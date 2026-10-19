ASTROLOGIA

A temporada de Escorpião está chegando para mexer com tudo: o que muda para cada signo nesta semana (19 a 25 de outubro)

O Sol entra em Escorpião na sexta-feira, enquanto mudanças nas relações, planos pessoais e prioridades podem levar os 12 signos a rever escolhas e abandonar velhos hábitos

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e sol em Escorpião Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 19 a 25 de outubro pode trazer reflexões importantes sobre relacionamentos, ambições e a maneira como cada pessoa lida com o passado. Para alguns signos, será hora de recuperar conexões que ainda fazem sentido. Para outros, o período pode ajudar a perceber quais hábitos precisam mudar para que a vida avance de maneira mais leve.

O principal acontecimento dos próximos dias será a entrada do Sol em Escorpião, na sexta-feira, 23 de outubro, às 6h38. O período convida a olhar para dentro, reconhecer sentimentos que vinham sendo evitados e repensar prioridades. Também será importante ter paciência com decisões e conversas, especialmente diante de assuntos que ainda não estão totalmente resolvidos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode perceber que não precisa resolver tudo sozinho. A semana favorece uma reflexão sobre a independência excessiva e sobre a importância de aceitar ajuda quando necessário. Também pode haver espaço para retomar contato com pessoas do passado, incluindo antigos amigos ou alguém com quem ficou uma conversa pendente. Antes de reabrir uma porta, vale entender o que mudou desde a última vez.

Dica cósmica: permita que outras pessoas participem dos seus planos, mas observe se essa aproximação faz sentido para o momento atual.

Touro

Touro pode encontrar maneiras de melhorar a convivência com amigos, parceiros e pessoas próximas. Conversas mais sinceras ajudam a resolver diferenças, desde que o signo evite transformar qualquer discordância em uma disputa para ver quem tem razão. A semana também favorece o exercício da diplomacia e da empatia, especialmente nas relações mais importantes.

Dica cósmica: escute antes de responder e procure resolver os conflitos sem precisar ter a última palavra.

Gêmeos

Gêmeos pode recuperar a coragem de perseguir objetivos que ficaram esquecidos pelo caminho. A semana favorece novas ideias, conversas inspiradoras e a possibilidade de assumir uma posição de liderança em algum projeto. O cuidado será não exigir resultados imediatos de tudo o que começar. Algumas ideias precisam de tempo para amadurecer antes de se transformarem em grandes realizações.

Dica cósmica: retome um plano que ainda faz sentido para você e avance sem cobrar resultados antes da hora.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Câncer

Câncer pode se pegar lembrando de situações antigas e questionando escolhas feitas nos últimos anos. Em vez de interpretar essa reflexão como um retrocesso, o signo pode aproveitar o momento para identificar o que já não combina com sua vida atual. Projetos pessoais, atividades criativas e mudanças na rotina também podem ajudar a recuperar a motivação.

Dica cósmica: use o passado como fonte de aprendizado, não como motivo para duvidar de tudo o que construiu.

Leão

Leão pode sentir vontade de mostrar ao mundo o que vem construindo, seja um projeto profissional, uma ideia criativa ou um objetivo pessoal. A semana favorece ajustes finais e conversas com pessoas que podem oferecer orientações úteis. Em vez de apressar o lançamento de algo importante, vale revisar os detalhes e aproveitar as sugestões que realmente contribuem para melhorar o resultado.

Dica cósmica: não confunda preparação com atraso. Revisar o trabalho agora pode evitar problemas mais adiante.

Virgem

Virgem pode perceber como experiências antigas influenciaram sua maneira de se relacionar e de enxergar a si mesmo. A semana favorece uma reflexão sobre o que vale a pena manter e o que já pode ficar para trás. Ao mesmo tempo, dedicar-se a hobbies, reencontrar pessoas queridas e aproveitar pequenos momentos de prazer pode ajudar o signo a sair do excesso de cobranças.

Dica cósmica: reconheça o que aprendeu com suas experiências, mas não transforme erros antigos em uma medida para julgar seu presente.

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Libra

Libra pode aproveitar a semana para rever prioridades, hábitos financeiros e expectativas nos relacionamentos. Algumas escolhas feitas para agradar aos outros talvez já não façam tanto sentido, enquanto certos gastos podem estar dificultando objetivos maiores. O momento favorece uma avaliação sincera sobre o que realmente tem valor e sobre as mudanças necessárias para recuperar o equilíbrio.

Dica cósmica: antes de assumir um compromisso ou fazer uma compra, pergunte se essa escolha combina com suas prioridades atuais.

Escorpião

Escorpião pode precisar prestar mais atenção à maneira como conversa consigo mesmo. A tendência a se cobrar demais ou a reviver erros antigos pode prejudicar a confiança, mas reconhecer esse comportamento já representa um passo importante. Com a entrada do Sol em seu signo na sexta-feira, o período também convida a pensar em quem você deseja se tornar e quais hábitos podem ajudar nessa construção.

Dica cósmica: trate a si mesmo com a mesma compreensão que você costuma oferecer a quem ama. Crescer não exige se punir o tempo todo.

Sagitário

Sagitário pode sentir necessidade de se afastar de relações que deixaram de oferecer apoio e reciprocidade. A semana favorece uma avaliação honesta das amizades e dos sentimentos que vinham sendo evitados. Ainda assim, nem todo desentendimento precisa significar o fim de uma conexão. Algumas relações merecem uma conversa sincera antes de qualquer decisão definitiva.

Dica cósmica: identifique quais relações fazem bem a você e invista nelas, sem insistir naquelas que só trazem desgaste.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Capricórnio

Capricórnio pode repensar os próprios objetivos e a direção que deseja seguir nos próximos meses. Conversas com amigos, colegas e pessoas de confiança podem ajudar a enxergar possibilidades que ainda não estavam claras. Se algum plano precisar mudar, não encare isso automaticamente como fracasso. Adaptar a rota também faz parte de uma construção consistente.

Dica cósmica: mantenha seus objetivos em vista, mas permita-se ajustar o caminho quando novas informações aparecerem.

Aquário

Aquário pode perceber que experiências passadas não precisam determinar suas escolhas atuais. A semana favorece uma postura mais presente nas relações e a disposição para demonstrar carinho e generosidade sem ficar preso a antigas decepções. Sua maneira de enxergar os problemas também pode ajudar outras pessoas, desde que o signo esteja disposto a ouvir diferentes perspectivas.

Dica cósmica: valorize o que aprendeu com o passado, mas dê às pessoas e às situações novas a chance de serem diferentes.

Peixes

Peixes pode sentir vontade de explorar novos interesses, conhecer lugares diferentes ou retomar planos que ampliem seus horizontes. A semana também pode favorecer reencontros e conversas com pessoas que fizeram parte de sua história. O importante é não se deixar levar apenas pela nostalgia: antes de reabrir uma porta, observe se existe espaço para construir algo diferente desta vez.