar aquilo que já não funciona. Como este é um período importante para você, uma oportunidade inesperada pode aparecer justamente em uma área na qual você deseja crescer e começar um novo ciclo.

A carreira pode ser especialmente favorecida. Algo que surge de maneira repentina pode chamar sua atenção e mostrar um caminho que você ainda não havia considerado. Analise as possibilidades, mas não deixe o excesso de cautela fazer você perder uma boa chance.

Dica cósmica: nem tudo precisa estar perfeitamente planejado para valer a pena.

Virgem no trabalho 1 de 5

Capricórnio

Capricórnio, sua rotina pode passar por uma mudança a partir de hoje. Uma tarefa, hábito ou maneira de organizar sua vida pode deixar de funcionar como antes, obrigando você a experimentar uma abordagem diferente.

Embora inicialmente isso possa parecer apenas mais uma complicação, existe uma oportunidade de crescimento escondida nessa mudança. Aprender algo novo ou aceitar uma forma diferente de fazer as coisas pode tornar sua rotina mais eficiente e abrir espaço para resultados melhores.

Dica cósmica: mudar o método não significa abandonar aquilo que você quer conquistar.

Capricórnio no trabalho 1 de 5

Aquário

Aquário, a partir de hoje uma situação envolvendo sua vida amorosa ou seus planos pessoais pode ganhar uma nova perspectiva. Você pode perceber que estava tentando resolver determinado problema sempre da mesma maneira, quando o que faltava era justamente pensar fora do padrão.

Uma conversa ou uma atitude diferente pode ajudar a reorganizar suas prioridades. Se existe um relacionamento que estava passando por uma fase complicada, ou até um projeto pessoal que perdeu o ritmo, uma nova abordagem pode devolver o entusiasmo e fazer as coisas avançarem.

Dica cósmica: quando o caminho conhecido não funciona, experimente uma rota diferente.

Aquário no trabalho 1 de 5

Peixes

Peixes, a partir de hoje suas relações podem ganhar uma energia mais leve e surpreendente. Você pode perceber que determinada conexão precisa de mais espontaneidade e que pequenas mudanças na rotina já seriam suficientes para recuperar o entusiasmo.

Uma ideia inesperada pode aproximar você de alguém ou transformar completamente o clima de uma relação. Aproveite para quebrar hábitos repetitivos, propor algo diferente e permitir que as coisas aconteçam com mais naturalidade.

Dica cósmica: às vezes, uma pequena novidade é suficiente para mudar completamente o clima de uma relação.