ASTROLOGIA

A sorte vira o jogo nesta semana para 3 signos do horóscopo chinês, e uma recompensa pode chegar até o próximo domingo

De 14 a 20 de setembro, três signos do horóscopo chinês podem colher resultados de algo que vêm construindo há algum tempo

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A semana que começa hoje, 14 de setembro, chega com uma promessa especialmente interessante para três signos do horóscopo chinês. Depois de semanas de esforço, paciência e decisões importantes, algumas recompensas começam finalmente a aparecer.

A sorte pode se manifestar de maneiras diferentes ao longo dos próximos dias. Para um signo, ela vem ligada ao dinheiro; para outro, por meio de uma pessoa influente; e para o terceiro, na forma de uma oportunidade profissional que parecia improvável. Em comum, existe uma coisa: nada disso acontece por acaso. Veja a previsão do site "Your Tango".

Boi

O Boi entra nesta semana com uma sensação importante de dever cumprido. Pequenas metas alcançadas nos últimos meses começam a formar um resultado maior, e algo que você vinha tratando como apenas mais uma etapa pode finalmente trazer uma recompensa concreta.

O dinheiro aparece com destaque, seja por um pagamento, um projeto concluído ou algum resultado financeiro ligado ao trabalho que você já fez. Mais do que o valor recebido, porém, o que realmente chama atenção é a confirmação de que sua persistência estava dando resultado. Não tenha tanta pressa para começar a próxima tarefa: permita-se comemorar esta conquista.

Dica cósmica: reconheça o caminho que você percorreu antes de correr para descobrir qual será o próximo desafio.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Dragão

O Dragão pode encontrar oportunidades profissionais de maneira quase inesperada nesta semana. Uma conversa, convite ou contato pode abrir uma porta que você não estava procurando naquele momento, mas que combina bastante com suas habilidades.

O melhor é não interpretar essa facilidade como mera sorte. Você chega a esse momento porque construiu uma reputação e demonstrou competência suficientes para atrair as pessoas certas. Até o domingo, uma dessas oportunidades pode ter impacto direto no seu bolso, com um novo trabalho, uma proposta melhor ou o pagamento por algo que você fez muito bem.

Dica cósmica: quando uma boa oportunidade aparecer, não diminua seu próprio valor só porque ela chegou mais facilmente do que esperava.

Serpente

A Serpente pode perceber nesta semana que uma pessoa conhecida é a chave para uma oportunidade que parecia distante. Você estará especialmente atenta aos detalhes e pode notar uma possibilidade antes que ela fique evidente para todo mundo.

O contato certo faz diferença. Alguém com experiência, influência ou uma boa rede de contatos pode apresentar uma informação, indicação ou caminho que muda suas perspectivas. Por isso, não ignore conversas aparentemente casuais. Uma delas pode ser justamente o ponto de partida para uma fase mais favorável.